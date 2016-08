Informationstechnik kann helfen, die Effizienz und Langlebigkeit von Produkten zu erhöhen. Das Problem: Die Herstellung elektronischer Komponenten ist äußerst ressourcenintensiv – Kupfermine in der Nähe von Lubumbashi, Demokratische Republik Kongo Foto: David Lewis/Reuters

Jüngst erschien im PapyRossa Verlag das Buch » Mensch – Natur – Stoffwechsel. Versuche zur politischen Technologie«. Der Autor fasst an dieser Stelle zentrale Thesen seines Buchs zusammen. (jW)

Die Welt befindet sich in einer Mehrfachkrise, deren Dynamik nicht zuletzt daraus resultiert, dass ihre scheinbar unabhängigen Züge sich nicht nur gegenseitig verstärken, sondern in der Folge einer verfehlten Politik zusätzlich verschärfen. Die ökologische Krise besteht darin, dass die Art und Weise des Stoffwechsels zwischen der Menschheit und der Natur das langfristige Überleben der ersteren unter menschlichen Bedingungen gefährdet. Sie zu lösen, d. h. jenem Stoffwechsel eine neue, mit der Natur auf absehbare Zeit verträgliche Gestalt zu geben, wird eine umfassende Mobilisierung von Kräften erfordern – eine Mobilisierung, die die wirtschaftliche Krise und, noch mehr, eine inadäquate Antwort der Politik auf sie verhindern. Die allgemeine Stagnation lässt die humanen, wissenschaftlichen und technischen Potentiale unterentwickelt, derer es zur Lösung der ökologischen Krise bedürfte. Die Aufgabe besteht nicht darin, einer imaginierten »Naturordnung« zu genügen, die niemand zu präzisieren oder gar zu begründen vermag, sondern darin, dass die Menschheit als ein Teil der Natur in ihr sich unter haltbaren menschlichen Bedingungen einzurichten vermag. Wenn auch die größte Gefahr für die Menschheit von ihr selbst ausgeht, so kann und wird die Natur, sei es durch Erschöpfung der Ressourcen, sei es durch eine Katastrophe, ihr die Existenz einmal verweigern.

Austerität, fiskalische Sparsamkeit, verschwendet natürliche Ressourcen und letztlich auch Menschenleben. Denn die Menschheit kann insgesamt kein Geld sparen, sondern höchstens Arbeit und physische Ressourcen; wobei sie zunächst mehr von jener – und das bedeutet auch: mehr Geld – einsetzen müssen wird, um mehr von diesen zu sparen. Hieß Erhöhung der Produktivität bisher vor allem Steigerung der Arbeitsproduktivität, so wird es, ohne dieses Ziel aus den Augen zu verlieren, doch zunehmend darum gehen, die Ressourcenproduktivität entscheidend – und das heißt hier: um mindestens eine Größenordnung und nach Möglichkeit noch mehr – zu steigern. Aus viel weniger Stoff bzw. Energie muss viel mehr Leistung bzw. Nutzen entstehen.

Die soziale Krise in Form von wachsender Ungleichheit, psychischem Leiden und physischer Not wird sich in der Folge der wirtschaftlichen und ökologischen Krise nicht nur verschärfen, sondern die Potentiale zu deren Überwindung schwächen und damit sich selbst verstärken. Diese Aussicht eines negativen Feedbacks droht die vitalen Kräfte der Menschheit zu lähmen und in einen Strudel von Depression und Gewalt zu reißen. Die deflationäre Tendenz der Weltwirtschaft, die Ausweitung gewaltsamer Konflikte und die Zunahme innergesellschaftlicher Spannungen auch in den wohlhabenden Ländern sind Anzeichen dafür. Ob es noch einen Punkt gibt, an dem sich eine humane Alternative weg von dieser Entwicklung entfalten kann, bleibt offen.

Es geht darum, entscheidende Knotenpunkte des skizzierten Zusammenhangs zu identifizieren. Diese könnten Ansatzpunkte für seine theoretische Durchdringung und schließlich praktische Lösung bilden. Dem Konzept des Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur (Erde), das schon im Werk von Karl Marx eine zentrale Rolle spielte, wenn es dort auch an keiner Stelle eine Ausarbeitung erfuhr, kommt dabei eine wichtige Funktion zu. Folgenreich für den Menschen ist das, mit der konkreten Gestalt der Technologie wechselwirkende, Verhältnis derselben zu Ökologie und Ökonomie. Welche Bedeutung die Innovationen haben können, die sich hinter Schlagworten wie Industrie 4.0, Internet der Dinge, Smart Home oder gar Smart City verbergen, ist in diesem Kontext zu bewerten. Dass das Verständnis des angesprochenen Zusammenhangs und darin insbesondere der Rolle der Finanzsphäre unzureichend entwickelt ist, ist umso bedauerlicher, als in ihm ein Schlüssel zur Lösung der gegenwärtigen Krisenproblematik liegt. Hierzu einige Thesen:

