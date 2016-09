Déjà-vu in Madrid

Mariano Rajoy am Mittwoch während der Parlamentsdebatte in Madrid Foto: Juan Medina/Reuters

Spanien bleibt weiter ein Land ohne Regierung. Der seit Dezember 2015 nur noch geschäftsführend amtierende Ministerpräsident Mariano Rajoy scheiterte am Mittwoch abend erneut mit dem Versuch, vom Parlament eine Mehrheit für sein Kabinett zu erhalten. Er hätte eine absolute Mehrheit von 176 Stimmen benötigt, konnte jedoch nur insgesamt 170 Abgeordnete zur Zustimmung bewegen – die seiner eigenen rechtskonservativen Volkspartei (PP), die der neuen Rechtspartei Ciudadanos (Bürger) sowie den Vertreter der Kanarischen Koalition (CC). Eine zweite Abstimmung ist für den heutigen Freitag angesetzt. Dann würde Rajoy die einfache Mehrheit der anwesenden Parlamentarier genügen. Er muss also darauf spekulieren, dass sich etwa die Sozialdemokraten der Stimme enthalten. Diese schließen das bislang aus.

Eine Lösung ist derzeit nicht erkennbar, und der Rundfunkkommentator Iñaki Gabilondo verglich die Lage im Sender Cadena SER mit dem Versuch, »einen Toten blinzeln zu lassen«. Die sozialdemokratische PSOE will keine Koalition mit der PP eingehen, aber auch nicht Rajoy durch Enthaltung die Bildung einer Minderheitsregierung ermöglichen. Ein Bündnis mit der Links­allianz Unidos Podemos und regionalen Kräften lehnt PSOE-Chef Pedro Sánchez ebenfalls ab. Doch ohne PP und PSOE ist keine Kabinettsbildung möglich.

In seiner Parlamentsrede am Dienstag, mit der er um die Bestätigung seiner Regierung bat, hatte Rajoy wenig Neues anzubieten. Er lobte die Politik der vergangenen Jahre und verwies auf die angebliche wirtschaftliche Erholung Spaniens. Man brauche ein Kabinett, »das Investoren und die europäischen Partner beruhigt«. Dazu sei eine Fortsetzung der »Stabilitätspolitik« notwendig. Diese jedoch hat Millionen Menschen in Spanien ins Elend gestürzt, mit knapp 20 Prozent ist die offizielle Erwerbslosenrate nach wie vor die nach Griechenland höchste in der EU. Fast jeder zweite Jugendliche findet keinen Job. Rezepte dagegen nannte Rajoy nicht.

Alberto Garzón, der Chef der Vereinten Linken (IU) und »Nummer zwei« der Linksallianz mit Podemos, antwortete Rajoy in der Parlamentsdebatte. »Ihre Politik ist tatsächlich sehr erfolgreich gewesen, vor allem für die Privilegierten und für die Schmarotzer, die sich aus öffentlichen Mitteln bereichern.« Er verglich Rajoy mit dem Naziarzt Josef Mengele, als er die Manipulation der Statistiken anprangerte. Die Regierung habe die Zahlen »mit demselben Feingefühl« wie der Massenmörder »misshandelt«, damit sie eine wirtschaftliche Erholung darstellen. »Wir brauchen eine Regierung, die Privatisierungen in unserem Land verbietet.«

Für diplomatische Verstimmung hatte Rajoy gesorgt, als er in seiner Rede das Datum ausplauderte, an dem in Kolumbien der Friedensvertrag zwischen der dortigen Regierung und der FARC-Guerilla unterzeichnet werden soll. »Am 26. September werden sie es unterschreiben«, sagte Rajoy. In Kolumbien sorgte das für Schlagzeilen und zwang Staatspräsident Juan Manuel Santos zu einem öffentlichen Dementi. Das Datum sei noch gar nicht festgelegt worden, sicher sei nur, dass die feierliche Zeremonie »zwischen dem 20. und 30. September« stattfinden werde. »Wir haben immer gesagt, dass das Volk das letzte Wort haben wird«, betonte Santos und machte damit klar, dass der Termin vor dem Referendum am 2. Oktober sein werde.

Wenn Rajoy am heutigen Freitag wieder keine Mehrheit erreichen kann, muss der König einmal mehr die Parlamentsparteien zusammenrufen, um eine Regierungsbildung zu erreichen. Für die Spanier inzwischen ein gewohntes Bild, und erneut geraten die Parteien unter Zeitdruck. Wenn innerhalb der nächsten zwei Monate keine Regierung gebildet werden kann, gibt es zum dritten Mal innerhalb eines Jahres Parlamentswahlen. Die könnten ausgerechnet am 25. Dezember, Weihnachten, stattfinden. Möglicherweise spekuliert Rajoy genau darauf. In aktuellen Umfragen schneidet seine PP noch besser ab als bei den Wahlen im Juni, als sie auf 33 Prozent der Stimmen kam. Durch das spanische Wahlrecht scheint so eine absolute Mehrheit für die PP wieder in greifbarer Nähe. Rajoy muss letztlich nur immer wieder betonen, dass es »unverantwortlich« sei, Spanien ohne Regierung zu lassen. Dabei ist seine Partei das Problem. Zwar ist sie nach wie vor stärkste Kraft, doch für alle anderen Fraktionen ist sie nach unzähligen Skandalen nur noch die »Partei der Korruption«, in deren Gesellschaft sich kaum jemand ohne Not begeben will. Gegen Hunderte ihrer Politiker laufen Ermittlungen, und erstmals in der Geschichte Spaniens wurde auch die Partei selbst angeklagt. Sogar gegen Rajoy selbst wird wegen des Verdachts ermittelt, er habe Schmiergelder angenommen.