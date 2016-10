Zaster für Cluster

Vorheriges

Die Exzellenzinitiative zur Förderung des Wettbewerbs zwischen den Universitäten und Hochschulen ist nach den letzten Beschlüssen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern endgültig als dauerhafte Einrichtung etabliert. Umso wichtiger ist es, ihre bisherigen Auswirkungen nüchtern zu analysieren. Dabei kann man anders als früher sogar auf eine offizielle Bestandsaufnahme zurückgreifen, den Bericht der sogenannten Imboden-Kommission, benannt nach ihrem Leiter, dem Schweizer Umweltphysiker und Wissenschaftsmanager Dieter M. Imboden. Sie war im September 2014 von der Politik mit einer Bewertung der ersten drei Runden der Initiative beauftragt worden. Da ihre Mitglieder fast durchweg erklärte Anhänger der Exzellenzinitiative waren, wiegt es umso schwerer, wie kritisch der im Januar diesen Jahres publizierte Bericht ausgefallen ist.

In den drei zentralen Punkten, der Qualität der Lehre, den Bedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs und den Konsequenzen für die Struktur des gesamten Hochschulsystems, kommt der Report zu recht eindeutigen Aussagen. Was die Lehre angeht, wird kritisiert, es habe sich »kaum etwas verbessert«. Als negativ sei ganz im Gegenteil sogar zu bewerten, dass durch die teilweise Freistellung der in den Exzellenzclustern tätigen Professorinnen und Professoren von der Lehre die Studierenden weniger Gelegenheit hätten, »von den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu profitieren«. Weil die Reduzierung des Lehrdeputats im Durchschnitt bei 50 Prozent liegt, ist dieser Effekt deutlich spürbar. Für die Arbeitsbedingungen des wissenschaftlichen Nachwuchses kommt die Kommission zu einer ähnlichen Einschätzung. Ihr Resümee lautet: Die Situation habe sich »insgesamt nicht nennenswert verbessert, sondern die endgültige Entscheidung über eine akademische Karriere eher zu höherem Alter verschoben«. Die Situation sei insofern »nicht ganz frei von Zynismus, als die Universitäten immens davon profitieren, dass sich eine große Zahl junger Menschen darauf einlässt (…), die produktivsten Jahre ihres Lebens auf schlecht bezahlten und befristeten Post-Doc-Stellen zu verbringen«. Diese Aussage zeigt das entscheidende Problem für den wissenschaftlichen Nachwuchs auf: die immer häufigeren Befristungen der Arbeitsverträge für immer kürzere Zeiträume und daraus resultierend die fehlenden Dauerperspektiven.

Die »Alle-sind-gleich«-Illusion

Zu einer positiveren Bewertung gelangt die Kommission nur in einem Punkt, der universitären Differenzierung. Entgegen den jahrelangen Beteuerungen der Exzellenzbefürworter, es ginge nicht um die Schaffung einiger Spitzenuniversitäten, sondern lediglich um eine Spezialisierung innerhalb der Hochschullandschaft, stellt die Kommission zunächst unmissverständlich klar, dass die Initiative »in ihrem Kern auf vertikale Differenzierung zur Formierung besonders forschungsstarker Universitäten« ausgerichtet sei. Dieses Ziel sei insofern erreicht worden, als »zumindest die ›Alle-sind gleich‹-Illusion begraben« worden sei. Ob damit allerdings auch eine Stärkung der Forschungsqualität insgesamt einhergehe, sei aber nicht sicher zu sagen. Zwar habe es eine Zunahme von hochzitierten Publikationen an den siegreichen Universitäten und vor allem in den Exzellenzclustern (Verbundforschungsprojekte, in denen Wissenschaftler aus verschiedenen Fachdisziplinen zu einem Themenkomplex arbeiten, jW) gegeben, das allein sei aber nur begrenzt aussagekräftig. Erstens sei dieser Trend im Falle der Universitäten nur marginal verstärkt worden. Zweitens sei bei den Clustern, wo es eine deutliche Verstärkung gegeben habe, nicht zu klären, ob es sich nicht nur um eine »Bündelung bereits vorhandener Forschungskapazitäten« handele. Alles in allem ist das eine eher ernüchternde Bestandsaufnahme.

