Immer größer werden, lautet die Devise der Schiffahrtsbranche in der Krise Foto: Patrick Ludolph/Hapag-Lloyd AG

Zwei Nachrichten gegensätzlichen Inhalts, aber eines Zusammenhangs: Am Wochenende haben die Aktionäre der Hamburger Traditionsreederei Hapag-Lloyd AG auf ihrer Hauptversammlung mit großer Mehrheit den Weg freigemacht zur Fusion mit dem bisherigen Konkurrenten United Arab Shipping Company (UASC) mit Sitz in Katar. Am selben Tag und am selben Ort haben die Brüder Bertram und Erck Rickmers bekanntgegeben, auf den geplanten Teilzusammenschluss ihrer Beteiligungsgesellschaften Rickmers Holding AG und E. R. Capital Holding vorerst verzichten zu wollen.

Beide Nachrichten werden in Schiffahrtskreisen einmütig mit Hinweisen auf die seit acht Jahren anhaltende »tiefe Krise« der Branche kommentiert, die unter Überkapazitäten und fallenden Frachtraten leide. Zusammenschlüsse und Allianzen, so heißt es, seien unausweichlich, um Kosten zu senken und überleben zu können. Aber bevor nun Mitleid aufkommt, muss einmal mehr betont werden, dass die Handelsschiffahrt schon seit Jahrzehnten zu Lasten ihrer Beschäftigten Kosten drückt: Wesentliche Teile ihrer Flotten fahren unter Billigflaggen, die ausbeuterische Arbeits- und Lohnverhältnisse erlauben. Zudem trägt die Branche maßgeblich selbst zu den Überkapazitäten bei – durch massive Neubauaufträge bei schleppender Abwrackung alter Schiffe.

Der Beschluss der Hapag-Lloyd-Aktionäre war keine Überraschung: Die Großreederei im überwiegenden Besitz der Stadt Hamburg, des Unternehmers Klaus-Michael Kühne und der TUI AG hatte Ende 2014 bereits die Containersparte der chilenischen Reederei Compañia Sud Americana de Vapores S. A. (CSAV) übernommen und die Chilenen dafür im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit etwas mehr als 30 Prozent beteiligt. Das jetzt beschlossene Zusammengehen mit der UASC soll auf demselben Wege erfolgen – Kapitalaufstockung und Teilhabe. Die Fusion katapultiert Hapag-Lloyd vom fünften Platz der Weltrangliste »Containerschiffahrt« nach oben ins direkte Wettrennen mit der China Ocean Shipping Company (COSCO) – neuer Betreiber des griechischen Hafens Piräus –, die derzeit auf Platz 4 rangiert. An der Spitze übrigens verharren derzeit unangefochten der dänische Mærsk-Konzern, gefolgt von der Schweizer Mediterranean Shipping Company (MSC) und der französischen Gruppe CMA CGM – der geplante Zusammenschluss dieser drei war vor zwei Jahren kartellrechtlich geplatzt (siehe jW vom 29. September 2014).

Während Hapag-Lloyd sich angesichts eines Halbjahresverlusts von 142 Millionen Euro als teilstaatliches Unternehmen mit offenem Visier um Konsolidierung bemüht, ist es bei den Rickmers-Brüdern fast Familientradition, nicht immer alles auszuposaunen. So verwundert es in der Branche niemanden, dass die knappe Erklärung vom Wochenende über den Fusionsverzicht in dem zentralen Satz gipfelte: »Die Inhalte der Fusionsgespräche behandeln beide Unternehmen vertraulich.« Denkbar ist ein Zusammenhang mit der Rickmers Holding AG. Diese wurde erst eine Woche zuvor von der Ratingagentur »Creditreform« abgewertet: Während das Rating insgesamt wegen »kaum ausreichender Bonität« auf der im Frühjahr abgesenkten Stufe »CCC« bleibt, wurde aktuell auch der Ausblick von »stabil« auf »negativ« gemindert. Die E. R. Capital Holding als Alleingesellschafterin der Finanzierungsgesellschaft Nordcapital und der Reedereien E. R. Schiffahrt und E. R. Offshore ist als Kommanditgesellschaft (KG) im Unterschied zur Rickmers Holding nicht börsennotiert und hält sich mit der Veröffentlichung von Geschäftszahlen stark zurück.

Bertram und Erck Rickmers sind Reeder in fünfter Generation, ihre beiden Unternehmen seit rund 20 Jahren rechtlich voneinander getrennt. Vorfahr Rickmer Clasen Rickmers kam aus Helgoland, hatte 1834 in Bremerhaven eine Werft gegründet und so erfolgreich Schiffbau betrieben, dass er sich bereits wenige Jahre später entschloss, unverkäufliche Neubauten selbst zu bereedern. Der Schiffbau wurde 1986 aufgegeben, die Reedereigeschäfte werden indes in unterschiedlichen Konstellationen bis heute fortgeführt – hinter dem historischen Portal der Werft residiert heute zynischerweise das Arbeitsamt. Schiffahrtshistoriker zählen die Rickmers-Dynastie mit zu den Erfindern der sogenannten Ein-Schiff-KGs, jener Schiffsfonds, die Anleger mit extremen Steuervergünstigungen ködern und so maßgeblich zur heutigen Schiffsfinanzierungskrise mit negativen Folgen für Landesbanken und Steuerzahler beitragen. Nordcapital war noch vor wenigen Jahren Marktführer unter den deutschen Schiffsfonds – Eigentümer Erck Rickmers bevorzugt übrigens für seine Flotte die Billigflagge von Liberia, während Bruder Bertrams Schiffe vorwiegend die der Marshallinseln führen.