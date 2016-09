Gegenspieler in der russischen Politik: Präsident Wladimir Putin (links) und KP-Chef Gennadij Sjuganow am 14. Juli in Moskau Foto: Kirill Kudryavtsev/Reuters

Für wie tiefgehend halten Sie die gegenwärtige Wirtschaftskrise in Russland?

Sie ist ziemlich schwerwiegend, aber das hat nichts mit den westlichen Sanktionen zu tun. Die richten sich gegen die Oberschicht der relativ wohlhabenden Russen, die gute Beziehungen zur Staatsmacht haben. Der größere Teil der Bürger Russlands merkt von diesen Sanktionen kaum etwas, weil er sich diese importierten Produkte ohnehin nicht leisten konnte. Der durchschnittliche Russe hat auch früher keinen französischen Wein oder Käse gekauft, und er hat keine Konten oder Immobilien im Ausland.

Wir sehen den Grund für die gegenwärtige Krise in der verfehlten Wirtschaftspolitik der gegenwärtigen Regierung in den letzten Jahren. Sie hat nichts gegen die Abhängigkeit des Landes vom Rohstoffexport getan. Diese ist der wirkliche Grund dafür, dass Russland nach wie vor hinter den entwickelten Staaten zurückliegt. Man kann die Situation mit der vor 100 Jahren vergleichen, als alle aufgeklärten Köpfe verstanden hatten, dass die Aufrechterhaltung der Adelsherrschaft jede Form eines Neuanfangs verhinderte. Genauso hemmt heute das Privateigentum an Russlands natürlichen Rohstoffen die Entwicklung des ganzen Landes.

Soweit ich weiß, ist aber zum Beispiel der Mineralölkonzern Rosneft ein Staatsunternehmen, und bei Gasprom hat der Staat die Mehrheit.

Das ändert nichts an dem Grundprinzip der Verteilung, das klar den Regeln des Privateigentums folgt. Wir sind der Auffassung, dass die Reichtümer, die im Boden stecken, dem Volk als ganzem gehören sollten. Das Grundprinzip unseres Programms für die Wahlen zur Staatsduma am 18. September ist die Forderung nach Nationalisierung der Rohstoffvorräte und der strategischen Branchen der Volkswirtschaft, also Schwerindustrie, Verkehrswesen usw.

Worauf konzentriert sich Ihre Partei derzeit? Unterstützen Sie soziale Kämpfe, oder haben Sie mit der Staatsmacht Burgfrieden geschlossen?

Wir sind Patrioten Russlands und waren es schon, als wir unter Jelzin dafür beschimpft wurden. Aber es kann keinen Burgfrieden mit einer Staatsmacht geben, die die große Masse der Bevölkerung grausam ausbeutet. Wir haben 2014 das Vorgehen der Regierung unterstützt, aber das war keine Unterstützung für Putin, sondern eine für die zwei Millionen Bewohner der Krim und Sewastopols. Doch das heißt nicht, dass wir die gesamte Außenpolitik der Regierung unterstützen, und ihre Innenpolitik lehnen wir vollständig ab. Statt dessen stehen wir auf der Seite der Arbeitskollektive und unabhängigen Gewerkschaften. Wir verteidigen die Interessen der Lohnabhängigen, des modernen Proletariats.

Zu dem zählen Sie auch Kleinselbständige wie die Fernfahrer, deren Proteste Sie ebenfalls unterstützt haben?

Formal sind die Fernfahrer Kleinunternehmer, aber ihr ganzes Eigentum besteht in ihrem Produktionsmittel, dem Lkw, den sie selbst fahren. Sie beuten nur sich selbst aus, allenfalls Vater und Sohn gemeinsam. Und bei der schlechten Qualität der russischen Straßen und den großen Entfernungen in Russland ist das eine, verzeihen Sie den Ausdruck, Scheißarbeit. Auch wenn diese Leute formal zur Kleinbourgeoisie gehören, sind sie doch Ausgebeutete.

Was wäre Ihr Programm für das erste Jahr, wenn Sie die Dumawahlen gewinnen würden?

Den ersten Punkt habe ich schon genannt: die Rückführung der Rohstoffreserven in Volkseigentum. Der zweite Punkt ist die Wiederherstellung der finanziellen Souveränität Russlands, denn die Mittel der Reservefonds für Krisenzeiten werden derzeit im Ausland gehalten. Wir haben am Beispiel des Iran gesehen, was mit diesem Kapital geschehen kann. Drittens muss die russische Zentralbank wieder unter die Kontrolle der Regierung gestellt werden. Ohne eine strenge Aufsicht über die Geldpolitik wird kein Kabinett in der Lage sein, die Wirtschaft wieder anzukurbeln oder auch nur das Land zu verwalten. Weiter müssen wir unbedingt in unsere Menschen investieren, das heißt, sofort die zerstörerischen Reformen im Bildungs- und Gesundheitswesen stoppen.

Wie wirken sich diese »Reformen« auf das Leben der Bevölkerung aus?

