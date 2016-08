Unwahrscheinliche Szenarien

Träger einer gesellschaftlichen Transformation soll eine »Mosaik-Linke« sein, ein breites Bündnis von parlamentarischen und außerparlamentarischen Linken, NGO, Wissenschaftlern und Intellektuellen, dessen Einzelteile erkennbar bleiben sollen. Die arbeitende Klasse – hier auf einem etwas anderen Mosaik, Walter Womackas Wandfries »Unser Leben« am 1964 eröffneten Haus des Lehrers in Berlin – zählt nicht dazu Foto: picture alliance / Arco Images GmbH

»Eine entscheidende Frage gesellschaftlicher Veränderung ist und bleibt die Eigentumsfrage. Wirtschaftliche Macht bedeutet auch politische Macht. Solange die Entscheidungen großer Unternehmen sich an den Renditewünschen statt am Wohl der Allgemeinheit orientieren, ist Politik erpressbar (…). Eine (…) demokratische Gesellschaft erfordert, dass die ökonomische Macht derer, die an Armut, Ausbeutung, Naturzerstörung, Rüstung und Kriegen verdienen, zurückgedrängt und überwunden wird. (…) Wir wollen eine radikale Erneuerung der Demokratie, die sich auch auf wirtschaftliche Entscheidungen erstreckt und sämtliche Eigentumsformen emanzipatorischen, sozialen und ökologischen Maßstäben unterwirft.« So steht es im Programm der Partei Die Linke.1 Die Partei, heißt es, »kämpft in einem großen transformatorischen Prozess gesellschaftlicher Umgestaltung für den demokratischen Sozialismus des 21. Jahrhunderts«.

Die Frage, wie dieser »transformatorische Prozess« näher zu charakterisieren sei, beantwortet das an der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) angesiedelte Institut für Gesellschaftsanalyse (IfG) mit seinem Ansatz der »Transformationsforschung« (…). Der vorliegende Beitrag diskutiert einige Aspekte dieser Transformationsvorstellungen anhand ausgewählter Beiträge (…).

Welche Transformation?

Mit dem Begriff der Transformation bezieht sich Dieter Klein (Senior Fellow am IfG, vor und nach 1990 Wirtschaftswissenschaftler an der Humboldt Universität, jW) auf höchst unterschiedliche gesellschaftliche Prozesse, einerseits auf den Übergang osteuropäischer Staaten zum Kapitalismus, andererseits auf den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus. Im Gegensatz dazu soll nun eine langfristige »zweite große Transformation« zu einer »solidarischen und gerechten Gesellschaft im Einklang mit der Natur« führen.2 Dieser »großen« Transformation geht eine »kleine« voraus, die noch innerhalb des Kapitalismus verbleibt und deren Notwendigkeit sich für Klein zum einen aus der jüngsten Weltwirtschaftskrise ergibt, zum anderen aus der Bedrohung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie aus dem Erfordernis, die Art der globalen Energiegewinnung umzustellen. Der Begriff wird also für Systembrüche wie für Veränderungen innerhalb des Kapitalismus verwendet.

Ausgangspunkt der Transformationsszenarien der RLS, die sich vorwiegend auf Entwicklungsrichtungen des Kapitalismus in der BRD und über ihn hinausweisende Tendenzen beziehen, ist die seit 2007 anhaltende Weltwirtschaftskrise, die in eine Reihe mit den »organischen« Krisen des Kapitalismus gestellt wird, die 1873 bzw. 1929 begannen. »Transformation kapitalistischer Gesellschaften«, schreibt Mario Candeias (Direktor des IfG, jW), »meint dabei zunächst eine Veränderung aller gesellschaftlichen Verhältnisse. (…) Unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und Klassenfraktionen formieren sich in Auseinandersetzung mit anderen zu neuen gesellschaftlichen Blöcken (…) um konkrete strategische Projekte herum.«3

Analysiert werden sollen »vier im Entstehen begriffene konkurrierende strategische Projekte – kein Szenario, wie es künftig aussehen könnte, sondern ein Versuch der Bestimmung empirischer Tendenzen«. Diese sind:

– autoritärer Neoliberalismus und restriktive Austeritätspolitik, getragen von Finanzkapital und Kapitalfraktionen, die auf fossile Energieträger setzen;

– grüner Kapitalismus, getragen von Kapitalfraktionen aus dem Bereich nicht-fossiler Energien und unter Einbindung von Gewerkschaften und Bündnis 90/Die Grünen;

– sozial-libertärer Green New Deal mit mehr öffentlichen Investitionen und Finanzmarktregulation im Interesse des am Binnenmarkt orientierten Kapitals;

– grüner Sozialismus, mit Wirtschaftsdemokratie und »grün-sozialistischer Reproduktionsökonomie«, getragen allein von einer »Mosaik-Linken«.

