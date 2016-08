Allein durchs Leben: Altmaier beim Polizeikongress 2016 in Berlin Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa-Bildfunk

»Der liebe Gott hat es gefügt, dass ich allein durchs Leben gehe«, erklärte Kanzleramtsminister Peter Altmaier mal gegenüber Bild, aber das bezog sich nur aufs Privatleben. Ohne die Bundeskanzlerin ist der korpulente Jurist, der seit den seligen Zeiten der »Pizza-Connection« Schwarz-Grün vorbereitet, undenkbar. Durch ihn spricht Merkel. Auch in den Visegrad-Staaten. »Wenn ich mit Kollegen aus diesen osteuropäischen Ländern rede, dann sage ich ihnen immer auch, dass man nicht den Welthandel globalisieren kann, die Dienstleistung globalisieren kann und dann so tun kann, als könne man bei einer Flüchtlingskrise die Rolläden herunterlassen«, erklärte Altmaier am Dienstag im DLF. Anlass war ein Jahr »Wir schaffen das«. Wir Wertegemeinschaft. Denn merke: »Wir hatten im Oktober letzten Jahres zeitweise bis zu 7.000 Menschen am Tag, die von der Türkei nach Griechenland kamen. Das sind im Augenblick gerade mal etwa 100 Menschen pro Tag. Das zeigt, dass Europa eine ganz wichtige Aufgabe hat.« (jW)