Pol & Pott. Gebackene Aubergine

Es geht weiter in der Reihe leichter Sommerferienfilme. Bloß nicht überlegen, während einem der Wein im Brandenburger Bungalow in die Kehle rieselt. »Die drei Musketiere« (USA, Großbritannien 1973) von Richard Lester basiert zwar auf dem gleichnamigen Roman von Alexandre Dumas dem Älteren, möchte aber unbedingt und ausschließlich amüsieren. Jede Menge lustiger Sprüche, viel Säbelrasseln und pausenlos rasante Musik lassen den Zuschauer kaum zu Atem kommen. Wer nicht genug bekommen kann von dieser Art Unterhaltung, hole sich gleich noch die folgenden Teile (»Die vier Musketiere: Die Rache der Mylady« von 1974 und »Die Rückkehr der Musketiere« von 1989, damit wurde die Reihe abgeschlossen).

Im ersten der drei Teile stößt der junge, ungestüme und dabei etwas dumm wirkende Provinzler D’Artagnan (Michael York) zu den drei Musketieren Athos (Oliver Reed), Aramis (Richard Chamberlain) und Porthos (Frank Finlay). Die Musketiere gehören zu einer Truppe, die treu zu König Ludwig XIII. (Jean-Pierre Cassel) steht. Der hat ein wenig den Überblick über das Geschehen verloren. Ist ja auch schwierig, wenn man dauernd Feste, Jagden und andere Vergnüglichkeiten anleiten muss.

Der böse Kardinal Richelieu möchte dem König die Untreue von dessen Gemahlin Anna von Österreich (Geraldine Chaplin) beweisen. Sie soll bei einem in 14 Tagen anberaumten Fest die Kette tragen, die ihr einst der König schenkte, hat diese Kette allerdings dem englischen König vermacht, der sie überaus verehrt und liebt, was ihn jedoch nicht daran hindert, mit einer schönen Madame ins Bett zu gehen, die ihm zwei Steine des kostbaren Schmucks entwendet. Die Königin vertraut sich in ihrer Verzweiflung ihrer Leibschneiderin Constance (Raquel Welch) an, die wiederum mit D’Artagnan turtelt, der sich mit seinen Freunden verpflichtet fühlt, die Kette aus England herbeizuschaffen.

Neben der ganzen Aufregung wird auch gegessen. Die Musketiere klauen Nahrungsmittel aus einem Gasthaus. Es fliegen Käse, Brote, Fleischkeulen, Salate und Rotweinflaschen durch die Gegend. Hauptsächlich werden bei Hofe aber zu jeder Gelegenheit kleine, feine Speisen angeboten. Leichte, leckere, schnell zubereitete kleine Speisen lassen sich in Verbindung mit Reis oder Couscous zum großen Mahl aufpeppen, wie folgendes Rezept beweist.

Gebackene Auberginen mit Tomaten und Parmesan: Ofen auf 220 Grad vorheizen. Zwei Auberginen in dicke runde Scheiben schneiden, auf ein Backblech legen, großzügig mit Olivenöl einpinseln, mit Salz und schwarzem Pfeffer würzen. Zirka 25 Minuten backen, bis sie weich und zart sind. In der Zwischenzeit 350 Gramm Tomaten, eine reife Chili­schote, eine Knoblauchzehe hacken, in einer Pfanne mit etwas Olivenöl, viel Salz und schwarzem Pfeffer 20 Minuten garen. Tomaten in die Mitte jeder Auberginenscheibe häufen, sechs EL geriebenen Parmesankäse darüberstreuen, das Ganze 15 Minuten im Ofen weiterbacken, bis es brutzelt.