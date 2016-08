Der Amtseid ist geschworen: Seit Freitag hat Johannesburg einen neuen Bürgermeister, und erstmals seit 1994 gehört der nicht dem African National Congress (ANC) an, sondern der Opposition. Die einstige Befreiungsbewegung, die Südafrika seit dem Ende der Apartheid regiert, hat die größte Stadt des Landes verloren, ganz unspektakulär durch Wahlen. Und sie hat es hingenommen. Die im Vorfeld kursierenden düsteren Szenarien von Wahlfälschung bis hin zu marodierenden Parteimilizen, die den ANC an der Macht halten würden, blieben Phantasie von Medienschaffenden. Südafrika, das hat diese Kommunalwahl gezeigt, ist eine funktionierende Demokratie.

Nun wird aber klar, was »funktionierende Demokratie« eigentlich bedeutet: Es gewinnt in schwierigen Zeiten derjenige, der am lautesten »Change«, Wandel, schreit. Das Programm der Democratic Alliance (DA) lässt sich auf die Parole herunterbrechen: Alles soll sich ändern. Das Gesicht dazu lieferte Herman Mashaba, ein Multimillionär, der nun 32 Aufsichtsratsposten aufgeben will – und die Firmenbeteiligungen an seine Frau weiterreicht. So will er sich die Zeit für den neuen Job als Stadtoberhaupt schaffen und Interessenkonflikte vermeiden – oder eben an den heimischen Küchentisch verlegen. Dieses Strohfraumodell ist kein »Change«, in der Sache kann Mashaba in den Reihen des ANC etliche Mentoren finden.

Ansonsten droht nun Chaos. Mashabas Gesicht brachte der DA zwar immerhin 38 Prozent bei der Wahl, aber eben keine Mehrheit. Die Economic Freedom Fighters (EFF), die mit radikal linken Forderungen in den Wahlkampf gezogen waren, stimmten zwar für ihn, um den ANC zu ärgern, wollen ansonsten aber nicht viel mit dem neoliberalen Geschäftsmann zu tun habeb. Kurzum: Mashaba dürfte als Bürgermeister selten Mehrheiten erreichen. Auch die Unterstützung aus der Staatsführung und der Provinzregierung – beide vom ANC gestellt – dürfte sich in Grenzen halten. Die politischen Gegner machen es sich mit Popcorn und Cola auf der Couch gemütlich, um das Scheitern der DA zu feiern.

Mashaba, der sein Imperium mit dem Verkauf von Glättungsmittelchen für schwarzes Haar aufbaute, soll nun eine neoliberale Weißenpartei zum Heilsbringer für die Mehrheitsgesellschaft machen. Doch diese Tönung scheint leicht auswaschbar. Gleich vorweg posaunte Mashaba hinaus, er wolle die Stadt wie ein Unternehmen führen. Den Kommunalangestellten drohte er gleich mal mit einer Überprüfung ihrer Fähigkeiten und Leistungen. Wer kompetent ist, müsse sich keine Sorgen um seinen Job machen, hieß es aus dem Büro des neuen Bürgermeisters. Die Gewerkschaften, die seit dem Widerstand gegen die Apartheid ohnehin mit dem ANC verbündet sind, werden diese Einladung zum Kampf gern annehmen. Johannesburg hat die Wundertüte »Wandel« gewählt und bekommt nun Blockade und Stillstand, oder anders ausgedrückt: funktionierende Demokratie.