In dem Moskauer Stadtbezirk, in dem ich wohne, haben sie zwei Schulen und zwei Kindergärten zu einem »Bildungszentrum« zusammengelegt. Früher gab es im Kindergarten neben den Erzieherinnen noch Sonderpädagogen, Musiklehrer, eine Psychologin, einen Logopäden, um Kinder mit Schwierigkeiten zu fördern. Die sind alle entlassen worden. Im besten Fall bleibt ein solcher Spezialist für alle diese vier Einrichtungen erhalten. Der verbringt mehr Zeit damit, von Schule zu Schule zu fahren, als sich um die Kinder zu kümmern. Auch die Krankenschwestern, die zu sowjetischen Zeiten im Kindergarten dafür da waren, bei einem Unfall erste Hilfe zu leisten, bevor der Krankenwagen kam, sind alle eingespart worden. Im Gesundheitswesen sind letztes Jahr allein in Moskau 2.000 Ärzte entlassen worden.

Das macht es schon in der Metropole Moskau nicht einfach, aber stellen Sie sich einmal die Situation in der Provinz vor, wo Eltern ihre Kinder 20 oder 30 Kilometer ins nächste »Bildungszentrum« bringen müssen – in einem Land, in dem es außerhalb der großen Städte keinen öffentlichen Nahverkehr gibt.

Das ist praktisch die Aufhebung der allgemeinen Schulpflicht.

In der Tat. Das Recht auf Bildung, das laut Verfassung jedem Kind und Jugendlichen zusteht, wird zu einer Fiktion, die real nicht mehr realisiert werden kann.

Im Westen kann man manchmal lesen, die Regierung versuche mit allen Mitteln und gegen die wirtschaftliche Rationalität, Arbeitsplätze zu erhalten, um sich politische Stabilität zu erkaufen.

Die Realität ist, dass unsere Regierung vor kurzem zugegeben hat, keine Ahnung zu haben, wovon 24 Millionen russische Bürger ihren Lebensunterhalt bestreiten. Diese Leute sind nirgendwo angemeldet, sie zahlen keine Steuern und keine Sozialbeiträge. Wenn sie in der Schattenwirtschaft arbeiten, haben sie kein Recht auf Gesundheitsversorgung, keinen Urlaub und so weiter. Das nutzt natürlich denjenigen, die sie beschäftigen. Das hat die Regierung über Jahre einreißen lassen. Jetzt zucken sie mit den Schultern und sagen: Wir wissen nicht, was diese Leute machen. Offiziell sind in Russland 4,7 Millionen Menschen erwerbslos. Diese 24 Millionen Menschen müssen Sie dazurechnen, dann kommen Sie auf über 28 Millionen Russen, die mit irgendwelchen Gelegenheitsarbeiten überleben.

Das wäre ein Fünftel der russischen Bevölkerung!

Wenn Sie es auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, also ohne Kinder und Rentner, beziehen, dann sind Sie bei 35 Prozent der russischen Erwachsenen, die sich auf diese Weise durchschlagen. Dazu kommen noch etwa elf Millionen Arbeitsmigranten aus den ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens. Ihre Lage kann man nur tragisch nennen. Rechtlich ähnelt sie der von Sklaven. Natürlich verschärft das die Situation auf dem russischen Arbeitsmarkt, aber daran sind ja nicht diese Migranten schuld, sondern diejenigen, die an der Lohnsklaverei im Bauwesen und in der Industrie verdienen, und die Politiker, die ihre Beschäftigung zu solchen Bedingungen tolerieren.

Ihre Partei bezieht sich positiv auf das sowjetische Erbe. Was kann man von der Sowjetunion heute noch lernen?

Die sowjetische Planwirtschaft war oft zu schwerfällig, um kurzfristig auftretende Probleme zu bewältigen. Aber das lässt sich doch mit modernen Informationstechnologien besser lösen. Für uns ist an der sowjetischen Erfahrung vor allem wichtig, dass es damals gelungen ist, trotz aller widrigen äußeren und inneren Umstände die sozialen und nationalen Gegensätze zu überwinden. Das Bildungssystem der Sowjetunion hat seit den dreißiger Jahren unglaubliche Potentiale zahlloser Menschen erschlossen. Diese konnten sich einbringen, und sie haben es getan. Das Ergebnis waren überragende Leistungen der sowjetischen Wissenschaft und Technik, und es war auch der gemeinsame Kampf von Menschen verschiedenster nationaler und sozialer Herkunft auf den Schlachtfeldern des Großen Vaterländischen Krieges. Diese Erfahrungen sind für uns das wichtigste Erbe der Sowjetunion.

Warum treten Sie auf Demonstrationen mit Porträts von Stalin auf?

Unsere Partei hat ein positives Verhältnis zu Stalin. Er mag seine Schwächen und Fehler gehabt haben, wie jeder Politiker, aber seine grundlegenden Leistungen halten wir für positiv: die Industrialisierung der sowjetischen Gesellschaft, die Mechanisierung der Landwirtschaft. Das hat es der UdSSR erlaubt, den Hunger zu überwinden, der das russische Dorf über Jahrhunderte der Leibeigenschaft geplagt hat. Über Stalins Fehler hat der XX. Parteitag alles Nötige gesagt, und dem ist nichts hinzuzufügen. Aber das heißt nicht, dass man nicht die Größe und Aufrichtigkeit Stalins und seiner Mitstreiter anerkennen muss.Interview: Reinhard Lauterbach, Moskau