Schon die Imboden-Kommission spielt trotz ihrer unmissverständlichen Position zur Aufspaltung des Universitätssystems durch die Exzellenzinitiative deren Folgen herunter. Noch stärker macht das die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) in ihrem letzten Förderatlas. Man betont seitens der Verantwortlichen immer noch, dass prinzipiell jede Hochschule eine Chance auf finanzielle Förderung habe, wenn sie sich nur genügend anstrenge. Zwar ist dieses Signal weniger wichtig als in früheren Jahren, als es um die politische Durchsetzung der gesamten Initiative ging. Vor der Entscheidung über das weitere Vorgehen schien es aber offensichtlich politisch noch einmal opportun zu sein, die durch die Initiative tatsächlich entstandenen Unterschiede zu leugnen. So betont die DFG in ihrer Stellungnahme, dass sich im Vergleich der Förderperioden 2003 bis 2005 und 2011 bis 2013 keine Konzentration der Mittel feststellen lasse, sondern sogar im Gegenteil eine breitere Verteilung.

Um diese Behauptung statistisch untermauern zu können, greift die DFG allerdings zu einem Trick. Sie wählt den Bezugszeitraum so, dass das erste Jahr der Exzellenzinitiative einbezogen wird. In diesem Jahr aber war die Konzentration besonders groß, weil nur wenige Universitäten von der ersten Runde profitiert haben. So gab es nur drei Exzellenzuniversitäten und nicht elf wie jetzt. Vergleicht man, was korrekt wäre, den Zeitraum vor Beginn der Initiative mit den Jahren von 2011 bis 2013, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Die ersten vier im Ranking, die RWTH Aachen, die Uni Heidelberg und die beiden Münchener Universitäten, haben ihren Anteil an den DFG-Fördermitteln in diesen knapp zehn Jahren um zwölf Prozent steigern können. Die Top ten kommen immerhin noch auf einen Zuwachs um acht Prozent. Das ist eine eindeutige Konzentration der Mittel. Noch deutlicher wird der Effekt, wenn man sich nicht die Prozentwerte, sondern die absoluten Zahlen anschaut. Da die insgesamt vergebenen DFG-Mittel zwischen diesen beiden Zeiträumen von 3,256 auf 6,746 Milliarden Euro zugenommen haben, ist der Abstand zwischen den Universitäten enorm gewachsen. Selbst wenn man nicht Gewinner und Verlierer vergleicht, sondern zwei Gewinner der Initiative, wird das offenbar. Bei den beiden Universitäten, die auf den Plätzen eins und zwanzig des DFG-Rankings liegen, hat sich der Unterschied in diesen knapp zehn Jahren von 100 auf 116 Prozent erhöht. Das wirkt auf den ersten Blick noch eher moderat. Absolut sieht das schon ganz anders aus. 2002 bis 2004 hatte die erstplazierte Universität 64 Millionen Euro mehr als die auf Rang 20. 2011 bis 2013 waren es dann 150 Millionen. Letztlich ist es so wie bei der Zunahme von privaten Vermögen. Selbst wenn die Steigerungsraten identisch sind, werden die absoluten Unterschiede und damit das Machtgefälle immer größer.

