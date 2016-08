Den Kapitalismus entfesseln: Der Verfassungsgebende Reichstag des Norddeutschen Bundes tritt am 24. Februar 1867 im Berliner Schloss zusammen Foto: wikimedia.org/Commons/public domain

Am 26. Juli 1866 wurde im Vorfrieden von Nikolsburg als Ergebnis des preußischen Sieges im »Deutschen Krieg« (junge Welt, 2./3.7.2016) die Auflösung des Deutschen Bundes von Österreich völkerrechtlich anerkannt. Dieser lose organisierte Staatenbund hatte seit den Beschlüssen des Wiener Kongresses von 1814/15 existiert. Österreich gab sein Einverständnis »zu einer neuen Gestaltung Deutschlands ohne Zustimmung des österreichischen Kaiserstaates« und anerkannte »das engere Bundesverhältnis, welches der König von Preußen nördlich der Linie des Mains begründen wird«. Am 23. August 1866 wurden die in Nikolsburg getroffenen Vereinbarungen im Friedensvertrag von Prag fixiert. Damit schlug die Geburtsstunde eines bis zum heutigen Tage weithin »unbekannten Staates«, dem lediglich eine Existenz von sechs Jahren beschieden war: des Norddeutschen Bundes.

Preußens Hegemonie

Im Ergebnis des Krieges war der preußische Staat zum unbestrittenen politisch-militärischen und ökonomischen Hegemon in Deutschland aufgestiegen. Zunächst hatte Preußen die Herzogtümer Schleswig und Holstein sowie Nassau, das Kurfürstentum Hessen, das Königreich Hannover und die Freie Stadt Frankfurt am Main annektiert und in seinen Staatsverband inkorporiert. In schneller Folge wurden mit den süddeutschen Staaten im August 1866 geheime »Schutz- und Trutzbündnisse« abgeschlossen. Weiterhin wurde der seit 1834 existierende Zollverein auf Süddeutschland ausgeweitet und in allgemeinen, gleichen und direkten Wahlen ein »Zollparlament« konstituiert, das Fragen der Zollpolitik, des Abschlusses von Handelsverträgen mit auswärtigen Mächten sowie der Besteuerung von Zucker, Salz und Tabak behandelte.

Alle diese Maßnahmen trafen in den süddeutschen Staaten auf zum Teil erheblichen Widerstand. Letztlich war jedoch die »von oben« geschaffene, weitgehende Vereinheitlichung in wirtschaftlichen und militärischen Angelegenheiten auch im Interesse der Bourgeoisie und ihrer politischen Interessenvertreter. Deshalb zählten die Handelskammern und der Großteil der liberalen Abgeordneten überall in Deutschland zu den engagiertesten Befürwortern der preußischen Politik.

Das wichtigste Resultat des Deutschen Krieges bestand in der Konstruktion eines »Norddeutschen Bundes«, der im Jahre 1867 mit eigener Verfassung und eigenem Parlament das Licht der Welt erblickte.

Die Verfassung des Norddeutschen Bundes wurde vom seit 1862 amtierenden preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck und seinen engsten Mitarbeitern entworfen. Sie beinhaltete folgende zentrale Bestimmungen: In gleichen, allgemeinen, direkten und geheimen Abstimmungen sei ein Reichstag des Norddeutschen Bundes als legislatives Organ zu wählen. Zugleich sei ein Bundespräsidium zu schaffen, das erblich dem König von Preußen zustehe, der jederzeit den Norddeutschen Reichstag einberufen, auflösen und vertagen könne. Außerdem wurde dem König das Recht zugesprochen, den Bund gegenüber auswärtigen Staaten zu vertreten, den Krieg zu erklären und Friedensverträge abzuschließen. Im Kriegsfalle war er auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Nicht vorgesehen waren dem Parlament verantwortliche Reichsminister. Deren Aufgaben übernahmen faktisch einige Minister Preußens, z. B. der Chef des Auswärtigen Amtes und der Kriegsminister. Als weiteres Verfassungsorgan wurde ein Bundesrat geschaffen, in den die Vertreter der Mitgliedsstaaten ihre Repräsentanten entsandten. Er hatte den Reichsgesetzen zuzustimmen. Da Preußen hier allerdings 17 der 43 Stimmen für sich beanspruchte – bis auf Sachsen mit vier Stimmen erhielten die anderen Mitglieder nur je eine Stimme – , waren Bekundungen ernsthafter Opposition nicht zu erwarten. Gegen Veränderungen der Verfassung konnte Preußen in jedem Falle sein Veto einlegen. Die Vertreter von Kleinstaaten wie z. B. des Fürstentums Schaumburg-Lippe waren völlig außerstande, ihre Stimme gegen das übermächtige Preußen zu erheben. Den Vorsitz im Reichsrat hatte der Bundeskanzler inne, den der König von Preußen ernannte und der in Personalunion das Amt des preußischen Ministerpräsidenten ausübte. Im Reichstag stand er den Abgeordneten Rede und Antwort, die ihn allerdings weder wählen noch ihm das Misstrauen aussprechen konnten.