1. Die Natur ist zu komplex und der Stoffwechsel zwischen ihr und der Menschheit — die nur ein Teil der Natur ist — umfasst zu viele stoffliche und energetische Ströme, zu viele Wechselwirkungen, um in einem ebenso beherrschbaren wie erschöpfenden Modell aufzugehen.

Nachhaltigkeit ist, wie Vollständigkeit, als regulatives Prinzip zu verstehen: Wir finden oft heraus, was nicht nachhaltig ist; wobei manches, was auf den ersten Blick als nachhaltig erscheint, bei genauerem Hinsehen sich als das Gegenteil davon erweist. Ein Beispiel dafür stellt die, den historischen Kontext der Entstehung des Begriffs bildende, Umwandlung der Wälder in berechenbare, systematisch anzupflanzende und abzuholzende Monokulturen dar – und aktuell die irrige Annahme, nachwachsende Treibstoffe oder der Elektroantrieb ermöglichten so etwas wie nachhaltige Automobilität. Als positives Prinzip müsste Nachhaltigkeit eine vollständige Herrschaft über die Natur einschließen. So unverzichtbar Naturbeherrschung für das Überleben der Menschheit und, noch mehr, für eines unter humanen Bedingungen ist, so vergeblich bleibt der Versuch ihrer Totalisierung. Andererseits bieten jedoch Formeln wie die eines »Abschieds von der Naturbeherrschung« keine rationale Perspektive.

Zu vermeiden ist die Verengung des Begriffs vom Naturverhältnis der Menschheit auf isolierte Aspekte, und seien sie noch so wichtig, etwa auf den CO2-Haushalt. Dies macht z. B. das Diesel-Fiasko der europäischen Automobilindustrie deutlich, das auch eines der europäischen Regierungen und besonders des deutschen Kabinetts ist. Sie drückten alle Augen zu, um eine Technik zu fördern, die es vertretbar erscheinen ließ, weiterhin überschwere und übermotorisierte Kraftfahrzeuge zu bauen – als ob dies jährlich Tausende von Todesopfern durch Stickstoffoxid und Feinstaub wert wäre.

Ob Ziele, die auf hoher politischer Ebene formuliert wurden, wie etwa das einer Erderwärmung von nicht mehr als zwei Grad Celsius im Durchschnitt, tatsächlich erreicht werden, hängt nicht allein von der, höchst ungewissen, Implementierung der dazu erforderlichen Maßnahmen ab. Es kann auch überraschend große Abweichungen zwischen den, der Prognose zugrunde liegenden, Modellen und der Realität durch nichtlineare Effekte geben. Außer der CO2-Problematik gibt es weitere Bedrohungen wie, um nur drei zu nennen, Erosion und Desertifikation (Wüstenbildung, jW) fruchtbarer Böden, die schwindende Biodiversität und die Verschmutzung der Biosphäre durch menschengemachte Stoffe, die mit jener in nur unzureichend aufgeklärter Weise wechselwirken.

2. Ökologie löst sich nicht in Ökonomie auf. Die Natur ist kein Haushalt im Sinne der Wirtschaftswissenschaften. Sie hat kein Einkommen und für Geld auch keine Verwendung.

Ökonomie und Ökologie sind kategorial verschiedene Bereiche. Was »ökologisch wahre Preise« sind, in denen viele heute den Schlüssel zu einer ökologischen Transformation der Wirtschaft sehen, kann deshalb niemand sagen. Genauer: Aus dem genannten Grund kann es sie nicht geben. Einen Preis hat dagegen die Arbeit, die erforderlich ist, um dem menschlichen Stoffwechsel mit der Natur eine Form zu geben, die menschlichen Lebensbedingungen große Dauer verleiht. Versuche, Steuern primär oder gar exklusiv nach dem Verbrauch natürlicher Ressourcen zu bemessen, müssen die Ärmsten relativ am stärksten belasten. Eine Besteuerung von Ressourcen kann, sofern sie nur einen marginalen und disponiblen Beitrag zum Staatshaushalt leistet, sinnvoll sein, um das Verhalten der Konsumenten und Produzenten zu lenken. Dies setzt jedoch voraus, dass ressourcenschonende Alternativen verfügbar sind; was Entwicklungsarbeit und den Aufbau einer unterstützenden Infrastruktur erfordert.

