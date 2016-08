»Wir kennen Beispiele von Personen, die sechs-, siebenmal erfolglos versucht haben, einzureisen, obwohl sie Familienangehörige in der Schweiz haben.« – Salvatore Pittà, Schweizer Koordinator des Netzwerks »Welcome to Europe« Foto: PA/FRANCESCA AGOSTA/TI-PRESS

Zwischen 500 und 600 Geflüchtete sind im italienischen Como gestrandet. Sie leben am Bahnhof oder unter freiem Himmel. Beim Versuch, in die Schweiz einzureisen, werden sie zurückgewiesen. Was ist da los?

Seit Anfang Juli führt die Schweiz dreimal mehr Grenzkontrollen durch. Dahinter steht Bundesrat Ulrich »Ueli« Maurer von der Schweizerischen Volkspartei, SVP, der seit den Wahlen im November 2015 die Leitung des Grenzwachtkorps innehat. Es heißt, aufgrund der Schließung der sogenannten »Balkanroute« würden mehr Menschen in Italien ankommen und in oder durch die Schweiz reisen wollen. Tatsächlich halten sich zur Zeit weniger Menschen an der Südgrenze auf als im vergangenen Jahr.

Dennoch werden nun aber die Grenzen stärker kontrolliert und vermehrt Menschen abgewiesen. Wir kennen Beispiele von Personen, die sechs-, siebenmal erfolglos versucht haben, einzureisen, obwohl sie Familienangehörige in der Schweiz haben. In der vergangenen Woche wurden 43 Jugendliche mit Bussen aus Como nach Süditalien transportiert, obschon in der der Dublin-III-Verordnung klar statuiert ist, dass unbegleitete Minderjährige ein Recht auf Familienzusammenführung haben und immer sofort eine Person zugeteilt bekommen, die ihre besonderen Rechte wahrt.

Verstößt die Schweiz also gegen geltendes Recht?

Was die Minderjährigen anbelangt, behaupten die Behörden schlicht, dass niemand sofort zurückgeschafft werde, der um Schutz bittet. In anderen Fällen beruft sich die Schweiz auf das Rücknahmeabkommen mit Italien, das im Jahr 2000 abgeschlossen wurde und eine vereinfachte Rücküberstellung ermöglicht. Der Vertrag besagt, dass Menschen, die in der Schweiz nicht um Asyl ersuchen, sofort zurückgewiesen werden können.

Kritische Stimmen aus Como berichten, dass Menschen daran gehindert werden, Asyl zu beantragen ...

Wir wissen von solchen Fällen. Vergangene Woche wurden die Passagiere eines ganzen Zuges zurückgeschickt – die Türen zugemacht und wieder nach Como gefahren – ohne dass es überhaupt eine Kontrolle oder Befragung gegeben hätte. Davon existieren Bilder, wir haben Zeugen, und es wird wohl entsprechend Anklage erhoben.

Grundsätzlich ist es jedoch schwierig zu beweisen, dass Menschen unrechtmäßig abgewiesen werden, da es bei den Kontrollen an der Grenze kaum Zeugen gibt. So können die Behörden behaupten, dass die Menschen gar kein Asyl beantragen, sondern lediglich durchreisen wollen.

Nicht nur Bundesrat Maurer, sondern auch seine sozialdemokratische Ratskollegin Simonetta Sommaruga hat kürzlich betont, die Schweiz könne kein Transitland sein. Wie ist das zu verstehen?

Sommaruga obliegt als Justizministerin die Umsetzung der sogenannten »Masseneinwanderungsinitiative« (Initiative zur Beschränkung der Zuwanderung u. a. aus der EU, jW). Diese Vorlage hat die bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU in Gefahr gebracht. Sommaruga versucht, die neue Verfassungsnorm umzusetzen und dennoch diese Verträge zu retten, und dafür braucht sie unbedingt Hilfe aus Deutschland. Wenn Sommaruga nun betont, dass die verschärften Grenzkontrollen dazu dienen, dass die Menschen nicht durch die Schweiz in andere Länder reisen, dann gibt sie Deutschland zu verstehen: Wir halten euch die Leute fern, dafür lasst ihr uns die »Masseneinwanderungsinitiative« umsetzen.

Heißt das, der Druck aus Deutschland führt zu den verschärften Grenzkontrollen in der Schweiz?

Das würde ich so nicht sagen. Die Verschärfung ist ein Streich der SVP. Sommaruga ist aber eine geschickte Managerin und nutzt die aktuelle Situation, um mit Deutschland zu verhandeln. Politik ist ein Geben und Nehmen.

Wenn sich die Maßnahmen nicht mit gestiegenen Flüchtlingszahlen oder Forderungen aus den Nachbarstaaten erklären lassen, womit denn dann?

Diese »Migrationskrise« ist nur Mittel zum Zweck: Die Rechte hat die Saure-Gurken-Zeit genutzt, um die Diskussion des Themas erneut eskalieren zu lassen. Nun sprechen wieder alle über »Migration« anstatt darüber, dass in der Schweiz weitere Kahlschläge, etwa im Sozialbereich, anstehen. Das ist ein Versagen der Linken und der Medien – und ein genialer Streich der Rechten, um unbemerkt weiter den Sozialstaat aushöhlen können.