Die Teilautos stauen sich schon auf dem Parkplatz (»Smarts« des Anbieters »Car2Go«) Foto: Stefan Puchner/dpa - Bildfunk

Am Mittwoch stellte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in Berlin einen Gesetzentwurf zum »Carsharing« vor, das 2017 in Kraft treten soll. Dobrindt befindet sich im Dauerspagat. Er muss den Verkehr regeln, der sich allerorten staut. Gleichzeitig will er aber die Interessen der Automobillobby bedienen. Zum Pkw darf es keine ernsthafte Alternative geben. So sieht der von seinem Ministerium erarbeitete Bundesverkehrswegeplan 2030 nicht mal so viel Geld für das Schienennetz vor, dass alle brüchigen Trassen erneuert werden können (siehe jW vom 5. August).

Der Carsharing-Gesetzentwurf soll es Ländern und Kommunen ermöglichen, separate Parkflächen für die Teil­autos auszuweisen oder solche Fahrzeuge von Parkgebühren zu befreien, meldete AFP am Mittwoch. Carsharing-Anbietern mit festen Stationen soll außerdem an ausgewählten Standorten gestattet werden, Stellplätze in den »öffentlichen Verkehrsraum« zu verlegen. Diese sollen so mit dem öffentlichen Nahverkehr vernetzt werden. Bislang war es nicht erlaubt, Parkplätze nur für Carsharing-Autos zur Verfügung zu stellen oder Parkgebühren für sie zu senken. Schnell ging dem Minister der Satz über die Lippen: »Wir fördern die Mobilität der Zukunft.«

Auch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) jubelte über den ökologischen Nutzen des Konzepts: »Wir wollen einen umwelt- und klimafreundlichen Verkehr. Carsharing ist dafür ein wichtiger Motor, für den wir bessere Rahmenbedingungen schaffen müssen.« Dem widerspricht eine Studie der Unternehmensberatung Berryls, aus der das Handelsblatt am Donnerstag zitierte: »Die flexiblen Carsharing-Systeme führen eher dazu, dass die Leute mehr fahren als vorher.« Weniger Menschen nutzten deshalb den klima- und preisgünstigen öffentlichen Nahverkehr. Die Autofahrerei wird also eher befördert. Allein im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Autoteiler um 25 Prozent an.

Eine kostengünstige Alternative zu S- und U-Bahn bietet das System auch nicht. Ab 29 Cent pro Minute fährt man bei »Car2Go«. Nach einer halben Stunde sind bereits 8,70 Euro verfahren. Für den täglichen Weg zur Arbeit dürfte das für den Großteil der Bevölkerung keine Zukunftsoption sein.

Während im Gesetzentwurf davon ausgegangen wird, dass Länder und Kommunen »großes Interesse an der Einräumung solcher Privile­gien« hätten, glaubt das nicht einmal der Carsharing-Verband. »Ich rechne nicht damit, dass die Kommunen diese Möglichkeit nutzen werden«, erklärte Geschäftsführer Willi Loose dem Handelsblatt.

Unter den 150 Anbietern in der Bundesrepublik führt das Konsortium »DriveNow«, das aus BMW und Sixt besteht, den Markt an. Dahinter folgt Daimler mit »Car2Go«. Opel will als dritter deutscher Autohersteller ein eigenes System zum Autoteilen anbieten. Das bereits in den USA aktive Angebot »Maven« der Konzernmutter General Motors werde im ersten Halbjahr 2017 auch in Europa angeboten, sagte Opel-Marketing-Chefin Tina Müller der aktuellen Wirtschaftswoche. Opel will sich wie andere Autobauer vom Produktanbieter zum Mobilitätsdienstleister wandeln. Künftig gehe es nicht mehr nur darum, möglichst viele Autos zu verkaufen, sagte Müller, sondern darum, »die Kunden dazu zu bewegen, möglichst viele Kilometer mit uns zu fahren«. Europas größter Autobauer VW sieht auf dem Markt keine Zukunft. Er hatte im Januar sein Carsharing-Projekt »Quicar« nach vier Jahren eingestellt. Doch am Geschäftsmodell führt auch für VW kein Weg vorbei. Mit 300 Millionen Euro beteiligt sich der Konzern deshalb an dem Fahrdienstvermittler »Gett« in Berlin. Tiefer ins Geschäft einsteigen will VW, wenn selbstfahrende Autos unterwegs sein werden. »Ich erwarte in den nächsten drei bis fünf Jahren am Markt die ersten Fahrzeuge«, sagte VW-Digitalchef Johann Jungwirth am vergangenen Freitag zu Reuters.

Bis es soweit ist, bleiben die Straßen vollgestopft. Damit auch am Straßenrand kein Durchkommen mehr ist, steigt der Autozulieferer Bosch ins Geschäft ein. Die neu gegründete Bosch-Tochter »Coup« bietet in Berlin künftig Motorroller zum Leihen an, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.