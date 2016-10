Wilde Gerüchte im US-Wahlkampf

Die Russen im Visier? John Podesta, Wahlkampfmanager von Hillary Clinton, im Kampagnenflugzeug der Präsidentschaftsbewerberin Ende September Foto: Brian Snyder / Reuters

Wie es im US-Wahlkampf auch läuft, die vermeintlich finsteren Machenschaften der Russen werden gerne thematisiert. Offenbar um dem inhaltsleeren Klamauk ein wenig Würze zu geben, hat nun Hillary Clintons Kampagnenmanager John Podesta nachgelegt. Er habe den Verdacht, die Veröffentlichung seiner E-Mails durch die Enthüllungsplattform Wikileaks sei eine von Moskau gelenkte Aktion zugunsten von Clintons Konkurrent Donald Trump. Es gebe eine russische Einmischung in diese Wahl und den Versuch, »sie zugunsten von Herrn Trump zu beeinflussen«, sagte Podesta am Dienstag (Ortszeit) auf einem Flug von Miami nach New York vor Journalisten.

Wikileaks hatte am Freitag abend (Ortszeit) begonnen, Tausende E-Mails von Podestas persönlichem Konto bei Googlemail zu veröffentlichen. Nun wird das Gerücht gestreut, russische Hacker sollen der Plattform das Material zur Verfügung gestellt haben. Die Aktion löste bislang offenbar keine Skandale aus, allerdings erhielt die interessierte Öffentlichkeit Einblicke, wie Clintons Wahlkampfteam arbeitet. Podesta sagte, die Bundespolizei FBI habe ihm bestätigt, dass sie »den kriminellen Hack« untersuche.

Die Enthüllungen der von Julian Assange gegründeten Plattform seien deren »Gegenmaßnahme gewesen, um zu versuchen, die öffentliche Aufmerksamkeit von den verabscheuungswürdigen Dingen abzulenken«, die Trump in einem kurz zuvor veröffentlichten Video von sich gibt, sagte Podesta. Allerdings war das wohl auch ein »Hack«. In der heimlichen Aufzeichnung aus dem Jahr 2005 spricht der Immobilienmilliardär über Frauen und prahlt mit sexuellen Zudringlichkeiten. Die Äußerungen lösten medial große Empörung aus, Dutzende republikanische Mandatsträger entzogen Trump ihre Gefolgschaft.

Selbstverständlich ist nicht belegbar, wer in wessen Auftrag die Konten gekapert hatte. Dennoch werden eifrig Geschichten verbreitet, die sich auf diese unbewiesenen Behauptungen stützen. »Ob das Herrn Assanges Entscheidung war, um zu versuchen, Herrn Trump zu helfen, oder ob es da eine Koordinierung gab, kann ich nicht wissen«, kommentierte Podesta seine eigenen Erfindungen. »Ich sage nur, es ist ein schrecklich seltsamer Zufall, dass dies genau zu dem Zeitpunkt geschah, als das Wasser kurz vor dem Siedepunkt war«, fügte Clintons Wahlkampfmanager mit Blick auf die ebenfalls medial inszenierte Welle der Empörung über Trump hinzu.

Warum der Wegbereiter der früheren Außenministerin so sauer ist, ließ er eher unfreiwillig mit anklingen: Trumps außenpolitische Ansichten stimmten »mehr mit der russischen Außenpolitik« überein als mit der der USA. Podesta hat bereits den Präsidenten William Clinton und Amtsinhaber Barack Obama gedient. Obamas Regierung hatte die russische Regierung am Freitag ebenfalls beschuldigt, mit Cyberattacken auf politische Einrichtungen in den USA den US-Wahlkampf beeinflussen zu wollen.

Solche Behauptungen sind so wenig neu, wie die US-Außenpolitik friedlich ist. Der Vorstoß macht allerdings deutlich, dass Washington zuletzt beim Versuch, die Initiative in Syrien an sich zu ziehen, gescheitert ist, weil Moskaus Eingreifen dort das Kräfteverhältnis zugunsten des Regimes von Präsident Baschar Al-Assad verschoben hat. Zugleich wird medial im Westen so getan, als sei Russland schuld am nicht enden wollenden Krieg in dem Partnerland. (AFP/jW)