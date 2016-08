Abstieg oder Abschied? Bastian Schweinsteiger alias Schweini: »Fußball« Foto: --

Nils Holgerssons wunderbare Reise: Die Bewährung

Oh, schon Teil 3 (von vier). Und nein, leider ist es nicht der Zeichentrickfilm. Sondern ein Film mit echten Menschen, der sich zudem einen etwas freieren Umgang mit der Originalvorlage von Selma Lagerlöf erlaubt. Nils, wir erinnern uns, ist der Junge, der vor seiner Familie flieht und sich mit den Gänsen anfreundet. Und mit denen durch die Lande zieht und Abenteuer erlebt. Deutsch-schwedische Produktion von 2011, Regie: Dirk Regel, mit allerlei aus Funk und Fernsehen bekannten Nasen wie zum Beispiel Kurt Krömer. Spätes Ferienprogramm.

WDR, 13.30 Uhr

Fußball

Nein, das ist nicht irgendein Länderspiel. Obwohl es um gar nichts geht. Es ist das Abschiedsspiel von Schweini, dem großen Kämpen und Strategen, dem Weltmeister von 2014. Gegner, oder sollen wir sagen: Sparringspartner, ist Finnland.

ZDF, 20.15 Uhr

Plusminus

Das Magazin, so heißt es von offizieller Seite, ist verbraucherorientiert und will durch kontinuierliche vertiefende Information über alle wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen die Zuschauer in die Lage versetzen, sich als Konsument, Arbeitnehmer und Steuerzahler ein eigenes Bild von wirtschaftlichen Vorgängen und Zusammenhängen zu machen. Nun denn. Diesmal geht es um die Beziehungen von Autokonzernen zu Zulieferern, Mineralöl in Lebensmitteln, künstliche Intelligenz und Thomas de Maizières neues »Sicherheitskonzept«.

Das Erste, 21.45 Uhr

Die Lebensversicherungsfalle

Reiche Konzerne, enttäuschte Kunden. Oliver Koytek untersucht die Zusammenhänge zwischen sinkenden Ablaufleistungen (was immer das genau ist) und der finanziellen Malaise vieler Verbraucher (schon wieder dieses Wort). Sein Film schaut auch nach den Argumenten von Politik, Unternehmen und Versicherungslobby. Kurzum: Besser ist vielleicht keine Lebensversicherung. Entzieht dem Versicherungswahnsinn auch die Grundlage. Sagen wir jetzt mal so.

ZDF, 23.10 Uhr

Die anonymen Romantiker

Gleich doppelt erscheint der belgische Schauspieler Benoît Poelvoorde an diesem Abend. Zuerst in der Komödie »Nichts zu verzollen« um 22.15 Uhr im RBB, dann in dieser schokoladeträchtigen Liebesschmonzette aus dem Jahr 2010. An seiner Schokoladenseite: Isabelle Carré. Regie Jean-Pierre Améris. Warum all die Schokolade? Sehen Sie selbst.

BR, 23.30 Uhr