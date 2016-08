Der an der Universität Leipzig arbeitende Kunsthistoriker Arnold Bartetzky äußert sich im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) am Dienstag unter der Überschrift »Die Tyrannei der Beleidigten« zur Beseitigung »irritierender Kunstwerke aus dem öffentlichen Raum«, die im Namen der politischen Korrektheit immer häufiger gefordert werde. Aufhänger des Artikels ist die Forderung eines Theologen, ein mittelalterliches Schmähbild von 1304 an der Kirche St. Marien in Lutherstadt Wittenberg, eine sogenannte Judensau, zu entfernen. Es sei »bis heute ein Angriff auf Juden«. Bartetzky hält dem entgegen, dieser Bezug könne »an keinem Ort deutlicher und mit mehr aufklärerischem Gewinn hergestellt werden« als an der Kirche selbst.

Das klingt einleuchtend, lässt aber den Hinweis vermissen, dass es in christlichen Gotteshäusern ungezählte ähnliche Abbilder von Juden (und Moslems) gibt. In ihrem Buch »Der gelbe Fleck« (DDR 1987) über »Wurzeln und Wirkungen des Judenhasses in der deutschen Geschichte« zählen Rudolf Hirsch und Rosemarie Schuder auf, wo »Judensäue« zu sehen sind: »In Regensburg, in Magdeburg, auch in Wittenberg und in der alten Bischofsstadt Freising und am Chorgestühl im Dom von Brandenburg und im großen Kölner Dom.« Die Darstellungen geben nach Schuder und Hirsch »Auskunft über eine allgemeine Denkungsweise« in Städten und Dörfern des Heiligen Römischen Reichs, genauer, wie sie erläutern: über die Machtideologie der katholischen Kirche.

Bartetzky umgeht das. Er nutzt die Gelegenheit zu einer allgemeinen Klage über jüngere Bilderstürme: Demontage des Cecil-Rhodes-Denkmals vor der Universität in Kapstadt; Forderungen, Brauchtum von »allen Motiven zu säubern, die als anstößig empfunden werden könnten« – die Figur des Zwarte Piet in den Niederlanden, in den USA Verbote traditioneller Halloween-Kostüme mit schwarzen Masken oder Indianerschmuck, im deutschen Karneval das Verlangen, keine Afroperücken oder Turbane zu tragen; das Durchkämmen von Kinderbüchern auf »anstößige Begriffe« (»Negerkönig« in »Pippi Langstrumpf«); die Forderung nach Straßenumbenennungen, die »paranoide« Züge annehme. Er plädiert dafür, »Kulturleistungen und Geschichtszeugnisse auch dann zu respektieren, wenn sie nicht zu unserem Weltbild passen«. Das möchte er Taliban, IS oder »totalitären Regimen« überlassen.

So weit, so plausibel. Merkwürdig allerdings: Warum schreibt ein Leipziger Autor in diesem Zusammenhang kein Wort über die Literatur- und Kunstvernichtung, die seit 1989 in der DDR ins Werk gesetzt wurde? Als zum Beispiel Millionen Bände einer »kalten Bücherverbrennung« (Peter Sodann) zum Opfer fielen, Gemälde und Skulpturen zerschlagen, umgesetzt oder dem Schrott zugeführt wurden. Als eine von antikommunistischen Hysterikern dominierte Volkskammer den »Palast der Republik« schloss und damit zum Abriss freigab. Das Beispiel zeigt: Nicht Eiferer einer jeweiligen »Korrektheit« sind das Hauptproblem. Sie waren zu allen Zeiten lautstark und im Einzelfall gefährlich, hatten aber nie das Sagen. Die »Judensäue« wurden nicht von Bauern oder Händlern bestellt, die Zerstörung der DDR-Kunst und -Kultur nicht von den ostdeutschen Helfershelfern dirigiert.

Wer wie Bartetzky von dieser Barbarei, die nach Umfang der zerstörten Werke und mit fast 27 Jahren Dauer historisch einmalige Ausmaße hat, schweigt, stimmt offenbar der totalitär durchgesetzten »politischen Korrektheit« der DDR-Ausradierer zu. Am Donnerstag verlangte übrigens der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, die Namen der »Ersatzheiligen des Kommunismus« von den Straßenschildern im Osten zu entfernen. Es gibt dort, zählte Bild, noch 550 Karl-Marx-Straßen.