Candeias räumt ein, dass der Green New Deal unwahrscheinlich und der Grüne Sozialismus nur eine »politische Interventionsstrategie« ist. Die nähere Bestimmung des Transformationsprozesses bleibt in der hier besprochenen Literatur weitgehend vage. (…) Klaus Steinitz (Wirtschaftswissenschaftler, ehemaliges Mitglied des Parteivorstandes der PDS, jW) vermerkt unter anderem, dass Konsequenzen der neoliberalen Globalisierung im Szenarioansatz der RLS zwar aufgegriffen würden, aber »hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens« nicht ausreichend bewertet worden seien.4 Ergänzen ließe sich, dass die Grundstrukturen und Entwicklungstendenzen der Wirtschaft und Kapitalverwertung ebenso wie der Produktivkraftentwicklung stärker zu berücksichtigen wären, etwa hinsichtlich der Digitalisierung oder Produktivitätssteigerung.

Mittelstandslinke

Die Frage, wer die von der Linken gewünschte Transformation durchsetzen solle, beantwortet die RLS politisch und soziologisch. Von Hans-Jürgen Urban (Soziologe, Vorstandsmitglied der IG Metall, jW) übernimmt sie das Konzept der »Mosaik-Linken«. Diese »müsste neben den Gewerkschaften die globalisierungskritischen Bewegungen, weitere Nichtregierungsorganisationen, die diversen sozialen Selbsthilfeorganisationen und nicht zuletzt die kritischen Teile der kulturellen Linken, also Wissenschaftler, Intellektuelle und andere umfassen«. Eine »neue Kultur der wechselseitigen Toleranz und der Akzeptanz« müsse die »Schlüsselressource eines solchen Bündnisses darstellen«; wie ein »Mosaik seine Ausstrahlungskraft als Gesamtwerk entfaltet, obwohl seine Einzelteile als solche erkennbar bleiben, könnte eine neu gegründete Linke als Kollektivakteur wahrgenommen und geschätzt werden«.5 Zusammengehalten werden soll das Mosaik durch gemeinsame »Einstiegsprojekte«.

Michael Brie (Philosoph und wissenschaftlicher Mitarbeiter des IfG, jW) und Cornelia Hildebrandt (Referentin für Parteienforschung und Stellvertretende Direktorin des IfG, jW) betonen die Notwendigkeit einer Klassenanalyse und greifen insbesondere auf die Milieutheorie des Arbeitskreises um den Politikwissenschaftler Michael Vester zurück. Die »horizontale Differenzierung« unter den abhängig Beschäftigten beschreiben sie so: »Den einen gelingt es, Einkommen, Bildung, Status und soziale Sicherheit zu verbessern. Sie verfügen über global gefragte Qualifikationen, arbeiten in Kernsektoren der boomenden deutschen Exportindustrien oder sind im höheren öffentlichen Dienst tätig. Andere kämpfen um die Aufwertung ihrer Löhne und Arbeitsbedingungen, um bescheidenen Wohlstand. (…) Wieder andere (…) sind das Dienstleistungsproletariat – sie putzen und lagern, transportieren und bewachen, liefern aus, räumen ein und kassieren in den Discountern, sie kellnern und erledigen die Routinearbeiten des digitalen Zeitalters.«6 Klein spricht von Unten-Mitte-Bündnissen, die aus einer »sozial-libertären Mittelschicht«, »bedrohten Kernbelegschaften« und »subproletarischen Gruppen« bestehen.7 Ungeachtet dessen vermisst man allerdings eine systematische Sozial- und Klassenstrukturanalyse. Weitgehend unklar bleibt, gegen welche Interessenlagen und Koalitionen die »strategischen Projekte« und die erwarteten gesellschaftlichen Veränderungen durchgesetzt werden müssen. Untersuchungen zu den Verflechtungsstrukturen von Kapital und Staat, zu den Macht- und Herrschaftsapparaten einschließlich der ideologischen Apparate (Medien z. B.) fehlen weitgehend. Linke nehmen Brie und Hildebrandt anscheinend nur in der »Mitte« wahr. »Viele Linke leben selbst in Milieus der gehobenen Mittelschichten. Dies macht blind, verführt oder korrumpiert sogar. Wie sozial gemischt sind zum Beispiel die Freundeskreise dieser Linken?« Ihnen wird empfohlen, »den Blick von unten zu trainieren«.

