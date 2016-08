Die einzig wirklich Arbeitenden kommen leider nicht vor Foto: laurin-film

Der zur Zeit mächtig gefeierte Dichter Hoffmann von Fallersleben war durchaus progressiv, als er sich im 19. Jahrhundert im »Lied der Deutschen« ein nicht mehr zersplittertes Land wünschte, das »von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt« reichen sollte. So grenzte er den Raum ab, in dem deutsch gesprochen wurde. Die Etsch, der zweitlängste Fluss Italiens, entspringt im damals zu Österreich und seit 1920 zu Italien gehörenden Südtirol. Noch heute wird dort vorrangig deutsch, aber auch ladinisch gesprochen.

In diese Region führt nun ein neuer Märchenfilm, der auf einer Südtiroler Sage basiert. König Dietrich hat an der Etsch einen Disput mit dem Zwergenkönig Laurin auszutragen. Das brave Zwergenvolk hatte mit seiner stillen, emsigen Arbeit großen Anteil am landwirtschaftlichen Erfolg des einst blühenden Landes. Als Laurin aber der Königstochter Similde mit waghalsigen Aktionen Avancen macht, verbannt Dietrich das Zwergenvolk. Daraufhin wird sein Rosengarten durch Laurin verflucht. Dort zeigt sich fortan nur noch in der Dämmerung das berühmte »Alpenglühen«. Dieses ist nur die Vorgeschichte des Films, in dem die Figuren andere Gewichtungen erhalten.

Held ist der heranwachsende Königssohn Theo, der von seinem Vater Dietrich auf den Kampf vorbereitet werden soll, aber – norddeutsch gesprochen – nur ein »Hämeken« mit künstlerischen Neigungen ist. In den Bergen trifft er auf den Einsiedler Laurin, geht mit ihm eine Zweckgemeinschaft ein und gewinnt mit dem magischen Gürtel, den er Laurin gestohlen hat, zur Überraschung aller ein Turnier.

Der 30jährige Regisseur Matthias Lang wurde in Bozen geboren, der Hauptstadt Südtirols, studierte an der Münchner Filmhochschule und legt mit seiner Abschlussarbeit hier seinen ersten langen Spielfilm vor. Die Umsetzung der bekanntesten Sage seiner Heimat war ihm Herzenssache und ist ein Talentbeweis, der allerdings einige Haken hat.

Hauptdarsteller sind der 15jährige Florian Burgkart, der den kleinen Theo spielt, und Volker Michalowski als Laurin. Der 45jährige Dresdner wurde wegen seiner Körpergröße (aktuell 1,56 Meter) schon in der Schule als »Klein-Zack« gehänselt und hat den Zack selbstbewusst zu seinem Künstlernamen gemacht. Den Zwergenkönig zeigt er verbissen, ohne dass er zum Giftzwerg wird, seine heimatliche Sprachfärbung kann er gut unterdrücken. Anders als in der Sage profitiert er am Schluss von der guten Seite des ziemlich launischen Königs Dietrich, den Rufus Beck vielleicht noch trotteliger hätte anlegen können.

Die schlichte Moral des Films ist, dass kleine Leute auch Großes vollbringen können. Sicherlich wäre das besser herausgekommen, wenn die einzig wirklich Arbeitenden, nämlich König Laurins Untertanen, gezeigt worden wären. Aber das Zwergenvolk ist im Exil versteckt – wenn es nicht gar einem Massaker anheimfiel. Im Film wird es nicht weiter erwähnt.

Statt dessen stellt es der Streifen als normal dar, dass alle Beziehungen nur um des persönlichen Vorteils willen eingegangen werden. König Laurin, der einzig Pflanzen liebt, hätte Theo ohne weiteres sterben lassen, wenn er im Königssohn nicht ein gutes Pfand gesehen hätte. Und Theo hintergeht Laurin mehrfach, von den Machenschaften seiner Widersacher und seines Vaters ganz zu schweigen. Dass dieser Film, der einige witzige Dialoge und die Landschaft der Dolomiten als Pluspunkte aufzuweisen hat, mehrere Hauptpreise beim diesjährigen Festival »Goldener Spatz« erhielt, kann nur mit einer schwachen Konkurrenz erklärt werden. Und einem von kapitalistischer Konkurrenz durchdrungenen Zeitgeist.