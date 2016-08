Die Linke: CETA sofort beerdigen

Übergabe von Vollmachten an Bundesverfassungsgericht: Mehr als 125.000 Bürger haben sich einer Klage gegen CETA angeschlossen Foto: Uli Deck/dpa

Die geplanten »Freihandelsabkommen« der EU mit den USA und Kanada sind gefährlicher als bisher angenommen. Dies ist die Quintessenz einer Studie, die der Handelsexperte Thomas Fritz im Auftrag der Partei Die Linke im EU-Parlament erarbeite hat und die am Mittwoch in Düsseldorf vorgestellt wurde. Darin werden die Auswirkungen des Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) und der Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) auf Nordrhein-Westfalen untersucht. Während CETA vor der Ratifizierung steht, dauern die ins Stocken geratenen Verhandlungen über TTIP offiziell noch an. Zu Wochenbeginn hatten der französische Staatspräsident François Hollande und BRD-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel TTIP verbal in Frage gestellt. CETA soll nach dem Willen Gabriels indes unbedingt ratifiziert werden.

»Frau Kraft und Herr Gabriel müssen jetzt die Reißleine ziehen und nicht nur (…) TTIP, sondern auch CETA, beerdigen«, kommentierte der Abgeordnete Fabio De Masi die Ergebnisse. Das Abkommen zwischen der EU und Kanada sei »der kleine Bruder von TTIP« und ermögliche Konzernen über Zweigniederlassungen im nördlichen Nachbarland der USA »sogar günstigere Bedingungen als mit TTIP angestrebt«. Deshalb sei die geplante vorläufige Anwendung von CETA ohne Beteiligung der nationalen Parlamente »nicht hinnehmbar«.

Ähnlich äußerte sich die stellvertretende ver.di-Landesleiterin Corinna Groß: »CETA soll das Trojanische Pferd sein, um TTIP faktisch durchzusetzen.« Das Abkommen gestatte internationalen Konzernen mit schlechten Löhnen und Arbeitsbedingungen den freien Zugang zu den deutschen Märkten und gefährde so Arbeitsplätze in der Bundesrepublik.

Fazit des Studienautors Fritz: Die Abkommen »verstärken die soziale Ungleichheit und können zum Beispiel durch Klagedrohungen von Investoren demokratisch beschlossene Gesetze aushebeln«. (jW)

