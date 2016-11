Aufstand der Enttäuschten

Protest nach Tod: Tausende Menschen gehen seit vergangenem Freitag im marokkanischen Al-Hoceïma gegen die ­Staatsgewalt auf die Straße (31.10.2016) Foto: REUTERS/Stringer

In Marokko entlädt sich die Wut gegen den Staat auf der Straße. »Wir wollen die Obrigkeit wissen lassen, dass die Kinder dieser Region die Unterdrückung beenden wollen«, sagt Faissal Aoussar von der marokkanischen Vereinigung für Menschenrechte gegenüber dem Fernsehsender Al-Dschasira. Seit vergangenen Freitag demonstrieren die Menschen in der Küstenstadt Al-Hoceï ma. Es sind die größten Proteste in Marokko seit fünf Jahren.

Die Unruhen entzündeten sich am tragischen Tod des Fischverkäufers Mohsin Fikri aus Al-Hoceïma. Bei einer Kontrolle hatte die Polizei am Freitag abend im Auto des 31jährigen Schwertfisch im Wert von angeblich 11.000 US-Dollar entdeckt. Weil der Fang von Schwertfisch in Marokko verboten ist, wurde die Fracht konfisziert und an Ort und Stelle in einen Müllwagen geworfen. Um seine wertvolle Ware zu retten, kletterte der verzweifelte Fischverkäufer in das Fahrzeug – dabei wurde er von der Müllpresse zerquetscht. Ein Polizist soll dem Fahrer den Befehl gegeben haben, die Maschine anzustellen.

Das Foto des leblosen Körpers verbreitete sich rasend schnell im Land. An mehr als 20 Orten gingen die Menschen spontan auf die Straße. »Die Leute fordern die Wahrheit und die strafrechtliche Verfolgung derjenigen, die für den Tod des Märtyrers Mohsin Fikri verantwortlich sind«, zitiert Al-Dschasira einen Aktivisten. Der Tod des Fischverkäufers sei ein Beispiel für die Brutalität der Polizei.

Der Zwischenfall erinnert an die Ereignisse, die im Dezember 2010 den sogenannten Arabischen Frühling auslösten. Damals steckte sich in der tunesischen Kleinstadt Sidi Bouzid der 26 Jahre alte Mohammed Bouazizi vor dem Gebäude der Stadtverwaltung selbst in Brand. Die Behörden hatten dem Händler die Lizenz entzogen, weil er kein Schmiergeld bezahlen wollte. Die Selbstverbrennung führte zu heftigen Protesten und am Ende zum Sturz des autokratischen Präsidenten Ben Ali. Auch in Marokko kam es damals zu Demonstrationen gegen das System, doch König Mohammed VI. konnte die Gemüter durch eine Verfassungsreform besänftigen. Den Rest erledigte die Polizei mit Repression.

Widerstand fand in der Folgezeit vor allem individuell statt. Seit 2011 sollen sich in Marokko mehr als ein Dutzend Straßenhändler selbst verbrannt haben, weil sie sich von den Behörden schikaniert fühlten, schreibt der Journalist Mohamed Lamrabet im deutschsprachigen Blog Alsharq. »Mohsin Fikri und all die anderen sind die Opfer eines korrupten Staats. Sie sind die Opfer international gelobter Modernisierungsprozesse zur Neoliberalisierung des Landes, die von der EU in den vergangenen Jahren mitfinanziert wurden«, so Lamrabet. Marokko habe öffentliche Dienstleistungen an europäische Investoren verkauft, was unter anderem für einen erheblichen Anstieg der Preise für Wasser und Strom gesorgt habe.

Besonders betroffen ist die bergige Rifregion, in der Al-Hoceïma liegt. Die überwiegend aus Berbern bestehende Bevölkerung wirft der Regierung in Rabat schon lange vor, sie stiefmütterlich zu behandeln. Die Gegend leidet seit Jahrzehnten unter Armut resultierend aus einer hohen Arbeitslosigkeit. Wer vom Fischfang lebt, steht vor besonders großen Problemen, seitdem Marokko mit der EU 2014 einen Fischereivertrag abgeschlossen hat. »Für gerade einmal 30 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren bis zu 120 Schiffe aus elf Ländern der EU vor der marokkanischen Küste Fischfang betreiben dürfen«, schreibt Lamrabet. Für die einheimischen Fischer bleibt nur noch wenig übrig.

Am Sonntag nahmen mehrere tausend Menschen an der Beerdigung von Fikri teil. Auch am Tag darauf kamen in vielen Städten des Landes erneut viele Demonstranten zusammen. Ministerpräsident Abdelilah Benkirane rief die Marokkaner zur Ruhe auf. Die Angelegenheit würde vollständig untersucht werden. »Niemand hatte das Recht, Fikri so zu behandeln«, sagte Innenminister Mohammed Hassad. »Unser König möchte nicht, dass sich solche Vorfälle in unserem Land wiederholen.«

Manche der Demonstranten trugen am Montag Bilder des Freiheitskämpfers Abd al-Karim al-Chattabi mit sich. Al-Chattabi führte in den 1920ern die Berber in den Unabhängigkeitskrieg gegen die europäischen Kolonialisten und wurde Präsident einer kurzlebigen Rif-Republik. 1926 musste er sich den Kolonialmächten ergeben und wurde von Frankreich in die Verbannung auf die Insel Reunion geschickt, wo er bis 1946 festgehalten wurde.