»Wer hat, dem wird gegeben«

Von den Verfechtern der Exzellenzinitiative wird Kritikern stets entgegengehalten, dass es ja keine Verlierer gebe. Schließlich würden die Gelder zusätzlich zu den normalen Landesüberweisungen gewährt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Drei Tatsachen werden dabei unterschlagen. Erstens haben die Drittmittel (Gelder, die Universitäten außerhalb der Grundfinanzierung zufließen, jW) durch die Reduzierungen der staatlichen Grundmittel immens an Bedeutung gewonnen, will man Forschung betreiben. Ihr Anteil an den Einnahmen der Hochschulen ist zwischen 1995 und 2012 im Durchschnitt von 13,6 auf mehr als 29,2 Prozent gestiegen. Berücksichtigt man nur die Forschungsausgaben, hat sich das Verhältnis zwischen Grund- und Drittmitteln sogar umgekehrt. Letztere, zu denen auch die Gelder der Exzellenzinitiative zählen, machen inzwischen über zwei Drittel der Forschungsetats an den Hochschulen aus. Sie stellen damit mehr und mehr die Grundvoraussetzung für wissenschaftliche Arbeit überhaupt dar. Zweitens müssen die Bundesländer ein Viertel der gezahlten Exzellenzmittel übernehmen. Ob sie diese Summen dann über die Jahre auf Umwegen dem normalen Hochschuletat entziehen, kann niemand überprüfen. Frühere Erfahrungen legen es jedoch nahe.

Am wichtigsten aber ist ein dritter Effekt, der bei genauerem Hinsehen leicht wahrnehmbar ist. Die Verteilung der Landesmittel auf die einzelnen Hochschulen erfolgt in fast allen Bundesländern mittlerweile zu einem mehr oder minder großen Teil anhand sogenannter Leistungsindikatoren. Der neben der Studierendenzahl bedeutsamste dieser Indikatoren ist der Umfang der eingeworbenen Drittmittel. Eine Universität, die in der Exzellenzinitiative besonders erfolgreich war, bekommt dementsprechend einen größeren Batzen aus dem Landesetat und umgekehrt; wer keinen Erfolg hatte, wird mit dem Abzug von Landesmitteln bestraft. In Nordrhein-Westfalen ist dieses Minus auf 1,5 Prozent pro Jahr beschränkt. Gäbe es die Klausel nicht, wären frühere Gesamthochschulen wie Wuppertal inzwischen in ihrer Existenz bedroht. So müssen sie nur deutliche Kürzungen hinnehmen. Gewinner sind dagegen die Universitäten, die wie die RWTH Aachen zu Elite- bzw. Exzellenzuniversitäten gekürt worden sind. Sie gewinnen doppelt, in der Exzellenzinitiative und bei der Verteilung der Landesmittel.

Verstärkt wird dieser Prozess in einer Reihe von Bundesländern noch durch eigene Maßnahmen zur Förderung besonders forschungsstarker Hochschulen. So hat Hessen 2008 das Programm LOEWE (Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz) aufgelegt. Bis 2015 wurden in seinem Rahmen über 600 Millionen Euro vergeben. 2016 sind es weitere 64 Millionen. Von den drei Förderlinien des Programms sind die sogenannten LOEWE-Zentren am renommiertesten und mit bis zu sechs Millionen Euro auch finanziell am besten ausgestattet. Aktuell entfallen von den insgesamt elf existierenden Zentren allein acht auf Frankfurt und Darmstadt, die beiden Standorte, die auch in der Exzellenzinitiative am erfolgreichsten waren. Die anderen Standorte wie Marburg, Giessen oder Kassel liegen weit dahinter. Das berühmte Matthäus-Prinzip »Wer hat, dem wird gegeben« wirkt auf allen Ebenen.

Elite versus Rest

Die Exzellenzinitiative macht nicht nur, wie immer wieder betont wird, die schon lange bestehenden Unterschiede zwischen den deutschen Universitäten endlich sichtbar, sondern sie verschärft sie auch entscheidend, ja sie produziert eine im deutschen Hochschulsystem zuvor unbekannte Differenz zwischen Elite und Masse teilweise überhaupt erst. Das zeigt sich besonders auf symbolischer Ebene. Was in der allgemeinen wie auch der wissenschaftlichen Öffentlichkeit auf jeden Fall von der Initiative hängengeblieben ist, das ist der inoffizielle Titel einer Eliteuniversität. So wurden die für ihre Zukunftskonzepte in den ersten drei Runden ausgezeichneten Hochschulen in den Medien und auch im allgemeinen Sprachgebrauch sofort bezeichnet. Wer sich mit diesem Etikett schmücken kann, der profitiert davon auf den verschiedensten Ebenen: von der Rekrutierung der Studierenden bis hin zum Zugang zu öffentlichen Mitteln. Auch Erfolge bei den beiden anderen Förderlinien der Exzellenzinitiative (Graduiertenschulen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und Exzellenzcluster, jW) wurden zumindest in der regionalen Öffentlichkeit, im Falle der prestigeträchtigeren Exzellenzcluster in der Regel aber auch bundesweit, deutlich hervorgehoben. Wer nichts zu feiern hat, ist allein dadurch schon in eine schwierige Lage geraten. Ihm haftet (mehr oder weniger stark) das Image des Verlierers an. Wissenschafts- und hochschulintern hat sich eine neue Reputationshierarchie herausgebildet.