Dass es das Phänomen gibt, ist unbestritten, aber die Art der Beschreibung zeigt eine starke Identifikation mit den akademischen Mittelschichten. Linke, die den »Blick von unten« nicht trainieren müssen, weil sie ihn aus ihrer Alltagserfahrung kennen, kommen nicht vor. Verstärkt wird dieser Eindruck, wenn das »Unten«-Lager hinsichtlich seines Wahlverhaltens als problematisch dargestellt wird – seine Mitglieder wählen nicht oder wählen angeblich rechts.8 Teile der Mittelschichten könnten ebenfalls als politisch unzuverlässig betrachtet werden: Sie wählen FDP, AfD und Grüne oder plädieren für Bürgerbeteiligung und eine »Teilhabegesellschaft«.

Nichts gegen Bündnisse mit der Mittelschicht, aber man muss deren Einfluss begrenzen. Erfolgreich war die Partei unter Arbeitslosen und abhängig Beschäftigten mit geringen Einkommen zu ihren Anfangszeiten, als sie mit deutlichen Worten Hartz IV und Sozialabbau angriff und konfrontativ gegenüber allen Parteien und insbesondere SPD und Grünen auftrat. Es mag sein, dass dieser Erfolg nicht zu wiederholen ist. Jedenfalls haben die Lager »Unten« und »Mitte« tendenziell unterschiedliche Probleme und Interessen, und das eine wird nicht aktiv werden, solange das andere die Forderungen und den Diskurs bestimmt.

Die »Mosaik-Linke« beschreibt einen Kooperationsmodus, die Notwendigkeit von deutlichen Abgrenzungen bleibt jedoch unterbelichtet. Ebenso unterbelichtet bleibt, aus welchen Elementen das Mosaik eigentlich genau bestehen soll. Die Partei Die Linke habe sich, so die Einschätzung Urbans, erfolgreich als »Sammlungsbewegung der Krisenopfer« im Parteiensystem etabliert, mit der Rolle eines »Motors« kapitalismuskritischer Bewegungen sei sie derzeit jedoch überfordert. Im Rahmen einer Mosaik-Linken kämen ihr drei Funktionen zu: erstens als »Vetospieler« gegen »finanzmarktkapitalistische Zumutungen«, zweitens als parlamentarische Kraft für außerparlamentarische Bewegungen, drittens als Ideengeberin für diese Mosaik-Linke. Die Partei müsse sich, so Urban weiter, »in ihrer Parlaments- und Regierungsarbeit der zu beobachtenden Verselbständigung des politischen Systems und seiner Abschottung gegenüber der Gesellschaft entgegenstemmen«.9 Wie das gehen soll, bleibt unklar, solange die Partei für Koalitionen auf die SPD angewiesen ist, die, wie Urban selbst sagt, in einer Sackgasse gelandet ist, ohne Aussicht auf Verwandlung in eine kapitalismuskritische Kraft. Klein setzt auf eine rot-rot-grüne Koalition bei einer »gravierenden Veränderung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse nach links«.10 Woher diese Veränderung kommen soll, bleibt ebenso offen wie die Frage, warum sich SPD und Grüne grundsätzlich ändern sollten. (…)

