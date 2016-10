Türkische Bombardements in Syrien und Berliner Gipfel mit Putin

Die Kurdische Gemeinde Deutschland e. V. verurteilte am Donnerstag in einer Presseerklärung die Bombardierung kurdisch kontrollierter Gebiete in Syrien durch die türkische Luftwaffe:

Während die EU angekündigt hat, dass sie beim nächsten EU-Gipfel gegen alle Assad-Unterstützer harte Konsequenzen beschließen werde, schweigt sie bis heute gegenüber den Verbrechen des größten IS-Unterstützers.

Im Schatten der militärischen Offensive zur Befreiung der Millionenstadt Mossul versucht Erdogan in Nordsyrien seine expansionistischen Interessen auf dem Rücken der kurdischen Bevölkerung durchzusetzen. Seit Wochen vertreiben Islamisten mit Unterstützung der Türkei die kurdische Zivilbevölkerung im Norden Syriens aus ihren Dörfern.

Nun hat die Türkei laut eigener Verlautbarung am Donnerstag in der kurdischen Enklave Afrin in Nordsyrien bis zu 200 kurdische Kämpferinnen und Kämpfer durch mehrere Luftangriffe getötet. Diese Menschen haben nicht nur ihr Land verteidigt, sondern auch den Terror des IS und der Al-Qaida erfolgreich bekämpft.

Die bombardierte Region in und um die kurdische Stadt Afrin hat sich unter der Kontrolle der Kurdinnen und Kurden zu einem demokratischen Kleinod in einer Kriegsregion entwickelt, die zu einem Fluchtpunkt u. a. für verfolgte Christen geworden war. Der Vorsitzende der Kurdischen Gemeinde Deutschland, Ali Ertan Toprak, ist sich sicher: »Die Schutzräume der verfolgten Menschen zu bombardieren ist ein Kriegsverbrechen.«

Die gezielte Schwächung der Anti-IS-Kräfte, die die Bündnispartner des Westens sind, durch das NATO-Mitglied Türkei untergräbt den gemeinsamen Kampf Europas und der USA. (…) Dieses entsetzliche Verbrechen gegen das kurdische Volk und schutzsuchende Zivilisten muss Konsequenzen haben.

Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke, Sahra Wagenknecht, erklärte am Donnerstag zum Berliner Treffen im »Normandie-Format« in einer Pressemitteilung:

Dieser Gipfel war richtig und wichtig (…). Ich hoffe sehr, dass sich in der Bundesregierung endlich die Auffassung durchsetzt, dass Dialog besser ist als neue Sanktionsdrohungen.

Auch wenn die Ergebnisse des Gipfels als solche bescheiden sind, so können die Gespräche doch Ausgangspunkt für einen anderen Umgang miteinander sein. Frau Merkel sollte sich auf das Erbe der Entspannungspolitik Willy Brandts besinnen und jetzt in einen wirklich konstruktiven Dialog mit Russland eintreten. Das setzt allerdings voraus, auch die Interessen des Gegenübers ernstzunehmen. Das hat die deutsche Außenpolitik im Schlepptau Washingtons leider seit Jahren sehr vermissen lassen. Auch kann die Bundesregierung den brutalen russischen Bombenkrieg in Syrien nicht glaubwürdig kritisieren, solange sie nicht auch die Beteiligung der Bundeswehr am Bombardement der Koalition der Willigen in Syrien und im Irak beendet.

Eine Bekämpfung des Terrorismus ist nicht aussichtsreich, wenn das NATO-Land Türkei massiv und ohne Legitimation Stellungen kurdischer Anti-IS-Kämpfer bombardiert. Zum anderen sind alle Missionen der Bundeswehr, wie im Rahmen des geplanten völkerrechtswidrigen AWACS-Einsatzes der NATO im Syrienkrieg, der das Risiko einer direkten militärischen Auseinandersetzung mit Russland erhöht, auf Eis zu legen. Nur dann ist ein Neuanfang in den Beziehungen zu Russland möglich und glaubwürdig.