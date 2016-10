CETA: Belgien wirft Handtuch

Trotz verschobener Unterzeichnung: Der Rundensieg ging an den kanadischen ­Premier und Freizeitboxer Trudeau sowie an die CETA-Propagandisten der EU Foto: Chris Wattie/Reuters [M]

Zur Signierung von CETA ist es am Donnerstag nicht gekommen. Sie war für diesen Termin lange geplant. Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau hatte seine Reise nach Brüssel zur feierlichen Unterzeichnung des Handelsvertrages zwischen seinem Land und der Europäischen Union in der Nacht zum Donnerstag abgesagt. Der Grund: Am 14. Oktober hatte das Parlament der belgischen Region Wallonien die Zustimmung zum Abkommen verweigert und dadurch die Unterschrift des Brüsseler Handelsministers blockiert. Seither herrscht in der EU-Politik und in bürgerlichen Medien helle Aufregung: Missbrauch der Demokratie wird da bejammert, und manche Blätter fordern schon, dem angeblichen Zuviel an Mitbestimmung der Regionen und Nationen einen Riegel vorzuschieben.

Am Donnerstag nun sahen sich die Propagandisten einer »handlungsfähigen« EU wieder im Aufwind: Nach tagelangen Debatten über CETA hätten sich »die Belgier zusammengerauft«, meldeten die Agenturen. Vertreter der Föderalregierung, der Regionen, der Sprachgemeinschaften und der EU-Kommission hätten eine Einigung über »umstrittene Punkte« gefunden, verkündete Belgiens Regierungschef Charles Michel. Sein Land könne das Abkommen daher bald unterzeichnen, versprach er.

Der belgische Sender RTBF stellte das beschlossene Papier am Nachmittag ins Internet. Es enthält nicht die Forderung, den Vertragstext noch einmal zu verhandeln, sondern nur einen Vorschlag für Zusatzerklärungen. Außerdem will Belgien danach beim Europäischen Gerichtshof noch ein Gutachten einholen. Darin solle die Vereinbarkeit des im Abkommen vorgesehenen Schiedsgerichtssystems mit dem EU-Recht beurteilt werden.

Das Dokument muss nun von den EU-Partnern und Kanada akzeptiert werden, bevor es zur Unterzeichnung kommen kann. Der wallonische Ministerpräsident Paul Magnette erklärte, seine Region sei »extrem glücklich darüber, dass unsere Forderungen wahrgenommen wurden«. Außer Wallonien hatten sich auch die Hauptstadtregion Brüssel und die französischsprachige Gemeinschaft gegen CETA gestellt und damit zunächst eine Zustimmung der Zentralregierung verhindert. Auch sie sind mit dem Papier offenbar einverstanden.

Michel sagte, die innerbelgische Übereinkunft ermögliche es, die nächsten Schritte auf regionaler und auf EU-Ebene mit den zuständigen Instanzen zu beginnen. Zunächst müssen jetzt die belgischen Regionalparlamente wiederum über die Einigung befinden, nach Angaben von Michel soll dieser Prozess bis zum Freitag um Mitternacht abgeschlossen sein. Auf EU-Ebene rief die slowakische Ratspräsidentschaft am Donnerstag nachmittag den ständigen Rat der EU-Botschafter der Mitgliedstaaten zu einer Sitzung zusammen. Sie müssen die Vereinbarkeit der belgischen Einigung mit dem CETA-Text klären. EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte, er werde den kanadischen Premier erst dann wieder kontaktieren, wenn alle Prozeduren auf EU-Ebene abgeschlossen seien.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström gab sich derweil optimistisch: »Endlich weißer Rauch über CETA«, twitterte sie. Der deutsche Vizekanzler Sigmar Gabriel sieht den »Weg für Europa und Kanada freigemacht«. Jetzt könne der Vertrag unterzeichnet werden, sagte er am Donnerstag im sachsen-anhaltinischen Barby. Danach werde das Europäische Parlament darüber beraten, anschließend gehe er in die nationalen Parlamente. Jetzt sei erst einmal »eine große Hürde genommen«, behauptete er. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz sprach von einem Durchbruch.