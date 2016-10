Für das kleinere Übel

Garantin für weitere US-geführte Kriege: Hillary Clinton (hier bei einer Visite im libyschen Tripolis, 18.10.2011) Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Der Name Hillary Clintons, der Kandidatin der Demokratischen Partei der USA, weckt bei vielen Linken innerhalb und außerhalb der USA keine guten Assoziationen: Viele verbinden mit der Bewerberin eine aggressive Außen- und Militärpolitik, erinnern sich an ihre wüsten Ausfälle gegenüber Russland oder ihre Forderung nach einer »Flugverbotszone« in Syrien, um das »mörderische Assad-Regime« zu beseitigen – und somit, möchte man ergänzen, den dschihadistischen Aufständischen doch noch zum Sieg zu verhelfen. Auch das Video der jubelnden Clinton, nachdem sie von der Ermordung des libyschen Staatschefs Muammar Al-Ghaddafi erfahren hatte, drängt sich ins ­Gedächtnis.

Um so mehr erstaunt es daher, dass die traditionsreiche Communist Party USA (CPUSA) zu einer Stimmabgabe für die Demokratische Partei aufruft. Die CPUSA, die nach Angaben verschiedener Medien zwischen 3.000 und 5.000 Mitglieder zählt, ist heute freilich weit entfernt von dem Einfluss, den sie bis in die 1950er Jahre – die Zeit der Kommunistenverfolgung unter dem führenden Einfluss des republikanischen Senators Joseph McCarthy – genoss. Dennoch handelt es sich vermutlich noch immer um die größte marxistische Organisation in den USA.

Joe Sims, Vorstandsmitglied der Partei, betonte am Donnerstag im Gespräch mit jW, der Aufruf zur Wahl Clintons sei nicht als eine politische Unterstützungserklärung zu verstehen. Vielmehr gehe es darum, mit allen Mitteln den Sieg des Kandidaten der Republikaner, Donald Trump, zu verhindern. Aufgrund des US-amerikanischen Wahlsystems, das Kandidaten kleinerer Parteien oder Unabhängigen faktisch keine Chance auf einen Sieg bietet, sei die Wahl Clintons die einzige realistische Option. »Wir glauben, dass Trumps Kandidatur eine direkte Bedrohung für die Demokratie darstellt«, so Hill. »Sein Sieg würde dramatische Auswirkungen auf die Lebensbedingungen des amerikanischen Volkes haben – insbesondere auf jene der Arbeiterklasse und der von Rassismus Betroffenen.« In diesem Zusammenhang verweist Sims auch auf ultrarechte Kräfte bis hin zu Repräsentanten des Ku-Klux-Klans, die öffentlich ihre Unterstützung für Trump erklären. Es sei jedenfalls bezeichnend, dass Trump im August Stephen K. Bannon, bis dahin Vorstandschef des neurechten Nachrichtenportals Breitbart, zu seinem Kampagnenmanager ernannt habe.

Auch habe Clinton einige wichtige Forderungen in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Dazu zählten zum Beispiel jene nach einer kostenfreien Bildung sowie das Angebot einer öffentlichen, allgemeinen Krankenversicherung fernab der unzähligen – und für Millionen Amerikaner unbezahlbaren – Privatanbieter. Auch bezüglich der Bekämpfung der weitverbreiteten Polizeigewalt gegen Schwarze und Latinos habe die Demokratische Partei deutlich bessere Positionen als die Republikaner eingenommen.

Dies sei auch dem Druck geschuldet, der im Zuge der besonders von jungen Leuten und Arbeitern getragenen Bewerbung von Bernhard »Bernie« Sanders um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten aufgebaut werden konnte. Auch durch andere Kräfte, wie etwa der antirassistischen Bewegung »Black Lives Matter«, sei Clinton unter Zugzwang geraten.

Man mache sich keine Illusionen über die Demokratische Partei. Trump stelle jedoch eine weitaus größere Gefahr als Clinton dar. »Das ist ein Mann, der die Frage stellt: ›Warum sollten wir keine Atomwaffen einsetzen?‹ Und im Falle eines Wahlsiegs wäre er im Besitz der ›Gold Codes‹ (der Codes, deren Eingabe zum Abschuss der Nuklearwaffen der USA notwendig ist; jW). Dass es gewichtige Probleme hinsichtlich Clintons außenpolitischer Positionen gibt, ist uns wohl bewusst.« Nach der Wahl gehe es für die verschiedenen fortschrittlichen Bewegungen darum, Clinton weiterhin unter Druck zu setzen und sie auch außenpolitisch zu einem Kurswechsel zu bewegen. Gegenüber Clinton könne man in dieser Hinsicht deutlich wirksamer Druck aufbauen als gegenüber Trump.

Nichtsdestotrotz sei sich die CPUSA der Notwendigkeit bewusst, langfristig eine eigenständige linke »Third Party« aufzubauen. Dafür allerdings gebe es zur Zeit keine politische Basis. Für den Aufbau einer neuen politischen Kraft müsse man in Verbindung mit den fortschrittlichen Kräften an der Basis stehen. »Die meisten von ihnen – wenn auch nicht alle – operieren innerhalb der Demokratischen Partei«, gibt Sims zu bedenken. »Dort ist etwa die Gewerkschaftsbewegung, dort sind die Vertreter der afroamerikanischen und der Latinobewegung, dort ist die LGBTQ-Bewegung (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgeschlechtliche und Menschen, die sich als ›queer‹ definieren, jW).«

Ein weltweit bekanntes, ehemaliges Mitglied der CPUSA schließt sich der Wahlempfehlung an. Die Bürgerrechtlerin und mehrmalige kommunistische Präsidentschaftskandidatin Angela Davis erklärte am 1. Oktober: »Ich werde nächsten Monat gegen Donald Trump stimmen. Ich habe ernsthafte Probleme mit der anderen Kandidatin, aber ich bin nicht so narzisstisch, dass ich mich nicht überwinden könnte, sie zu wählen«, so Davis auf einer Konferenz von »Black Lives Matter«.