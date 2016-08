Gerade gewählt, schon wieder weg: Hardy-Peter Güssau (CDU,l) am 12. April, kurz nach seiner Wahl zum Landtagspräsidenten Sachsen-Anhalts, in Magdeburg Foto: Jens Wolf/dpa

Skandale, Vorwürfe und eine Wahl im März, die die AfD mit 24,3 Prozent (25 Sitze) zur zweitstärksten Fraktion nach der CDU (30 Sitze) gemacht hat: Sachsen-Anhalts Landtag beschäftigt sich weiter mit sich selbst. Nach zwei Rücktritten binnen eines Jahres soll das Parlament am Donnerstag einen neuen Landtagspräsidenten wählen. In den Startlöchern steht mit der CDU-Politikerin Gabriele Brakebusch erstmals eine Frau. Auch einen neuen Vizechef soll es geben. Die AfD nominierte dafür Willi Mittelstädt. Im Juni hatte dessen Parteikollege Daniel Rausch das Amt hingeworfen.

Der CDU-Fraktion hatte zuvor nach einem Parlamentarier mit »weißer Weste« gefahndet. Brakebusch stieß sowohl bei den mitregierenden Fraktionen (SPD und Grüne) als auch bei der Opposition auf Zustimmung. Linksfraktionär Stefan Gebhardt sagte vergangene Woche gegenüber dem MDR, die 62jährige, die seit 2002 im Landtag sitzt, sei »eine erfahrene Parlamentarierin«. Dass sich die CDU für eine Frau entschieden habe, könne »nicht schlecht sein«. AfD-Fraktionschef André Poggenburg klatschte ebenfalls Beifall. Seine Fraktion traue es Brakebusch zu, »das Amt zu bewältigen«, erklärte er dem öffentlich-rechtlichen Sender.

An einer »weißen Weste« hatte es bei beiden CDU-Amtsvorgängern gehapert. Im November, als die Union in der vorherigen Legislaturperiode noch mit der SPD allein regierte, trat Detlef Gürth zurück. Zwei Monate zuvor war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn in fünf Fällen wegen Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelte. Ein weiteres Mal soll er es versucht haben. Es ging um 130.000 Euro. Gürths Behauptung, lediglich zweimal »vergessen« zu haben, die Steuererklärung abzugeben, erwies sich als falsch. Als angeblichen Beleg für seine Unschuld brachte er später die Einstellung der Ermittlungsverfahren vor. Dann kam heraus, dass Gürth dafür eine Geldauflage von 17.000 Euro zahlen musste – als Anerkennung seiner Schuld.

Gürths Nachfolger, der CDU-Politiker Hardy Peter Güssau, geriet bereits drei Monate nach seiner Wahl im April dieses Jahres ins Wanken. So war im Juli der Vorwurf lautgeworden, Güssau habe 2014 gemeinsam mit dem Stendaler CDU-Landrat Carsten Wulfänger versucht, Fälschungen bei der Kommunalwahl in Stendal zu verschleiern, um einem Parteifreund einen Posten zu sichern (jW berichtete). Dabei waren Unterschriften auf Briefwahlunterlagen manipuliert worden. Auch bei der späteren Neuwahl hatte es Unregelmäßigkeiten gegeben. Güssau, der neben seiner Tätigkeit als Landtagsabgeordneter ebenfalls im Kreistag von Stendal sitzt, bestritt jede Mitschuld. Die Belege waren indes gegenteilig. Am 15. August trat er zurück.

In Stendal geht der Streit um die Wahlaffäre derweil weiter: Die gemeinsame Kreisfraktion aus Linkspartei und Grünen hatte die Abwahl des Landrats Wulfänger als Kreiswahlleiter verlangt. Letzterer beantragte daraufhin ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Stendal. Die Abgeordneten von Linken und Grünen hätten ihn in ein falsches Licht gerückt und verleumdet, schrieb Wulfänger am 22. August auf der Internetseite des Landkreises. Bereits am 12. August hatte er den Me­dien dort mitgeteilt, sich ihnen gegenüber »bis auf weiteres weder schriftlich noch mündlich« zur Wahlaffäre äußern zu wollen.

Uneinig sind sich die Magdeburger Regierungsfraktionen über den AfD-Kandidaten Mittelstädt. Während die CDU-Fraktion noch beraten wolle, kündigten die Grünen bereits am Montag an, ihm keine Stimme zu geben. Ebenso will es die SPD-Fraktion halten. Beide resümierten gegenüber dem MDR: Die AfD verhalte sich im hohen Haus zum Teil beleidigend. Sie habe »keinen Respekt vor dem Parlament«. Mittelstädt vorzuschlagen, dafür hat sich die AfD nach eigenen Angaben entschieden, weil sie Fraktionschef André Poggenburg in den Bundestagswahlkampf schicken wolle. Klar ist: Gemeinsam könnten AfD und CDU ihn durchwinken.