Reformistische Projekte

Generell besteht ein großer Widerspruch zwischen den in der Literatur skizzierten weitreichenden Transformationsvorstellungen einerseits und den relativ begrenzten mittelfristigen strategischen Optionen der Linken andererseits. Verschärft wird dieser Widerspruch, wenn von den sogenannten Einstiegsprojekten die Rede ist. »Einstiegsprojekte«, schreibt Lutz Brangsch (wissenschaftlicher Referent für Staat und Demokratie am IfG, jW), »müssen dadurch gekennzeichnet sein, dass sie die gebotenen Möglichkeiten des bürgerlich-demokratischen Systems nutzen und sie zugleich kritisieren, indem sie sie zu sichtbaren, radikaldemokratischen Konsequenzen treiben. Insofern verstehe ich Demokratisierung auch als ›Achse der Transformation‹.« Als ein Beispiel nennt Brangsch den von der in Berlin mitregierenden PDS (von 2002 bis 2011, jW) ins Leben gerufenen Öffentlichen Beschäftigungssektor (ÖBS). Es handelte sich um ein Arbeitsbeschaffungsprojekt. Im Rahmen des ÖBS wurden Stellen für Erwerbslose geschaffen, indem der Senat das Arbeitslosengeld und/oder andere Leistungen auf minimal 1.300 Euro aufstockte. Brangsch schreibt dazu: Der ÖBS stand »unter Kritik von links wie auch unter Beschuss von rechts (…). Die Befragungen in ÖBS-Projekten ergaben aber generell eine hohe Zustimmung (…) seitens der Betroffenen. Neben der Stärkung des Selbstwertgefühls stand aber auch das Empfinden, vom ›Amt‹ abhängig zu sein. (…) Obwohl mit dem ÖBS ein ganzes Bündel von Problemen (…) sichtbar wurde, fehlte in der politischen Landschaft die Fähigkeit, diese in wirksame politische Veränderungen umzusetzen.«11 Angesichts dessen scheint die Charakterisierung als Einstiegsprojekt in eine Transformation, die irgendwann zum Sozialismus führen soll, als wohl doch etwas zu hoch gegriffen. (…)

Das gilt auch für andere Einstiegsprojekte, die hier hier nur in Stichpunkten genannt seien: Vermögensabgabe und temporäre Millionärssteuer, Einführung einer Bürgerinnen- und Bürgerversicherung (…), 30-Stunden-Woche, Rekommunalisierung der Stadtwerke, erweiterte betriebliche Mitbestimmung, Rüstungskonversion, Auflösung der NATO.12 Die entscheidende Frage in allen Fällen bleibt die nach den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, die die angedeuteten Reformschritte ermöglichen und in eine Richtung lenken können, die sie zu Ausgangspunkten weitergehender Veränderungen machen können. (…)

Die verschiedenen Ziele der »Einstiegsprojekte« müssten stärker nach ihrer zeitlichen Priorität, Verwirklichungswahrscheinlichkeit und Bündnispartnern gegliedert werden. Forderungen nach einer »solidarischen Teilhabegesellschaft«13 bleiben Schlagworte und bedürften einer Abgrenzung gegenüber ähnlichen Termini »grüner« Politik.

Der Sozialismus, verstanden als langfristig anzustrebendes ökonomisch-politisch egalitäres Gesellschaftssystem, wird in der Literatur zur Transformationsforschung stark relativiert. Klein begreift Sozialismus »nicht als ein fertiges ganz anderes Gesellschaftssystem«, sondern nennt ihn ein »Wertsystem« und unter Berufung auf Karl Polanyi (ungarisch-österreichischer Wirtschaftswissenschaftler, jW) eine »Tendenz«, die in Europa »stets mit christlichen Traditionen« verbunden gewesen sei. Die abstrakte, rein normative Bestimmung des Sozialismus als »gerechte Gesellschaft des inneren und äußeren Friedens im Einklang mit der Natur« entzieht sich der Frage nach den Strukturmerkmalen und den Widersprüchen sozialistischer Gesellschaften – etwa zwischen Naturschutz und notwendigen Produktivitätsfortschritten. An anderer Stelle ist von einer Bewegung die Rede, die »die Gesellschaft ein Stück menschlicher und solidarischer« mache.14 Dieses Verständnis von Sozialismus ist allein deshalb problematisch, weil in ihm nichts Kämpferisches oder auch nur Konfrontatives anklingt.

Akademischer Jargon

Die Sprache von Analysen sollte im Idealfall präzise, verständlich und anziehend sein. In der Literatur der Transformationsforschung scheint sich ein bestimmter Stil herausgebildet zu haben, der diese Kriterien nicht immer erfüllt. Die folgenden Beispiele sollen nur das Problem verdeutlichen, nicht die jeweiligen Autoren vorführen.

