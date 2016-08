Manöver für alle Fälle

Soldaten des deutschen Kosovo-Einsatzkontingents KFOR bei einer Übung im Lager »Nothing Hill« im März Foto: Bundeswehr / Sebastian Wilke

Polizei und Bundeswehr sollen im Februar erstmals gemeinsame Einsätze für den Fall eines größeren Terrorangriffs im Inland üben. Das teilte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Mittwoch nach einem Treffen mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und den Innenministern des Saarlands, Nordrhein-Westfalens und Mecklenburg-Vorpommerns in Berlin mit. Nordrhein-Westfalens Ressortchef mit SPD-Parteibuch, Ralf Jäger, soll damit einverstanden sein, obwohl es in seiner Partei bisher Vorbehalte gegen Bundeswehr-Einsätze im Innern gab.

Ein Sprecher des Düsseldorfer Innenministeriums bestätigte am Mittwoch laut Nachrichtenagentur dpa die Teilnahme Nordrhein-Westfalens und Bremens an der geplanten Übung. Darauf hätten sich SPD-geführte Bundesländer geeinigt. Im Fokus stehe dabei eine logistische Unterstützung der Polizei durch die Bundeswehr, so ein Sprecher des Innenministeriums von NRW. So könnten Kräfte der Polizei mit Hubschraubern der Bundeswehr schnell an den Einsatzort gebracht werden.

De Maizière führte am Mittwoch aus, es sei vorstellbar, »dass wir komplizierte, über Tage andauernde und schwierige Terrorlagen bekommen«. Für diesen Fall solle geprobt werden. »Das ist eine kluge Vorsorge für eine unwahrscheinliche, aber denkbare Situation«, fügte der CDU-Politiker hinzu. Dabei sei klar, dass ein solcher Einsatz immer nur von der Polizei angefordert und geführt werde.

An der gemeinsamen Übung sollen zudem zwei unionsgeführte Länder teilnehmen. Wehrministerin von der Leyen hatte Feldjäger und Sanitäter der Bundeswehr bereits beim Amoklauf von München am 22. Juli in Bereitschaft versetzt, weil die Polizei zunächst von einer »akuten Terrorlage« ausging.

Kritik an der für Februar geplanten Großübung kam sowohl von der Linksfraktion im Bundestag als auch von der Gewerkschaft der Polizei (GdP), während der Deutsche Bundeswehrverband das Vorhaben begrüßte. »Die Stoßrichtung ist klar: Das verfassungsmäßige Verbot von Inlandseinsätzen der Bundeswehr wird in der Praxis systematisch immer weiter unterlaufen«, so die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt. »Dabei sind Soldaten von ihrer Ausbildung her völlig ungeeignet für Polizeieinsätze«. Im SWR warnte auch GdP-Chef Oliver Malchow vor dem Versuch, rein polizeiliche Aufgaben in militärische Hand zu geben. Für das, was bei der Übung Bundeswehr-Feldjägern zugedacht sei, hätten ausschließlich Polizistinnen und Polizisten die nötige »hochqualifizierte« Ausbildung. Jelpke äußerte gegenüber jW die Vermutung, »dass nicht die Abwehr von Terroranschlägen, sondern die Niederschlagung sozialer Protestbewegungen in der Zukunft die wahre Intention hinter den immer neuen Vorstößen zum Einsatz des Militärs im Inland ist«.

Der Deutsche Bundeswehrverband scheint sich dagegen auf neue Aufgaben zu freuen. Verbandschef André Wüstner erklärte am Mittwoch im RBB-Inforadio, die Art und Weise der komplexen Zusammenarbeit müsse geprobt werden. Zugleich warnte er aber vor einer Überbelastung der Streitkräfte durch zusätzliche Einsätze bei der inneren Sicherheit: »Es kann nicht sein, dass die Bundeswehr als Lückenfüller für eine falsche Innenpolitik im Bereich des Polizeiabbaus geradestehen muss.«

Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) hatte Anfang August gefordert, den Aufgabenbereich der Bundeswehr nicht weiter auszudehnen und statt dessen die Bundespolizei besser auszustatten.