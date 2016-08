Spanienkämpferdenkmal im Volkspark Berlin-Friedrichshain Foto: Wikimedia Commons/SpreeTom (CC BY-SA 3.0)

In der Projekt- und Begegnungsstätte der »Vereinigung Junger Freiwilliger« (VJF) in Berlin-Schmöckwitz fand am Montag abend die Auftaktveranstaltung zu einem weiteren internationalen Workcamp der vor 26 Jahren gegründeten Organisation statt. Im Rahmen dieses Camps werden rund ein Dutzend Jugendliche aus fast ebenso vielen Ländern, darunter aus Spanien, Frankreich, Russland, Slowenien und Tschechi en, bis Anfang September die Gräber von Spanienkämpfern auf dem Zentralfriedhof in Berlin-Friedrichsfelde pflegen. Das ist eines von 35 bis 40 der jährlich in Deutschland von der VJF betreuten Treffen. Im vergangenen Jahr etwa zählten dazu auch Einsätze in den KZ-Gedenkstätten Buchenwald, Ravensbrück und Sachsenhausen. Darüber hinaus entsendet die VJF alljährlich etwa 100 junge Leute zu Workcamps in alle Welt.

Acht Jahrzehnte nach dem faschistischen Putsch in Spanien und der zu dessen Abwehr formierten Internationalen Brigaden folgt der Träger für internationale Jugendarbeit 2016 mit der Gräberpflege in Friedrichsfelde einem Vorschlag des Vereins »Kämpfer und Freunde der Spanischen Republik 1936–1939« (KFSR). Der ist den Traditionen wie dem Vermächtnis des antifaschistischen Kampfes der Freiwilligen aus mehr als 50 Ländern verpflichtet, die einst in Spanien Freiheit und Demokratie zu verteidigen halfen. Der im Verlauf dieser Kämpfe wie in den folgenden Jahren des Widerstandes gefallenen deutschen Interbrigadisten wird in Friedrichsfelde gedacht. Ebenso wie der in den Jahren und Jahrzehnten danach verstorbenen früheren Spanienkämpfer – ob an der Ringmauer am Rondell oder auf einer Gedenktafel nebenan, ob am Pergolenweg oder auf dem Gräberfeld für die Verfolgten des Naziregimes.

Auf dem Programm der Jugendlichen stehen in den nächsten Tagen unter anderem Treffen mit Familienangehörigen von deutschen Spanienkämpfern, ein Stadtrundgang zur Berliner Geschichte des antifaschistischen Kampfes, ein Besuch bei der Linksfraktion im Bundestag sowie in der Gedenkstätte Sachsenhausen.