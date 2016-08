Zu dick für wen? Ägyptischer TV-Sender ordnet Zwangsdiät für füllige Moderatorinnen an Foto: Alfred Assmann/dpa

Khadidscha Khattab arbeitet seit vielen Jahren als Moderatorin für die staatliche Radio- und Fernsehstation ERTU in Ägypten. Ihre Sendungen sind beim Publikum einigermaßen beliebt, doch Anfang August hat der Staatssender Frau Khattab und sieben weitere Kolleginnen überraschend vom Bildschirm verbannt. Der Grund für die Suspendierung ist bizarr: Die Frauen seien ihrem Arbeitgeber zu dick, wie die ägyptischen Medien berichten.

ERTU-Intendantin Safaa Hegasi hat den ihrer Ansicht nach übergewichtigen Geschlechtsgenossinnen deshalb eine Diät verordnet, um ein »anständiges Aussehen« zu erreichen, wie es in einer Erklärung des Senders heißt. Der Zwangsurlaub gilt zunächst bis zirka Mitte September. Falls die betroffenen Moderatorinnen bis dahin deutlich Pfunde verlieren sollten, dürfen sie ins Fernsehen zurückkehren. Lohn erhalten sie bis dahin weiter, wie der Sender betont. Ihre Radiosendungen können die Frauen unterdessen fortführen – dort sieht sie ja niemand.

Die drastische Maßnahme hat in Ägypten eine kontroverse Diskussion über das Schönheitsideal bei Frauen ausgelöst. »Ich glaube, dass ich eine gewöhnliche ägyptische Frau bin, die normal aussieht. Und ich trage auch nicht zuviel Make-up«, sagte Khattab laut New York Times. An ihrer Arbeit gäbe es ohnehin nichts auszusetzen. Die Angelegenheit wäre besser intern behandelt worden. Die Moderatorin fühlt sich gedemütigt, weil sich jetzt das halbe Land über ihr Gewicht lustig mache. In den sogenannten sozia­len Medienformaten wie Twitter und Face­book nennen sie die User »Bakabusa«, ein Wort, mit dem in Ägypten abschätzig dicke Frauen bezeichnet werden.

Intendantin Hegasi selbst war vor neun Jahren vom Staatssender als Sprecherin der Hauptnachrichten suspendiert worden, weil sie angeblich übergewichtig war. Sie nahm ab und beschleunigte damit offenbar ihre Karriere: Im vergangenen April wurde sie von der ägyptischen Regierung zur ersten Frau an der Spitze der Sendeanstalt ernannt. Keine leichte Aufgabe. Seit dem Sturz von Langzeitpräsident Hosni Mubarak im Jahr 2011 gehen dem Sender die Zuschauer verloren. Viele Ägypter wandern zu in- und ausländischen Privatkanälen ab.

Kritiker bezweifeln allerdings, dass die Krise des Staatssenders mit dem Aussehen der Moderatorinnen in Verbindung steht. Der Grund sei vielmehr die grundsätzlich schlechte Performance bei ERTU. »Sie verstehen nicht, dass die Leute sie nicht sehen wollen, weil sie weder Glaubwürdigkeit noch Fähigkeiten oder Qualitäten haben. Es hat nichts mit Aussehen zu tun«, zitiert die New York Times den Journalisten Mustafa Schauki. »Die Tatsache, dass es eine Frau ist, die das alles angeordnet hat, macht es noch viel schlimmer«, sagt Schauki in Richtung der ERTU-Intendantin.

Frauenorganisationen kritisieren, dass die Suspendierung der Moderatorinnen eindeutig gegen den Verfassungsgrundsatz der Gleichheit zwischen Mann und Frau verstoße. Für die ägyptische Frauenrechtlerin Assa Suleiman ist die Verbannung vom Bildschirm ein weiterer Beweis für die allgegenwärtige Diskriminierung von Frauen in der ägyptischen Gesellschaft, wo sie häufig genug nur auf ihr Äußeres reduziert würden. »Wir warten noch darauf, von einem männlichen Moderator zu hören, der wegen Übergewicht abgelöst wird«, sagt Suleiman gegenüber der arabischen Internetseite Al-Monitor. Die Standards setzten Männer. Zum Beispiel Kulturminister Abd Al-Wahid Al-Nabawi. Als im letzten Jahr die Bildhauerin Assa Abd Al-Muneim Kritik an der Kulturpolitik der Regierung übte, soll Al-Nabawi sexistisch gekontert haben: »Wenn Sie Probleme mit dem Zentralismus haben, habe ich ein Problem mit fetten Angestellten wie Ihnen.«

»Ich wäre nicht zufrieden, wenn ich eine Moderatorin mit einem idealen Körpergewicht und schönen Gesichtszügen sehen würde, aber ohne Ausstrahlung und Persönlichkeit«, sagt Hala Osman, Direktorin der Nichtregierungsorganisation »Justice and Support Center« in Kairo gegenüber Al-Monitor. Längst nicht alle Frauen solidarisieren sich mit den Moderatorinnen. Nachdem Khadidscha Khattab die Zuschauer aufrief, sich selbst ein Bild von ihrem Auftreten im Fernsehen zu machen, hagelte es auch bitterböse Kommentare. Sogar von Journalisten. »Ich bin entsetzt über das widerliche und abstoßende Aussehen«, schrieb Alaa Al-Sadani in einem Kommentar für die Tageszeitung Al-Ahram. Und eine andere Autorin der staatsnahen Gazette fragte süffisant: »Sind acht genug?«