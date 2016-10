So verlieren wir sicher

Alles vier Punkt null? Cyberspace-Aliens auf Pariser Modewoche und seltsame Töne bei Gewerkschaftskonferenz in Berlin Foto: Charles Platiau /Reuters

Mit nur einem Satz entzieht Sabine Pfeiffer den deutschen Gewerkschaften ihre Existenzgrundlage. Eigentlich spricht die Professorin der Universität Hohenheim ja zur fortschreitenden Digitalisierung. Viele oft gehörte Sätze fallen: Der vermehrte Einsatz von Computern und Programmen lasse die Lage unübersichtlich werden, Gewinner und Verlierer des Prozesses ließen sich nicht leicht voraussagen, viele der neugegründeten Unternehmen stünden in Abhängigkeit von größeren Konzernen. Doch Pfeiffer geht einen Schritt über das bereits Bekannte hinaus: »Oft ist es nicht mehr so, dass man sagen kann: Da ist der Arbeitgeber, und der hat andere Interessen als der Arbeitnehmer.« Auf dem Podium neben der Professorin sitzt ein Sekretär von ver. di – er geht auf die Äußerung nicht ein. Das Publikum, in dem viele Gewerkschafter sitzen, schweigt. Die Frage, wofür es noch Arbeitervertretungen brauche, wenn die Interessen von Chef und Beschäftigtem dieselben sind, stellt niemand.

Die Szene ereignete sich am Dienstag auf dem Kongress »Arbeit und Gesellschaft 4.0: Mitbestimmen, Mitgestalten« in Berlin. Ausgerichtet wurde die zweitägige Beratung von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.

»Es gibt neue Arbeitsverhältnisse, die ich vor kurzem noch nicht für möglich gehalten hätte«, sagte ver.di-Sekretär Jörg Kiekhäfer. Er sprach am Dienstag in der Runde »Arbeit 4.0: Neue Freiheit oder moderne Knechtschaft?« Er habe erlebt, dass eine in Berlin ansässige Person der einzige Beschäftigte eines Londoner Unternehmens ist. Die meiste Zeit arbeite der Mann vom heimischen Computer aus, alle paar Monate reise er an die Themse. Neu sei für Kiekhäfer auch gewesen, dass fremdes Arbeitsrecht auf deutschem Boden angewandt werden könne. Das sei bei einem Angestellten geschehen, der einen speziellen Vertrag mit einem Konzern aus den Vereinigten Staaten abgeschlossen hatte. Für ihn galt in der Folge das US-Arbeitsrecht. »Das hieß in diesem Fall: Praktisch kein Kündigungsschutz«, so der Gewerkschafter.

Auf dem Podium saß auch der Arbeitsrechtler Peter Wedde. Der warnte, dass Chancen und Risiken der Digitalisierung keineswegs gleichmäßig auf alle Arbeiter und Angestellten verteilt seien. Am meisten bedroht seien jene, die schon jetzt in prekärer Beschäftigung tätig sind. »Für sie gibt es nicht die Chance, sich selbst zu verwirklichen, sondern nur die Möglichkeit, unter neuen Bedingungen prekär zu arbeiten.« Um solche Angestellten zu schützen, müsse das Arbeitsrecht gestärkt werden. Wedde nannte eine Ausweitung der Sozialversicherungspflicht auf sämtliche Beschäftigungsverhältnisse.

Gegen Ende der Konferenz wurde über den »Kampf um Zeit« diskutiert. Die Staatssekretärin des Bundesarbeitsministeriums, Yasmin Fahimi (SPD), erklärte dabei, nötig sei eine »innovative Arbeitszeitgestaltung von morgen«. Die Flexibilisierung der Arbeit müsse auch Beschäftigten stärker zugute kommen. Im wesentlichen müssten dies Gewerkschaften und Unternehmen vereinbaren. Eine Stärkung des Arbeitsrechts stellte sie nicht in Aussicht. Stattdessen konnte sich die Staatssekretärin vorstellen, bestehende Ruhe- und Höchstarbeitszeitregelungen anzugreifen. Nicht immer müssten einem Beschäftigten etwa elf zusammenhängende Ruhestunden zur Verfügung stehen. Denkbar wäre vielmehr, geleistete Mehrarbeit an anderer Stelle auszugleichen – etwa durch ein verlängertes Wochenende. Auch Regelungen zum Achtstundentag könnten ähnlich aufgeweicht werden. Wichtig, so Fahimi, sei aber eine genaue Zeiterfassung.

Über eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit – etwa hin zur 35-Stunden-Woche – sprach Fahimi nicht. Auf Nachfrage von jW äußerte sich die in der Runde anwesende stellvertretende ver.di-Vorsitzende Andrea Kocsis zum Thema. »Es gibt bei uns keine Debatte ›Wir brauchen die 35-Stunden-Woche für alle‹«. Vielmehr setze sich ihre Gewerkschaft für Regelungen in den einzelnen Branchen ein.