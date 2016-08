Foto: Maxim Shemetov/Reuters

Der Awtomat Kalaschnikowa Obrasza 1947, »die Kalaschnikow«, soll weltweit an die 100 Millionen Male hergestellt worden sein. Als Symbol ist er/sie auf der Fahne von Mosambik, in den Wappen Simbabwes und Osttimors zu sehen, war unter Thomas Sankara in den 1980er Jahren auch auf der Fahne von Burkina Faso abgebildet und ist es noch auf denen von libanesischer Hisbollah und von kolumbianischer FARC-Guerilla (die deutsche RAF hatte, anders als oft behauptet, die Heckler-und-Koch-Maschinenpistole MP5 im Logo).

Nun wird das legendäre Schießeisen als Attrappe im Souvenirladen verramscht. Am Wochenende eröffnete der russische Kalaschnikow-Konzern im größten Moskauer Flughafen Scheremetjewo den ersten. Die Betreibergesellschaft des Airports reagierte leicht entsetzt und ließ eine Sprecherin erklären, falls sich »wiederholt Konflikte« ergäben, werde den Geschäftspartnern eine »Empfehlung zum Verkaufsangebot« zugehen. (dpa/AFP/jW)