Unter dem Anglizismus »Futuring« versteht Rainer Rilling (Soziologe, Senior Research Fellow am IfG, jW) im gleichnamigen Band Zukunftsgestaltung. Keiner der folgenden Beiträge bezieht sich aber explizit darauf. In den Texten finden sich zahlreiche Aufzählungen, die redundant und vage bleiben. Es geht beispielsweise um »individuelle Verfügungs-, Teilhabe- und Emanzipationsmöglichkeiten«,15 um »soziale Teilhabe und demokratische Teilnahme« sowie um »soziale Teilhabe- und demokratische Beteiligungs- und Lebensweiseformen«.16 Zukunft beschreiben könne man durch »Sprechen, Texte, Bilder, Hoffnungen, Wünsche, Träume, durch Vorstellungen, Diskurse, Simulation, Imagination oder Spiel, aber auch durch Kritik, Visionen (…), Utopien (…), Dystopien, Katastrophen, Apokalypsen«.17

Ein anderes, offenbar bewusst eingesetztes Stilmittel besteht darin, Neologismen zu verwenden oder bereits bekannte Begriffe mit neuer Bedeutung zu versehen oder in einen ungewohnten Zusammenhang zu stellen. Das bereits erwähnte »Futuring« ist ein Beispiel dafür. Als »Infrastruktursozialismus« bezeichnet Bernd Riexinger (Parteivorsitzender von Die Linke, jW) eine »öffentliche soziale und bedarfsorientierte Infrastruktur für gute Bildung, Gesundheitsversorgung, Pflege, Mobilität, Energieversorgung und Wohnen für alle«.18 Dies waren einmal im guten Sinne klassisch-sozialdemokratische Forderungen. Es sollte aber dazugesagt werden, welche weitergehenden Veränderungen notwendig wären, um ihre Verwirklichung zu ermöglichen. Einerseits ist es zu begrüßen, wenn der lang gebrandmarkte Begriff des Sozialismus in der politischen Sprache rehabilitiert wird, andererseits riskiert man eine Beliebigkeit der Sprache und eine Schwächung des Ausdrucks. Bekanntlich bedeutet Sozialismus Kollektiveigentum der Produktionsmittel in den Händen der bisher (potentiell) abhängig Beschäftigten, was hier allerdings nicht gemeint zu sein scheint. Ähnlich verhält es sich mit der »Revolution für soziale Gerechtigkeit und Demokratie«, die Katja Kipping (Parteivorsitzende von Die Linke, jW) und Riexinger fordern. Auch hier wird Richtiges formuliert. »Wir sind uns bewusst, was ›soziale Revolution‹ bedeutet: radikale Umwälzung der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse und aller gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen Menschen ausgebeutet, erniedrigt und unterdrückt werden. Eine solche Umwälzung steht in Deutschland derzeit nicht auf der Tagesordnung.« Trotzdem halten sie fest: »Eine Revolution für soziale Gerechtigkeit und Demokratie fängt an mit einer Kampfansage an die wenigen, die unermesslichen Reichtum, Vermögen und Macht auf Kosten der Mehrheit der Menschen angehäuft haben. Wir nennen die Namen derjenigen, die von prekärer Arbeit, Armutslöhnen, steigenden Mieten und Pflegenotstand in den Krankenhäusern profitieren.«19 Inhaltlich umfasst diese »Revolution« insbesondere eine Umverteilung im Sinne des Infrastruktursozialismus, zugunsten von Armutsbekämpfung und sicheren Arbeitsverhältnissen. Eine »Kampfansage« an die Verantwortlichen ist allerdings nur ein erster Schritt, leitet aber noch keine »Revolution« ein. Es besteht die Gefahr, dass solche großen Begriffe nicht ernstgenommen werden und – im ungünstigen Fall – von enttäuschten Wählerinnen und Wählern als bloße Propaganda wahrgenommen werden.

Friedrich Engels empfahl einmal, die Mittel zur Beseitigung gesellschaftlicher Missstände »nicht etwa aus dem Kopfe zu erfinden, sondern vermittelst des Kopfes in den vorliegenden materiellen Tatsachen der Produktion zu entdecken«.20

