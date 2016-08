Foto: Andreas Domma

Berlin. Der Historiker Kurt Pätzold ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 86 Jahren nach langer schwerer Krankheit in Berlin. Pätzold war in der DDR einer der bekanntesten Forscher zur Geschichte des deutschen Faschismus. Geboren 1930 in Breslau (heute Wroclaw), studierte er von 1948 bis 1953 Geschichte, Philosophie und politische Ökonomie in Jena. 1973 habilitierte er sich an der Humboldt-Universität zu Berlin mit der Arbeit »Antisemitismus und Judenverfolgung (Januar 1933 bis August 1935)«. Pätzold war dort bis Ende 1990 Inhaber des Lehrstuhls für deutsche Geschichte und wurde nach der Liquidation der Sektion Geschichte durch westdeutsche Beamte 1992 entlassen. Mit seinem Jenaer Kollegen Manfred Weißbecker hat er unter anderem eine »Geschichte der NSDAP« verfasst. In dieser Zeitung erschienen von ihm zahlreiche Aufsätze zum Themenkomplex Faschismus. Wir würdigen Kurt Pätzold und sein Schaffen mit einem bisher unveröffentlichten Manuskript in dieser und in der Ausgabe von Montag. (jW)