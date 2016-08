Vervollkommnung durch Selbstzweifel: Sibylle Bergemann auf einem undatierten Selbstporträt Foto: Fotoagentur Ostkreuz/dpa-Bilfunk

Im Sprechsaal, der Galerie für Ungesagtes in Berlin-Mitte, regen Fotos, Gemälde, Skulpturen und ein Rahmenprogramm mit Lesungen und Performances zur Beschäftigung mit einem speziellen Weltschmerz an, dem in der DDR. Es geht um Werke von Bertolt Brecht und Sibylle Bergemann, Fritz Cremer und Christoph Meyer. Benannt ist die »Ausstellung über diverse Sachverhalte der Kunst in der DDR« nach einem Gedicht von Thomas Brasch: »Selbstkritik 2«. »Ich gebe alles zu. Ich sehe den Mond über dem Warenhaus / aufgehen, aber: Es fällt mir kein Vers dazu ein.« Kaum möglich, Konsumkritik in noch weniger Worte hineinzupacken.

Brasch, hochbegabter Dichter, Regisseur und Übersetzer, kannte den Weltschmerz. 1945 im englischen Exil geboren und in der DDR sozialisiert, zog er im besten Mannesalter in den Westen, um dort das Fürchten zu lernen und zu lehren. Seine Shakespeare-Übersetzungen sind wahre Neuvertonungen. »Die ganze Welt ist Bühne« heißt es bei ihm, nicht, wie sonst üblich, »eine Bühne«, und der kleine Unterschied ist phänomenal. Man kann die von Lars Dreiucker hervorragend kuratierte Ausstellung als Hommage an Braschs melancholisch-wütendes, störrisch-tiefsinniges Naturell verstehen. Und fragt sich bei dem Besuch, ob diese Selbstkritik, die unter die Haut ins Hirn kriecht und wieder zurück, in der DDR zur Vollendung kam. Sie ist zentral im Sprechsaal, ohne direkt thematisiert zu werden.

Da wären Christoph Meyers rotlastige Zeichnungen von 2007, die Brechts »Flüchtlingsgespräche« zum Anlass haben. Ein Pass komme »nicht auf so einfache Weise zustand wie ein Mensch«, heißt es da. »Ein Mensch kann überall zustand kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass niemals.« Das von Meyer gezeichnete Gesicht zeigt eine naheliegende Reaktion: Erstaunen. Auf einem anderen Bild des Künstlers von 2015 ist einer der wichtigsten Nachfahren Brechts zu sehen, Heiner Müller, von dem die Bemerkung stammt, dass zehn Deutsche immer dümmer seien als einer. Das passt zum Streben nach Vervollkommnung durch Selbstzweifel.

Wie edel wirkt das alles im Vergleich zu den Regeln des heutigen Turbokapitalismus, der nur noch Effizienz und Wahnsinn, Profit und die Gier danach kennt. Zu Zeiten der DDR konnte man auch im Westen noch hart mit sich ins Gericht zu gehen, ohne als Schlappschwanz oder Niete dazustehen. In gewissen Kreisen musste man das sogar, um nicht als dümmlich zu gelten. Hochnäsig sahen Intellektuelle auf Sportler und andere herab, die immer nur vorwärts und nie das Daneben sehen wollten.

An die zentrale Rolle des Proleta­riats in damaligen Diskussionen erinnert in der Ausstellung das Foto »Arbeiter. Schichtwechsel in Berlin-Schöneweide« von Sibylle Bergemann aus dem Jahr 1972. Damals war sie noch keine Starfotografin, eher eine strebsame Außenseiterin. Auf ihrem Foto »Palast der Republik« (1978) stehen DDR-Bürger vor einem Lampenmeer. Mit den Rücken zum Betrachter. In die Kamera blickt am unteren Bildrand ein Kleinkind, das über den Teppich krabbelt. Bekannt wurde Bergemann später mit Fotos von DDR-Underground-Mode, etwa vom Label Allerleirauh. Da klebt ein Mantel scheinbar in Fetzen am Körper, Lederhandschuhe erinnern an Scherenhände – die Avantgarde der späten DDR zehrte vom Vermächtnis der Vorgänger.

Gleich dreimal ist Fritz Cremer als agiler Bildhauer auf Fotografien bei der Arbeit zu sehen. Norbert Bunge lichtete ihn in den 80er Jahren im Atelier auf Usedom ab, an seiner Brecht-Plastik arbeitend. Mit einem Spachtel streicht Cremer über Brechts Ohr – produktiv und zärtlich sieht das aus. Cremers Skulptur »Der vom Kreuz Gestiegene« hingegen könnte eine Abrechnung mit der »Selbstbefreiung« von Intellektuellen sein, die sich gottgleich über das Volk erheben. Die Hände hat dieser Wiederauferstandene in Fesseln.

Porträts von Arno Fischer schließlich zeigen den Schriftsteller Günter de Bruyn und den Filmregisseur Konrad Wolf. Auge in Auge steht man den Meistern gegenüber. Die Poetik der Selbstkritik in der DDR ist es allemal wert, immer wieder neu erfahren zu werden.