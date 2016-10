Julian Assange auch medial isoliert

Nicht mehr online: Wikileaks-Gründer Julian Assange bei Videoauftritt am 4. Oktober Foto: Axel Schmidt/Reuters

Vielleicht hätte sich Julian Assange doch gleich vom schwedischen Staat in den Knast stecken lassen können. Jetzt ist der Wikileaks-Gründer offenbar medial isoliert worden. Nach Angaben der Enthüllungsplattform hat Assange keinen Internetzugang mehr. Ecuador habe dem »Gast« in seiner Londoner Botschaft am vergangenen Sonnabend die Leitung gekappt, schrieb Wikileaks am Montag über den Mikrobloggingdienst Twitter.

Die Regierung des wegen der Asylgewährung von Washington bedrängten südamerikanischen Staates veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) eine Erklärung. Darin hieß es: »In den vergangenen Wochen hat Wikileaks eine große Zahl von Dokumenten veröffentlicht, die Auswirkungen auf den Wahlkampf in den Vereinigten Staaten haben.« Die Entscheidung, diese Information öffentlich zu machen, liege in der alleinigen Verantwortung von Wikileaks. Die Regierung »respektiert das Prinzip der Nichteinmischung in die Angelegenheiten anderer Länder und mischt sich nicht in laufende Wahlprozesse ein oder unterstützt speziell einen Kandidaten. In diesem Sinne hat Ecuador in Ausübung seines souveränen Rechts zeitweilig den Zugang zu einem Teil seines Kommunikationssystems in seiner Botschaft im Vereinigten Königreich beschränkt.«

Am Wochenende hatten drei Nachrichten, die Wikileaks über Twitter abgesetzt hatte, kurzfristig Spekulationen über einen möglichen Tod von Assange ausgelöst. Die Zahlen- und Buchstabenfolgen waren als Entschlüsselungscodes für den Zugang zu brisanten Unterlagen, die Assange nach eigenen Angaben als »Lebensversicherung« in der Hinterhand hat, also als Aktivierung seines »Dead man’s switchs« (Totmannschalters), interpretiert worden. Einen ähnlichen Fall hatte es im August gegeben, als der NSA-Enthüller und in Russland im Exil lebende US-Bürger Edward Snowden ebenfalls eine Abfolge von Zahlen und Buchstaben gesendet hatte.

Wikileaks veröffentlicht aktuell E-Mails, die von Hackern beim Wahlverein von Hillary Clinton erbeutet worden waren. Einige der Enthüllungen könnten angeblich der Präsidentschaftskandidatin des US-Finanzkapitals schaden. Hinter dem Angriff werden in den USA Hacker mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst vermutet – und dies wird auch von Regierungsseite verbreitet. Immerhin scheint die Quelle nicht versiegt zu sein: Die Veröffentlichungen gingen am Montag weiter. Assange hatte mehrmals die Vorwürfe zurückgewiesen, mit Moskau gemeinsame Sache zu machen und Clintons Rivalen Donald Trump zu helfen.

Der australische Journalist und Hacker wird seit einer mutmaßlichen schwedischen Geheimdienstintrige im Jahre 2010 als flüchtiger Krimineller behandelt. Der von zwei Journalistinnen zunächst der Vergewaltigung bezichtigte Assange – der Vorwurf wurde von den Verfolgungsbehörden schnell fallengelassen und dann in ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung umgewandelt – hielt sich zu dieser Zeit in Großbritannien auf. Als die Gefahr drohte, von den dortigen Behörden an Schweden (und dann die USA) ausgeliefert zu werden, flüchtete Assange in die Botschaft von Ecuador. Dort lebt er nun seit mehr als vier Jahren, ein Entkommen scheint ausgeschlossen, da die Briten das Gebäude überwachen. Seine Unterstützer sehen das ganze Verfahren als politische Kampagne der Wikileaks-Gegner an.