3. Es gibt keine Ökoformel, d. h. kein einfaches Prinzip, dem man nur zu folgen bräuchte, um eine ressourcenschonende Wirtschaft aufzubauen.

So wenig wie die Verkürzung der Problematik auf einzelne Aspekte hilft das Vertrauen auf einzelne Lösungsansätze bzw. Merkmale von solchen: »Dezentral«, »solar«, »elektromobil« etc. sind weder hinreichende noch notwendige Merkmale von technisch-organisatorischen Lösungen, die mit einem menschlichen Überleben der Menschheit vereinbar sind. Mit diesen Schlagworten werden fundamentale technische, ökonomische, ressourcenökonomische und soziale Zusammenhänge ignoriert. Und das zugunsten ideologischer Erwartungen, wie der, dass »dezentral« und »regenerativ« sich wie von selbst auf »demokratisch« und »transkapitalistisch« reimten, obwohl die Geschichte zahlreiche gegenteilige Beispiele bietet. Insbesondere der Verzicht auf die Technologie der Massenfertigung zugunsten ausschließlich lokaler Produktion ist weder besonders ressourcenschonend noch garantiert demokratisch, noch stellt er einen zuverlässigen Weg zur Überwindung des Kapitalismus dar.

4. Entscheidend ist letztlich der, möglichst vollständig zu erfassende, Ressourceneinsatz über den gesamten Lebenszyklus von technisch-organisatorischen Lösungen im Verhältnis zu der durch sie erbrachten Leistung.

Wesentliche Kriterien bilden die Langlebigkeit, Reparaturmöglichkeit und ein hoher Nutzungsgrad von Produkten und Anlagen. Die technische Effizienz zu steigern ist notwendig, doch nicht hinreichend. Noch wichtiger ist vielmehr die gesellschaftliche Effizienz; was bedeutet, dass nicht nur die Produkte und die Verfahren ihrer Herstellung anzupassen sind, sondern noch mehr die Weise, in der wir von ihnen Gebrauch machen, also die Form der Konsumption.

5. Innovation muss nicht Fortschritt bedeuten. Neue technische Lösungen allein sind nicht genug und oft sogar kontraproduktiv. Notwendig ist ein Fortschritt, der das gesamte soziotechnische System erfasst und befähigt, mehr Leistungen für mehr Menschen unter Einsatz von weniger natürlichen Ressourcen zu erbringen.

Das Universum der Artefakte und Verfahren muss dazu ein völlig neues Maß an Transparenz erhalten. Auf der technischen Ebene deutet sich dazu eine weitreichende Form von Vergesellschaftung an, der die organisatorische noch folgen muss. Die Informationstechnik kann dazu einen Beitrag leisten, sowohl durch Systeme, die den Produktentstehungsprozess unterstützen und dokumentieren, als auch durch solche, die auf der so geschaffenen Datengrundlage eine effiziente Nutzung sowie eine vorausschauende Instandhaltung von Produkten und Anlagen ermöglichen. Einige Elemente aus dem Zusammenhang des Internets der Dinge, von Industrie 4.0, etc. können hierbei eine Rolle spielen, sofern die Proportion zwischen Nutzen einerseits und Ressourcenaufwand, der möglichen Gefährdung von Persönlichkeitsrechten und Sicherheit andererseits gewahrt bleibt. Vieles, was heute Aufmerksamkeit erregt, hält diesem Kriterium nicht stand.

Der Betrieb und noch mehr die Herstellung elektronischer Komponenten verbrauchen Energie, letztere zudem Mineralien, deren Gewinnung und Verarbeitung Umweltgifte zurücklässt. Die ungezählte Verbreitung verschärft nicht nur das Ressourcenproblem, sondern konfrontiert die von ihnen abhängigen Gesellschaften mit Risiken einer neuen Qualität. Andererseits kann entsprechende Technik einen Beitrag zum Aufbau einer Infrastruktur von langlebigen, gutgenutzten und instandgehaltenen sowie am Ende ihres Lebenszyklus sorgfältig verwerteten Komponenten leisten, die den individuellen Besitz einer Vielzahl von Dingen entbehrlich macht.

