Kinder bleiben Armutsrisiko

Die Ferienzeit ist in vielen Bundesländern vorbei. Viele Kinder und Jugendliche konnten aber nicht fern von daheim ausspannen: 3,4 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland lebten im Jahr 2014 in einem Haushalt, der es sich nicht leisten kann, einen Urlaub woanders als zu Hause zu verbringen. Das entspricht 23,8 Prozent aller unter 18jährigen. Dies geht aus einer Sonderauswertung von Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen Union, hervor, die von der Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann angefordert und am Montag veröffentlicht wurde. Insgesamt lebten 16,7 Millionen Menschen in Haushalten, die zu arm für Urlaubsreisen sind.

Auch weitere Indikatoren belegen, wie viele Kinder und Jugendliche von Armut betroffen sind: 5,5 Millionen und damit 38 Prozent aller unter 18jährigen lebten in einem Haushalt, der im Jahr 2014 Schwierigkeiten hatte, unerwartete Ausgaben in Höhe von mindestens 980 Euro aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Damit wird auch deutlich, dass Kinder zu haben noch immer ein Armutsrisiko birgt: Bezogen auf alle Altersgruppen konnten 32,6 Prozent der Menschen solche Ausgaben nicht machen.

»Für eines der reichsten Länder der Erde ist es beschämend, dass Kinder und Jugendliche überdurchschnittlich von finanziellen Problemen und Einschränkungen betroffen sind. Statt unbeschwert aufwachsen zu können, lernen sie Entbehrungen kennen«, erklärte Zimmermann.

1,2 Millionen der unter 18jährige lebten 2014 in einem Haushalt, der sogar Schwierigkeiten hat, die Miete oder Rechnungen für Versorgungsleistungen rechtzeitig zu bezahlen. Das entspricht 8,7 Prozent in dieser Altersgruppe. In der Gesamtbevölkerung lag der Anteil bei 5,6 Prozent. Zimmermann verlangte von der Bundesregierung ein Konzept gegen diese Entwicklung. Sie sprach sich für eine eigenständige Kindergrundsicherung aus, wies aber auch darauf hin, dass Kinderarmut immer die Armut der Eltern enthalte. Dem könne nur begegnet werden, wenn prekäre Beschäftigung, wie Leiharbeit, eingedämmt und der Mindestlohn erhöht werde.