Wie schnell sich die neue symbolische Hierarchie etabliert hat, zeigen erste Daten über die Hochschulwahl unter Studierenden. Bei denjenigen, die einen Abiturdurchschnitt von 1,2 und besser aufweisen, hat sich binnen nur drei Jahren eine gravierende Veränderung ergeben. Innerhalb dieser besonders leistungsstarken Gruppe haben die, die aus akademischen Elternhäusern kommen, bereits 2006 zu 42 Prozent an einer der neun damaligen Eliteuniversitäten studiert. Bis 2009 ist der Anteil auf 50 Prozent gestiegen. Gleichzeitig ist er bei denjenigen, die nicht aus Akademikerfamilien stammen, von 33 auf 30 Prozent zurückgegangen. Die soziale Differenz innerhalb dieser kleinen Gruppe besonders »guter« Abiturienten hat sich mehr als verdoppelt. Das zeigt, welche Konsequenzen bei der sozialen Rekrutierung der Studierenden zu erwarten sind. Über die nächsten Jahre und Jahrzehnte wird sich das aus anderen Ländern mit Eliteuniversitäten bekannte Muster sozialer Exklusivität zumindest in Teilen durchsetzen, auch wenn die Größe der deutschen Eliteuniversitäten und das vorläufige Ende der Studiengebühren die soziale Selektion hierzulande in gewisser Weise bremsen.

Menetekel Großbritannien

Wohin die Reise gehen könnte, sollte es nicht zu spürbaren Korrekturen dieser Entwicklung kommen, lässt sich am Beispiel Englands beobachten. Dort existiert ein landesweiter Wettbewerb um öffentlichen Forschungsmittel bereits seit 1985. In diesem Jahr wurde ein neues Finanzierungsmodell für die Hochschulen eingeführt. Es sah vor, dass alle öffentlichen Forschungsmittel entsprechend dem Abschneiden bei der in regelmäßigen Abständen durchgeführten »Research Assessment Exercise« (RAE) verteilt werden, einer Bewertung der Forschungsleistungen jedes Hochschuldepartments und jeder einzelnen Forschungseinheit anhand einer fünfstufigen Skala von »weltweit führend« bis »unter dem nationalen Standard«. Das Ergebnis war eine enorme Konzentration der zur Verfügung gestellten Gelder. Über ein Viertel ging 2001 allein an Oxford, Cambridge und die zwei renommierten Londoner Universitäten Imperial College und University College (UCL). Daran hat auch das (nach heftigen Protesten vieler Hochschulen) modifizierte Verfahren 2009 und das seit 2014 gültige neue Verfahren REF (Research Excellence Framework) nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Cambridge, Oxford, Imperial und University College vereinigten 2009 schon 27 Prozent und 2015 sogar über 31 Prozent der gesamten öffentlichen Mittel von gut 1,6 Milliarden Pfund Sterling auf sich.