6. Der geforderte Umbau des soziotechnischen Systems bedarf der Unterstützung durch ­eine informationstechnische Infrastruktur in öffentlicher Hand. Dazu ist eine transparente und demokratisch kontrollierte Form öffentlicher Institutionen zu entwickeln, die sowohl die Einflussnahme zugunsten partikularer Interessen als auch den Durchgriff der Exekutive blockiert.

Die sogenannten »Internetkonzerne« machen Gewinne, indem sie sich die durch die Anwender kollektiv geschaffene Information aneignen. Sie besetzen natürliche Monopole, die nach öffentlicher Kontrolle, besser noch: nach öffentlichem Betrieb verlangen. Bei Unternehmen wie Facebook kommt zu den wachsenden Grenzerträgen, die ein bescheidenes Anlagekapital mit steigender Teilnehmerzahl generiert, also den Economies of Scale, der Effekt, dass damit auch die Teilnahme dort immer attraktiver wird. Dagegen wäre ein gebührenfinanzierter Universaldienst zu setzen. Die Gebühren wären als Bestandteil des Existenzminimums zu behandeln und durch Sozialtransfers abzudecken, wo kein hinreichendes Einkommen vorhanden ist. Das »Umsonst«-Internet kommt uns als Individuen und, noch mehr, als Gesellschaft dagegen sehr teuer.

7. Der technologische Fortschritt tendiert heute zur Reduktion des Kapitalaufwands im Verhältnis zum Produkt, also zur Steigerung der Kapitalproduktivität – viel mehr als zu der der Arbeitsproduktivität. Der Preis der Produktionsmittel sinkt, während ihre Leistung steigt. Diese Entwicklung verstärkt die, schon makroökonomisch bedingte, krisenhafte Entwicklung der Weltwirtschaft.

Eine entscheidende Rolle spielt hier nicht nur die Verbilligung der elektronischen Komponenten durch Economies of Scale, sondern auch der Einsatz von Informationstechnik zur Steigerung der Effizienz der bestehenden Verfahren, zur Planung, Überwachung und Steuerung der Produktion sowie, nicht zuletzt, der Aufbau von Produkten und Anlagen aus standardisieren Modulen. Erhöhte Flexibilität, die, schon dadurch ermöglichte und durch gezielte Entwicklungen weiter vorangetriebene, Reduktion des Kapitalaufwands sowie vertiefte Kontrolle rangieren vor der Steigerung des Outputs.

Indem die technologische Entwicklung die Akkumulationsdynamik schwächt, drosselt sie eine bereits depressive makroökonomische Entwicklung noch weiter – was ihre Ausrichtung auf Kapitalersparnis bestätigt und verstärkt. Die depressiven Tendenzen resultieren aus einer globalen Schwäche der Nachfrage, die ihre Ursache in einer Umverteilung der Einkommen hat: von denen, die Geld vor allem zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse ausgeben, zu denen, die es größtenteils aufbewahren und möglichst vermehren wollen. Der Kapitalismus versagt vor dem, worin die auf Marx zurückgehende Denktradition seine historische Mission sah: der Entwicklung der Produktivkräfte, die als Basis für den Übergang in eine sozialistische Gesellschaft dienen könnten.

Der Investitionsbedarf der Industrie bleibt global hinter den angestrebten Ersparnissen zurück – nicht nur, weil die Entlohnung der Arbeit mit ihrer Produktivität nicht schrittgehalten hat und deshalb die dazu proportionale Nachfrage und entsprechende Investitionsanreize ausbleiben, sondern auch, weil die technologische Entwicklung ihn weiter schrumpfen lässt. Dieser Zirkel der Depression ist zu überwinden, indem der Staat die von der Industrie zurückgelassene Investitionslücke schließt. Infrastruktur, Wohnungsbau, Bildung und Forschung, soziale Dienste – all das erfordert nicht nur gewaltige Ausgaben, sondern ist auch auf die Agenda zu setzen, um die ökologische und soziale Krise zu lösen.

8. Der ökologisch geforderte Umbau der Wirtschaft kann einer makroökonomischen Neuorientierung entscheidende Impulse verleihen, sofern die öffentlichen Haushalte ihre darin liegenden Aufgaben wahrnehmen.

