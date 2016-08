Teilnehmer der Demonstration zum Christopher Street Day am 3. Juli 2016 auf der Deutzer Brücke in Köln Foto: picture alliance / R. Goldmann

Ein paar Monate sah es so aus, als solle mit den Folgen eines Relikts aus dem Nazirecht endgültig aufgeräumt werden. Nachdem Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) im Mai dieses Jahres überraschend angekündigt hatte, einen Gesetzentwurf zur Rehabilitierung von Männern vorzulegen, die in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund ihrer Homosexualität nach dem Strafrechtsparagraphen 175 verurteilt worden waren, war die Hoffnung der Betroffenen groß. Diese ist jedoch schon jetzt vielerorts der Ernüchterung gewichen.

Zwar sind bisher nur erste »Eckpunkte« des Entwurfs bekanntgeworden, diese lassen jedoch vermuten, dass keineswegs alle in der BRD nach Paragraph 175 kriminalisierten Männer rehabilitiert werden. So sieht das Bundesjustizministerium in seinem Eckpunktepapier »Nachweispflichten« seitens der Opfer vor, die diese in der Regel nicht werden erfüllen können. Die Linkspartei hatte bereits anlässlich der diesjährigen Proteste zum Christopher Street Day darauf hingewiesen, dass viele der Opfer die teils Jahrzehnte alten Gerichtsunterlagen kaum mehr besitzen dürften.

Ähnlich sieht es offensichtlich auch bei den Behörden aus. Durch eine kleine Anfrage im nordrhein-westfälischen Landtag wollte im Juli der fraktionslose Abgeordnete Daniel Schwerd (Die Linke) in Erfahrung bringen, welche Maßnahmen die »rot-grüne« Landesregierung bisher ergriffen hat, um die noch vorhandenen Gerichts- und Kriminalakten zur Verfolgung schwuler Männer mittels des Paragraphen 175 StGB zu sichern. Durch die in dieser Woche veröffentlichte Antwort des nordrhein-westfälischen Justizministers Thomas Kutschaty (SPD) trat nunmehr zutage, dass die zuständigen Behörden offenbar seit Jahren der Vernichtung der wenigen noch vorhandenen Akten entsprechender Verfahren zugesehen haben. Dies, obwohl sich der Landtag bereits 2012 für eine Entschädigung und Rehabilitierung der Betroffenen ausgesprochen und 2014 eine Resolution mit dem Titel »Die strafrechtliche Verfolgung und Unterdrückung Homosexueller nach 1949 muss aufgearbeitet werden« verabschiedet hatte. Es war den zuständigen Behörden also durchaus bewusst, dass die alten Gerichtsakten benötigt werden würden, um die Opfer zu entschädigen. Eine Durchsicht, ob überhaupt noch solche Akten in NRW vorhanden sind, sei in den letzten vier Jahren nicht erfolgt, gab Kutschaty hingegen nun bekannt.

»Statt umgehend einen Stopp der Vernichtung der wenigen noch vorhandenen Paragraph-175-Akten bei der nordrhein-westfälischen Justizverwaltung zu veranlassen, um eine solche Aufarbeitung zu ermöglichen, blieb Justizminister Kutschaty tatenlos«, kritisierte die Linkspartei daher am Montag. »Die Beschlüsse des Landtags zur Rehabilitierung der Opfer des Paragraphen 175 StGB hätten ein automatisches Tätigwerden des Justizministers zur Folge haben müssen. Wer Unterdrückung aufarbeiten will, darf Akten nicht vernichten lassen und muss sich einen Überblick über vorhandene Aktenbestände verschaffen«, konstatierte der Landtagsabgeordnete Schwerd.

Jasper Prigge, stellvertretender Landessprecher und queerpolitischer Sprecher der NRW-Linken, warf der Landesregierung von SPD und Bündnis 90/Die Grünen unterdessen vor, »offenbar teilsweise von ihrer Forderung nach einer Aufhebung der Urteile abzurücken«. »NRW-Justizminister Kutschaty windet sich bei der Frage, ob alle entsprechenden Urteile aufgehoben werden sollen. Genau das fordert der NRW-Landtag allerdings richtigerweise bereits seit 2012. Doch Bundesjustizminister Maas plant offenbar, nur einen Teil der Urteile aufzuheben und behauptet wider besseres Wissen, dass es nach Paragraph 175 auch Verurteilungen bei Handlungen gegeben hätte, die heute noch strafbar seien«, monierte Prigge. Eben dies sei jedoch »völliger Unsinn«. Bis zur Abschaffung des Paragraphen 175 StGB galt für lesbische und heterosexuelle Sexualkontakte ein absolutes Schutzalter von 14 Jahren, erinnerte er. »Für mann-männliche Sexualkontakte nun nachträglich – so plant es Maas – ein Schutzalter von 16 Jahre anzusetzen, setzt die Sonderbehandlung und die Kriminalisierung männlicher Homosexualität fort«, so Prigge weiter. Der Linke-Politiker bezeichnete es als »beschämend«, dass »SPD und Grüne in NRW hierzu keine Position haben und schweigen«.

Tatsächlich könnten viele schwule Männer, die nicht über die notwendigen Gerichts- und Polizeiunterlagen, die die gegen sie gerichtete staatliche Verfolgung, Kriminalisierung und Repression belegen, in Sachen Entschädigung leer ausgehen. Betroffen davon könnten mehrere zehntausend noch lebende Schwule sein.

Zur Erinnerung: Noch bis ins Jahr 1969 hatte in der Bundesrepublik der Paragraph 175 in der von den deutschen Faschisten erlassenen Form gegolten, was noch 1957 vom Bundesverfassungsgericht als rechtmäßig bezeichnet wurde. Erst 1994, infolge des Anschlusses der DDR und der damit einhergehenden Rechtsangleichung, war der Paragraph in der Bundesrepublik ersatzlos gestrichen worden. Im vormals sozialistischen Teil Deutschlands war der gegen Schwule gerichtete Paragraph hingegen bereits 1988 ersatzlos gestrichen worden. Faktisch war er jedoch aufgrund der DDR-Strafrechtsreform von 1957 bereits nicht mehr angewandt worden. Der von den Faschisten verschärfte Paragraph 175 StGB führte in der Bundesrepublik zur Verfolgung von rund 100.000 und Verurteilung von etwa 50.000 schwulen Männern.