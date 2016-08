Ver.di etwa befürchtet vor allem, CETA werde ein Einfallstor für private Wettbewerber und beteiligte sich an einer Großdemo gegen die Handelsabkommen der EU mit den USA bzw. Kanada im Oktober 2015 Foto: Wolfram Steinberg/dpa-Bildfunk

Kaum zwei Jahre ist es her, da schien es einen Schulterschluss zwischen Sigmar Gabriel und den großen Gewerkschaften zu geben. Durch eine gemeinsame Erklärung mit dem DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann entstand im September 2014 der Eindruck, im Streit über Handelsabkommen wie TTIP (zwischen der EU und den USA) und CETA (zwischen der EU und Kanada) habe der Wirtschaftsminister die acht DGB-Einzelgewerkschaften mit ihren gut sechs Millionen Mitgliedern auf seiner Seite. Davon ist wenig übrig: Wenn sich der SPD-Chef am 19. September auf einem Parteikonvent um ein Ja der Basis für CETA bemüht, stehen die meisten Gewerkschaften im Lager der Gegner.

Mobil macht allen voran ver.di. Der Vorsitzende der mit gut zwei Millionen Mitgliedern zweitgrößten Gewerkschaft, Frank Bsirske, wird am heutigen Dienstag auf einer Pressekonferenz des Bündnisses »CETA und TTIP stoppen!« zu Demonstrationen in sieben Städten aufrufen, zu denen die Veranstalter am 17. September, also zwei Tage vor dem Parteitag, mehr als 100.000 Teilnehmer erwarten.

Die gemeinsame Erklärung mit Hoffmann half Gabriel im September 2014, auf einem Parteikonvent Forderungen nach einem Stopp der TTIP-Verhandlungen abzuwehren. Obwohl das Thema als Tagesordnungspunkt gar nicht vorgesehen war, formulierte der Konvent rote Linien – nicht nur für TTIP, sondern gleichermaßen für das damals schon ausgehandelte CETA-Abkommen. Doch nur kurz darauf lehnte Hoffmann in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel Anfang Dezember CETA in der damaligen Fassung ab. Er forderte eine Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Kanada. Seine Kritik richtete sich vor allem gegen einen mangelnden Schutz von Arbeitnehmerrechten, zu großzügige Klagerechte von Investoren gegen Staaten und eine zu starke Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen.

Am 19. September tagt in Wolfsburg wiederum ein Parteikonvent, der bisher allein CETA gewidmet ist. Er soll darüber entscheiden, ob das Handelsabkommen unter den Voraussetzungen zustimmungsfähig ist. Die innerparteiliche Ablehnung ist groß, und auf Unterstützung durch die Gewerkschaften kann Gabriel dieses Mal kaum zählen.

Ver.di etwa befürchtet vor allem, CETA werde ein Einfallstor für private Wettbewerber. Einer der größten Kritikpunkte ist daher, dass in dem Abkommen eine Negativliste vorgesehen ist. Dies bedeutet: Die Vertragspartner verpflichten sich grundsätzlich zur Marktöffnung für alle Dienstleistungen – mit Ausnahme der in einer Liste aufgeführten Bereiche. »Dieser Ansatz führt dazu, dass gewünschte Ausnahmen (…) in Hunderte Seiten langen, kaum zu durchschauenden Anhängen aufgelistet werden«, heißt es in der DGB-Stellungnahme. »Eine Überprüfung, ob wichtige, schützenswerte Bereiche vergessen wurden, ist schwer möglich.«

Allein von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) bekommt Gabriel klaren Rückhalt. Deren Vorsitzender Michael Vassiliadis warf dem DGB und anderen Gewerkschaften im Magazin Der Spiegel vor, sie seien in ihrer Ablehnung in einem »emotionalen Kampagnenmodus« gefangen. Bei der IG Metall heißt es, die endgültige Positionierung werde noch geprüft. Für die größte europäische Gewerkschaft habe die DGB-Stellungnahme vom April dieses Jahres weiter Geltung. In dem einstimmig, also auch mit IG-BCE-Zustimmung gefassten Beschluss heißt es: »Insgesamt entspricht der CETA-Text trotz Verbesserungen noch nicht den gewerkschaftlichen Anforderungen an ein zustimmungsfähiges Abkommen.« Dass die IG BCE dennoch öffentlich für eine Zustimmung eintritt, wird in der Gewerkschaft damit begründet, dass das Abkommen Vorteile für die exportorientierte deutsche Wirtschaft bringe. Zudem seien einige Forderungen der Gewerkschaften in den 2.286 Seiten umfassenden Vertragstext eingeflossen.

Zur bisher größten Demonstration gegen die Handelsabkommen im Oktober 2015 kamen 250.000 Teilnehmer nach Berlin. Zu der Zeit warb der Wirtschaftsminister in Zeitungsanzeigen für die TTIP-Verhandlungen. Fast 238.000 Euro kosteten die Inserate, wie sein Ministerium später auf Anfrage der Linkspartei einräumte. »Jeder Euro brachte einen Demonstranten«, spottete deren Vizefraktionschef Klaus Ernst. Darauf will Gabriels Ministerium dieses Mal verzichten. »Das Schalten von Anzeigen am oder um den 17. September ist derzeit nicht vorgesehen«, sagte ein Sprecher.