Die Neuorientierung muss von der Einsicht ausgehen, dass die Menschheit zwar materielle Ressourcen sparen kann und muss, doch kein Geld. Gespartes Geld ist kein Ding, sondern ein Verhältnis: die Verpflichtung von anderen. Zur Seite gelegtes Geld, das niemand ausgibt, macht die Gesellschaft ärmer, nicht reicher. Eine volkswirtschaftliche Ersparnis findet nur statt, wenn Geld in reale Investitionen fließt. Ersparnis ist die Folge, nicht die Ursache von Investitionen. Ressourcen zu verschwenden, weil an den Investitionen und organisatorischen Vorkehrungen gespart wurde, die der sparsame Umgang mit ihnen erfordert, ist ärgerlich, doch die schlimmste Verschwendung liegt in den Menschenleben, die nicht zur Entfaltung kommen, weil falsche Sparsamkeit sich weigert, dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Für die Bewältigung der letzteren, dringenden Aufgabe ist ein klares Verständnis von Geld, Ersparnis und Verschuldung ebenso angezeigt wie die ausgeglichene Verteilung der Früchte menschlicher Arbeit und eine gesellschaftliche Planung, die sowohl Sparversuche als auch Investitionen berücksichtigt.

Zu einer den anstehenden Aufgaben angemessener Auffassung von Geld, Ersparnis und Investition, das die Tendenz des heutigen Kapitalismus zur Stagnation begreift, wird die Linke jedoch nur finden, wenn sie einige nicht haltbare Relikte der Werttheorie von Marx ablegt. Die Vorstellung von Geld als werthaltiger Ware steht dem ebenso im Wege wie die einer unaufhaltsamen Akkumulationstendenz. Das Werk von Marx wird ein Bezugspunkt für jedes die Gegenwart überschreitende Denken bleiben. Es wäre aber an der Zeit, wahrzunehmen, dass das durch John Maynard Keynes und Michal Kalecki begründete Denken der Realität von industrialisierten Gesellschaften, die ihren Güteraustausch mittels kreditgeschaffenen Geldes vollziehen, besser gerecht wird.

Das Dilemma, mit dem die Menschheit konfrontiert ist, besteht darin, dass eine Weiterentwicklung auf dem bisherigen Wachstumspfad ebenso desaströs wäre wie die Stagnation unter den gegebenen Bedingungen. Erst eine egalitäre, die Befriedigung der fundamentalen Bedürfnisse vor den Statuskonsum setzende und dadurch erst die Entfaltung von Menschlichkeit ermöglichende Gesellschaft, die den Rahmen für den Aufbau und Unterhalt der dazu erforderlichen Produktionsmittel vorausschauend bestimmt, wird auch den unausweichlichen Übergang in die Stagnation meistern. Wachstum wird darin bestehen, die Voraussetzungen für eine ressourcensparende Wirtschaft zu schaffen. Es wird besonders dort stattfinden müssen, wo ein angemessener Kapitalstock noch nicht vorhanden ist. Die Postwachstumsdebatte ist verfrüht.

Angesichts der hier skizzierten Perspektive muss auch nach den menschlichen Bedürfnissen gefragt werden. Es kann für diese keine ahistorische und sämtliche natürlichen und sozialen Bedingungen ignorierende Norm geben kann, das verdeutlicht ein Blick in unterschiedliche Zeiten und Weltgegenden. Deshalb ist es auch nicht möglich, einen definitiven Katalog der ihnen entsprechenden Güter zu erstellen. Zumal keine universelle Größe existiert, die als Maß für die Fähigkeit unterschiedlicher Güter zur Befriedigung von Bedürfnissen dienen könnte und es erlauben würde, jeder Kombination davon einen Wert zuzuweisen. Die Dinge, derer wir uns bedienen und die wir schätzen, sind nicht auf eine Größe zu reduzieren: Auch wenn Mahlzeiten nahrhaft sein sollten, so essen wir doch weder allein Kalorien, noch suchen wir in der Wohnung lediglich eine Klimahülle, auch wenn sie uns Schutz vor Niederschlag, Kälte oder Hitze geben soll. Es gibt nichts, was nur rein eine Funktion erfüllt.

Auch Schönheit entspricht einem menschlichen Bedürfnis, wenn sie auch nicht auf zeitlose Formen zu reduzieren ist. Dem menschlichen Stoffwechsel mit der Natur größere Haltbarkeit zu verleihen, dafür muss weder der Schönheit noch dem Genuss abgeschworen werden. Gefordert ist vielmehr ein Nachdenken darüber, was wir nicht nur der außermenschlichen, sondern letztlich auch der menschlichen Natur antun mit der Weise, in der wir heute viele Dinge organisieren. Eine egalitäre, maßvolle Gesellschaft mag auch eine ästhetische, dem Lebensgenuss förderliche Dimensionen eröffnen.