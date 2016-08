Wohnen muss für jeden bezahlbar bleiben: Proteste gegen Gentrifizierung am 17. Juli in Berlin Foto: Christian-Ditsch.de

Wohnen wird in Deutschland immer mehr zum Luxusgut. In allen 54 kreisfreien Städten des größten Bundeslands Nordrhein-Westfalen (NRW) lagen die Angebotsmieten in diesem März um rund 2,1 Prozent höher als noch im April 2015. Durchschnittlich verlangten Vermieter zuletzt ohne Neben- und Heizkosten 6,38 Euro pro Quadratmeter. Das geht aus einem am Donnerstag vorgestellten Report des in Düsseldorf ansässigen Immobilienkonzerns LEG hervor.

Hinzu kommt, dass Reiche in teuren Wohngegenden zunehmend unter sich bleiben. Dort legten die Mieten laut Studie besonders stark zu. Knapp zwölf Euro Kaltmiete kassierten die Immobilienbesitzer in den Vierteln der besser Situierten im Schnitt pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat. Das waren 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In der Millionenstadt Köln registrierte LEG die höchsten Mietpreise. Neun der zehn teuersten Postleitzahlgebiete im Land befanden sich in dieser Stadt. Lediglich die Düsseldorfer Stadtteile Oberkassel und Niederkassel schafften es mit einer durchschnittlichen Angebotsmiete von 12,23 Euro auf Platz drei, wie es hieß.

Auch die Ärmeren müssen mehr berappen. Das günstigste Zehntel der angebotenen Wohnungen sei im März um rund 1,6 Prozent teurer als im vergangenen Jahr gewesen, berichtet der Konzern in seinem Report. Im Schnitt seien 4,44 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter und Monat fällig gewesen.

Insgesamt habe Wohnraum in den Rheinmetropolen und in Aachen 2015 über 20 Prozent mehr gekostet als fünf Jahre zuvor. Bei den kleineren Kommunen erreichte laut Analyse der Landkreis Paderborn mit einer Steigerung um gut 21 Prozent den höchsten Wert. Bei Wohneigentum sehe es ähnlich aus: Die Kosten hierfür hätten in NRW im Schnitt um 5,6 Prozent auf knapp 1.600 Euro pro Quadratmeter zugelegt. Die teuersten Eigentumswohnungen standen danach mit einem entsprechenden Preis von rund 3.000 Euro je Flächeneinheit in Düsseldorf zum Verkauf.

Um das herauszufinden, untersuchte LEG zusammen mit der Immobilienberatungsgesellschaft CBRE zum sechsten Mal in Folge alle 864 Postleitzahlgebiete im Land. Zudem warfen sie einen Blick auf die Einkommen und die Haushaltskaufkraft. Letztere habe in dem Bundesland bei durchschnittlich 3.752 Euro pro Monat gelegen und sei im Vergleich zum Vorjahr um 100 Euro gestiegen. Im Schnitt, so merkten die Autoren an, sei die Wohnkostenbelastung der Haushalte von 2014 auf 2015 leicht um 0,5 Prozent gesunken. Der Anteil der Mieten am Einkommen habe zuletzt durchschnittlich bei rund 18,2 Prozent gelegen. Die ungleiche Verteilung des Einkommens wurde dabei nicht berücksichtigt.

Der LEG-Vorstandsvorsitzende Thomas Hegel hält nichts von der 2015 eingeführten »Mietpreisbremse«. Diese sei angesichts rasant gestiegener Preise »wirkungslos«. Seine Lösung: Der Wohnungsmarkt sei »zu entbürokratisieren, um Investitionshemmnisse abzubauen«.

Zuletzt hatten Studien ergeben, dass sich ohnehin kaum ein Vermieter an die verordnete »Bremse« hält. Die Linksfraktion im Bundestag hatte sie Ende 2015 als Schildbürgerstreich bezeichnet, der so gut wie keinem Mieter nutze. Den zur Schau geragenen Optimismus der LEG wollte am Freitag die Rheinische Post (RP online) nicht teilen. Unter der Überschrift »Der Immobilienmarkt läuft aus dem Ruder« kritisierte die Zeitung, dass in NRW nur 40.000 Wohnungen pro Jahr gebaut würden, obwohl die doppelte Anzahl benötigt werde. Hohe Baukosten, steigende kommunale Gebühren und der Wohnraummangel sorgten zudem für »Luxusmieten«.