Verzicht auf Grundrechte

Am 12. Februar 1867 fanden die Wahlen zum Verfassungsgebenden Reichstag statt, der Mitte April mit einigen Änderungen den Verfassungsentwurf mit großer Mehrheit annahm. Am 31. August 1867 erfolgte dann die Wahl des Reichstages. Die von ihm verabschiedeten Gesetze und Verordnungen bildeten wichtige Voraussetzungen für die Ausprägung des Kapitalismus in Deutschland. Worum handelte es sich dabei?

Zunächst um die historisch überfällige Gewerbefreiheit, die allen Bürgern des Norddeutschen Bundes grundsätzlich gestattete, in Handel oder Handwerk tätig zu werden. Die den wirtschaftlichen Fortschritt hemmenden Zunftbestimmungen aus feudalen Zeiten entfielen. Gleichfalls wurde mit einer Aktienrechtsnovelle die Gründung und Führung von Aktiengesellschaften erleichtert. Das bis dahin verwirrende System unterschiedlicher Maße und Gewichte wurde vereinheitlicht und das Dezimalsystem eingeführt. Im gesamten Gebiet des Norddeutschen Bundes wurde der Passzwang aufgehoben und die Freizügigkeit der Bürger ermöglicht. 1869 wurde ein einheitliches Handelsgesetzbuch eingeführt, 1870 das Strafgesetzbuch. Eine große Bedeutung kam der Gleichberechtigung aller Konfessionen zu, wodurch die Judenemanzipation im Norddeutschen Bund staatsrechtlich verankert wurde. Sie wurde allerdings von den Herrschenden nur unvollkommen umgesetzt: Vom Staatsdienst, einschließlich dem Offizierskorps, blieben Juden auch zukünftig bis auf wenige Ausnahmen ausgeschlossen. Im gesellschaftlichen Alltag waren sie weiterhin zahlreichen Diskriminierungen ausgesetzt.

Die gesetzgeberischen Aktivitäten des Norddeutschen Reichstages waren insgesamt darauf ausgerichtet, die Schranken zu beseitigen, die eine Weiterentwicklung des Kapitalismus hemmten. Die parlamentarischen Vertreter der Bourgeoisie sahen deshalb großzügig darüber hinweg, dass in der Verfassung keine Grund- und Bürgerrechte verankert waren, die Militärausgaben bis zum Dezember 1871 festgeschrieben wurden und der Bundeskanzler Otto von Bismarck, wie auch schon in Preußen, keinerlei parlamentarischer Kontrolle unterlag.

Im übrigen waren sich die Herrschenden klar darüber, dass der Norddeutsche Bund nur ein Provisorium bis zu einer von Preußen diktierten »Reichseinigung von oben« sein sollte. 1870/71 war es soweit, als mit Hilfe eines von Bismarck provozierten Krieges gegen Frankreich eine großpreußisch-militaristische »Reichsgründung« ins Werk gesetzt werden konnte. Der Norddeutsche Bund hatte dafür wichtige Voraussetzungen geschaffen.