Die Folgen sind klar. Die Hochschulen, die in der Forschung nicht deutlich über dem nationalen Durchschnitt liegen, müssen ihr Geld in erster Linie durch eine entsprechend hohe Studierendenzahl und die Studiengebühren von ca. 9.000 Pfund Sterling pro Person hereinholen. Die Studiengebühren machen mittlerweile 44 Prozent der Hochschuletats der englischen Universitäten aus. Die von der öffentlichen Hand für die Lehre zur Verfügung gestellten Gelder haben nach den umfangreichen Kürzungen der letzten konservativen Regierungen dagegen nur noch einen Anteil von zehn Prozent, deutlich weniger als die öffentlichen Forschungsmittel, die es immerhin noch auf 16 Prozent bringen. Diese Regelungen führen auf Dauer zu einem Teufelskreis. Wer beim RAE oder jetzt REF schlecht abschneidet, erhält wenig Forschungsgelder, muss dementsprechend mehr Studierende ausbilden, kann aufgrund der daraus resultierenden Lehrverpflichtungen die Forschung nicht stärken, sondern wird eher weiter an Boden verlieren usw. usf.

Was tun?

Zunächst muss man nüchtern feststellen, dass die Exzellenzinitiative durch die Beschlüsse der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) im April dieses Jahres auf absehbare Zeit unumkehrbar geworden ist und durch den direkten Einstieg des Bundes in die Finanzierung der Siegeruniversitäten sogar an Gewicht und Stetigkeit gewonnen hat. Es spricht einiges dafür, dass am Ende sogar drei oder vier Bundesuniversitäten nach dem Muster der ETH Zürich stehen könnten. Die Vorstellung der Imboden-Kommission und auch der ursprüngliche Plan der GWK weisen deutlich in diese Richtung.

Was also kann getan werden, um die Situation zumindest ein wenig zu verbessern? Am aussichtsreichsten erscheint derzeit eine politische Auseinandersetzung über die Leistungsbudgets bei den Landesmitteln. Zwar trifft diese Frage nicht alle Universitäten, da es im Osten auch Bundesländer gibt, deren Universitäten in der Exzellenzinitiative überhaupt nichts gewonnen haben, das sind aber Ausnahmen. In den meisten Ländern spielen die Budgets eine große Rolle. Auf Landesebene kann man politisch leichter den erforderlichen Druck aufbauen. Man kann die bisher gültigen Kriterien für Leistung in Frage stellen und andere stärker gewichten. Einen ersten Schritt in diese Richtung hat man in Nordrhein-Westfalen gemacht, dem früheren Vorreiter bei der leistungsorientierten Mittelvergabe. Seit dem letzten Jahr werden die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der Hochschulen berücksichtigt. Das bedeutet, dass die viel schlechtere Grundausstattung vor allem der früheren Gesamthochschulen wie Wuppertal, Paderborn oder Siegen verglichen mit den klassischen Universitäten in Aachen, Köln oder Münster in die Berechnungen zumindest zum Teil einbezogen wird. Das hat schon zu deutlichen Verschiebungen in der Mittelvergabe zugunsten der bisherigen Verlierer geführt. Würde man andere Kriterien wie die Aufnahme von Studierenden aus Familien ohne Erfahrungen mit höherer Bildung oder die Bedeutung für die jeweilige Region gegenüber der reinen Forschungsleistung stärker gewichten, hätte das noch deutlichere Effekte.

Mit einer Debatte über die Leistungskriterien könnte man zudem eine weitere Diskussion über die Maßstäbe für Forschungsqualität anstoßen. Derzeit spielt der Umfang der eingeworbenen Drittmittel hier die eindeutig dominierende Rolle, wenn er nicht sogar der einzige Prüfstein ist. Die Erfolgsaussichten für Drittmittel sind aber stets am größten, wenn man sich mit seinen Anträgen im breiten Mainstream der Forschung bewegt. Wirklich innovativ kann Forschung aber nur sein, wenn sie den Mainstream verlässt. Die Empfehlung des aktuellen Nobelpreisträgers für Medizin, des Japaners Yoshinori Osumi, für Nachwuchswissenschaftler, die von diesem Preis träumen, fällt dementsprechend aus. Sie sollten etwas machen, was kein anderer macht. Anhand von Drittmitteln lässt sich solche Forschung aber kaum oder überhaupt nicht bewerten.