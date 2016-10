Waffen sollen schweigen

Zerstörte Stadt: Aleppo liegt wegen des Krieges fast vollständig in Trümmern (17.10.2016) Foto: REUTERS/Abdalrhman Ismail

Der russische Verteidigungsminister General Sergej Schoigu hat eine vorübergehende Einstellung der Luftangriffe im Ostteil der syrischen Stadt Aleppo angekündigt, um eine achtstündige »humanitäre Pause« am Donnerstag vorzubereiten. Die USA und Verbündete halten das für unzureichend. Die Angriffe der russischen und syrischen Kampfjets seien am Dienstag morgen ab 10 Uhr gestoppt worden, hieß es aus Moskau.

Während der für Donnerstag angekündigten Kampfpause sollen Zivilisten durch sechs Korridore die umkämpften Gebiete im Osten von Aleppo verlassen können. Verletzte und Kranke sollen evakuiert werden. Den Kämpfern wurde erneut angeboten, die Gefechtszone zu verlassen. »Wir appellieren an die Führung der Staaten, die Einfluss auf die bewaffneten Gruppen im östlichen Teil von Aleppo haben, den Vorschlag anzunehmen und deren Führer davon zu überzeugen, den Krieg zu beenden und die Stadt zu verlassen«, erklärte Schoigu.

Russland will mit der Initiative die Arbeit von »Militärexperten aus verschiedenen Ländern unterstützen«, die sich ab Mittwoch in Genf treffen. Bei dem Treffen geht es darum, terroristische Gruppen – wie die Dschabha Fatah Al-Scham, vormals Nusra-Front, und deren Verbündete – von der »moderaten Opposition« zu trennen. Erstere haben bereits alle Vorschläge zum Abzug aus Ostaleppo abgelehnt. Den letzteren soll der Abzug ermöglicht werden. »Wer wirklich an einer Stabilisierung von Aleppo interessiert ist, sollte jetzt aktiv werden«, sagte Schoigu.

UN-Vertreter und internationale Menschenrechtsorganisationen kritisierten die russisch-syrische Initiative als unzureichend. Die angekündigten acht Stunden am Donnerstag seien zu kurz, sagte die EU-Auslandsbeauftragte Federica Mogherini, die den Schritt aber grundsätzlich begrüßte. Der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin erklärte, Russland und Syrien hätten die »humanitäre Pause« einseitig beschlossen. Für eine längere Feuerpause von 48 oder 72 Stunden benötige man eine »gegenseitige Vereinbarung«.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier erklärte: »Mehr ist möglich und ein Gebot der Menschlichkeit.« Die Einstellung der Kampfhandlungen könne »nur ein Anfang sein«. Steinmeier forderte eine »klare Abgrenzung von Al-Nusra in belegbaren Taten und nicht nur in Worten«.

Syrien und seine Verbündeten sind sowohl aus humanitären als auch aus militärischen Gründen an einer schnellen Beendigung des bewaffneten Konflikts um und in Aleppo interessiert. Sorge bereitet dem Bündnis die Entwicklung um die nordirakische Stadt Mossul, die derzeit unter Anleitung der US-geführten »Anti-IS-Allianz« mit Hilfe der irakischen Armee, kurdischer Peschmerga und verschiedener Milizen zurückerobert werden soll.

EU-Sicherheitskommissar Julian King warnte davor, die IS-Kämpfer könnten sich aus Mossul in Richtung Europa absetzen. Das Bündnis um Damaskus geht indes davon aus, dass den Dschihadisten ein Ausweg nach Syrien offengehalten werden soll. Ziel der Kämpfer könnten die Stadt Rakka und die umliegenden Gebiete sein. Von dort aus könnten sie gegen die syrische Armee eine neue Front eröffnen und Offensiven gegen Hasakeh, Deir Essor und Palmyra starten.

Unbegründet sind die Befürchtungen nicht, denn auch nach der Einnahme der westirakischen Stadt Falludscha durch die irakische Armee im Juni 2016 setzten sich Hunderte IS-Kämpfer nach Syrien ab. Das Misstrauen Syriens und seiner Verbündeten gegenüber der US-geführten »Anti-IS-Allianz« basiert auch auf dem Angriff gegen die syrischen Streitkräfte in Deir Essor im September 2016 während des landesweiten Waffenstillstandes. Obwohl die Basis ebenso bekannt war wie die Tatsache, dass die syrischen Soldaten bei Deir Essor von Verbänden der Dschihadisten eingeschlossen waren, wurden bei vier Angriffswellen mehr als 80 syrische Soldaten getötet. Unmittelbar darauf stürmten IS-Kämpfer eine Stellung der syrischen Armee. Die USA sprach von einem »Versehen«.