Foto: Stephanie Pilick/dpa-Bildfunk

Rund 71 Millionen Jugendliche sind weltweit erwerbslos. Das geht aus einem Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) hervor. Die Zahl stieg in diesem Jahr gegenüber 2015 um etwa 500.000 junge Erwerbslose an. Ist das ein neuer Trend?

Nach der Finanzkrise im Jahr 2007 war die Arbeitslosigkeit, auch die unter Jugendlichen, vor allem in den Industriestaaten deutlich angestiegen. Seit 2013 verbesserte sich die Situation dort insgesamt. Die Jugendarbeitslosigkeit fiel in diesen Staaten also wieder. Dieser Trend setzt sich auch jetzt fort, hat sich aber abgeschwächt. Neu ist, dass in den Entwicklungsländern die Jugendarbeitslosigkeit steigt. Das ist in den vergangenen Jahren nicht geschehen.

Waren denn Schwellen- und Entwicklungsländer nicht von der Krise betroffen?

Doch, allerdings weniger stark. Dazu kommt: Gerade in den ärmsten Ländern reagiert die Arbeitslosigkeit nicht sehr stark auf solche zyklischen Effekte. Wenn die ökonomische Situation in Entwicklungs- und Schwellenländern schwieriger wird, geht das meist zu Lasten der Einkommen, die Arbeitslosigkeit steigt nur bedingt. Grob gesagt gehen die jungen Leute dort arbeiten, erhalten aber ein sehr niedriges Einkommen. Die Armut steigt.

Dennoch nimmt nun die Jugendarbeitslosigkeit in diesen Ländern zu, während sie in den Industrieländern zurückgeht. Weshalb?

In den Industrieländern war die Quote nach der Finanzkrise so hoch, dass sie nun schon bei mäßigem Wachstum zurückgehen musste. In den Entwicklungsländern bestehen nun hingegen größere Probleme. Der Rohstoffboom ist beendet. Staaten, die Rohstoffe exportierten, haben nun weniger Ressourcen zur Verfügung, um Investitionen voranzutreiben. Die ökonomische Situation hat sich also abermals verschlechtert. Und das Wirtschaftswachstum, das prozentual gesehen zwar größer als das in den Industriestaaten ist, reicht nicht, um mehr Personen in den Arbeitsmarkt zu bringen. Denn das Problem in den Entwicklungs- und gerade in den Schwellenländern ist, dass ein großer Teil der Bevölkerung in der Selbstversorgungslandwirtschaft tätig ist. Und damit sehr arm. Diese Menschen wollen in den Arbeitsmarkt in den Städten. Auch wenn die Bevölkerung nicht wächst, gibt es einen starken Eingang von Arbeitskräften. Es wird also auch ein stärkeres Wirtschaftswachstum benötigt wird, um die Menschen in Arbeit zu bringen.

Ist absehbar, wie sich die Erwerbslosigkeit in Zukunft entwickeln wird?

Für 2017 sehen wir sie auf dem ungefähr gleichen Niveau wie derzeit. Die starken wirtschaftlichen Abschwungeffekte in den Schwellenländern fanden 2015 oder 2016 statt. Eine Trendumkehr ist unsicher. Über das Jahr 2017 hinaus lässt sich derzeit nichts sagen.

Sie haben bereits darauf hingewiesen, dass auch junge Menschen in Arbeit arm sein können. Wie definiert die ILO Armut?

Die Weltbank hat eine sogenannte extreme Armutsgrenze definiert. Sie liegt bei 1,90 Dollar pro Tag. Es gibt eine weitere »moderate Armutsgrenze« von 3,10 Dollar pro Tag. Auf diese Grenzen beziehen auch wir uns. In diesem Jahr sind von absoluter und moderater Armutsgrenze 156 Millionen Jugendliche in den Schwellen- und Entwicklungsländern betroffen. In den Industrieländern fällt kaum ein Jugendlicher unter sie.

Steigt die Zahl der jungen Armen ebenfalls?

Sie sinkt. Der Hauptgrund dafür ist, dass einige Schwellenländer in den vergangenen Jahrzehnten große Fortschritte in ihrer ökonomischen Entwicklung gemacht haben – allen voran China. Unter den Entwicklungsländern aber – also den ärmsten Staaten – steigt die Zahl der Armen noch weiter an. Dabei ist es aber nicht so, dass die Quote armer Jugendlicher steigt, sie nimmt sogar eher ab. Aber durch das starke Bevölkerungswachstum gibt es trotzdem mehr Jugendliche in Armut. Besonders betroffen sind die Entwicklungsländer im südlichen Afrika unterhalb der Sahara.