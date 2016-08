Beschäftigtenvertreter beklagen Personal- und Geldmangel: Schlange stehen im Jobcenter Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Fordern, kontrollieren, sanktionieren: Seit vier Wochen ist die Hartz-IV-Reform in Kraft. Nicht nur den Leistungsbeziehern beschert die Gesetzesänderung zahlreiche Verschärfungen. Auch die Personalräte der Jobcenter sehen statt von der Bundesregierung verkündeter »Rechtsvereinfachungen« einen enormen Mehraufwand auf die Behörden zukommen. Mit dem seit langem knappen Personal und einem weiterhin mangelhaften finanziellen Budget sei dies nicht zu bewältigen, kritisierte Uwe Lehmensiek, Bundesvorsitzender der Jobcenter-Personalräte, in einer Stellungnahme vom 24. August. Der Sozialrechtler Harald Thomé hat das Papier am Sonntag veröffentlicht.

Lehmensiek führt in der Stellungnahme mehrere Änderungen auf, die seiner Ansicht nach das bürokratische Chaos vergrößern dürften. So sollen beispielsweise Erwerbslose, die ihr zu geringes Arbeitslosengeld I mit Hartz IV aufstocken müssen, sogenannte Eingliederungsleistungen (beispielsweise die Vermittlung von Bildungsmaßnahmen) nicht mehr, wie bisher, vom Jobcenter, sondern von der Bundesagentur für Arbeit (BA) erhalten. Da jedoch die gesamte Familie vom Jobcenter als Bedarfsgemeinschaft geführt und »ganzheitlich beraten« werde, erhöhe das lediglich den Aufwand der BA. Für die Jobcenter hingegen dürfte dies »auf ein Nullsummenspiel hinauslaufen«, so der Personalratsvorstand.

Außerdem könnte sich die Zahl der Leistungsberechtigten durch Auszubildende, die bisher unterhalb des Existenzminimums lebten, nun aber einen Anspruch auf Hartz-IV-Aufstockung haben, erhöhen. Hier aber gebe die Gesetzesnovelle wiederum Ausnahmen für Sonderberechnungen vor, die den behördlichen Prüfaufwand erhöhten, so Lehmensiek. Ein Beispiel hierfür seien Betroffene, die zeitweilig in Wohnheimen und Internaten mit Voll- oder Teilverpflegung untergebracht sind. Eine drohende Mehrbelastung der Mitarbeiter sieht er zudem in der vorgesehenen sechsmonatigen Nachbetreuung von ehemaligen Hartz-IV-Beziehern, die durch Erwerbstätigkeit nicht mehr leistungsberechtigt sind. Gleiches werde der jetzt monatlich statt wie bisher vierteljährlich vorgesehene automatische Datenabgleich mit anderen Behörden bewirken, monierte Lehmensiek.

Ferner sei die nunmehr verankerte Pflicht der Jobcenter, ihre Klienten umfassend zu beraten, nicht zu bewerkstelligen, ohne das Personal massiv aufzustocken, kritisierte er. Zuvor seien Sozialbehörden gemäß eines Urteils des Bundessozialgerichts von 2003, das auf den »Bereich der Massenverwaltung« abzielte, lediglich zu einer Beratung aufgrund konkreter Einzelfälle, nicht aber allgemein, verpflichtet gewesen. Immer wieder beklagten Erwerbslose und Aufstocker in der Vergangenheit gegenüber Medien, dass Jobcenter ihnen zwar Auflagen verordneten, sie dabei jedoch nicht hinreichend über ihre Rechte aufklärten.

Zuletzt geißelte der Personalratschef auch die Verlängerung des Bewilligungszeitraumes von sechs auf zwölf Monate. Dies praktizierten Jobcenter bereits seit 2014 bei jenen 47 Prozent der Bedarfsgemeinschaften, bei denen keine umfassende Änderung der Lebensverhältnisse nach amtlicher Ansicht zu erwarten war. Ausgenommen hiervon waren unter 25jährige, erläuterte er. »Die restriktiven Weisungen gegenüber dieser Personengruppe sind mit der Neuregelung zwar entfallen«, so Lehmensiek. Allerdings sollen die Bezüge derjenigen Aufstocker, die aufgrund eines schwankenden Einkommens nur vorläufige Bewilligungen erhalten, weiterhin halbjährlich nachberechnet werden. »Es bleibt somit zweifelhaft, ob der Anteil der Bewilligungen über zwölf Monate künftig nennenswert ansteigt.«

Einige Kritikpunkte der Personalräte hatte auch der Bundesrat nach seiner ersten Überprüfung des Gesetzentwurfs in einer Stellungnahme aufgelistet. In dem Papier vom 18. März heißt es etwa, dass ein Mehr an Dienstleistung, aber auch an Kontrollen bei Leistungsberechtigten, schon an mangelnder personeller- und Mittelausstattung der Behörden scheitere. So zeigte die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen im Juli erneut, dass Jobcenter immer mehr Geld, das eigentlich für die Weiterbildung Erwerbsloser vorgesehen war, in die Verwaltung umschichten. Demnach zweigten sie zwischen 2013 und 2015 insgesamt über 1,5 Milliarden Euro ab, um die Bürokratie am Laufen zu halten. Allein im vergangenen Jahr waren dies 605 Millionen Euro, soviel wie nie zuvor.