Hamburg wird kaputtgespart

Olaf Scholz (SPD) ist ein Meister der Selbstdarstellung. Hamburgs Erster Bürgermeister schafft es immer wieder, sich als Macher zu verkaufen, der seine Stadt nach vorn bringt, ohne den sozialen Zusammenhalt aus dem Blick zu verlieren. Bei genauem Hinsehen ergibt sich ein anderes Bild. Für Investoren aller Art mag Hamburg ein gutes Pflaster sein – der große Rest muss für die Sparpolitik des »rot-grünen« Senats die Zeche zahlen: Die Infrastruktur verfällt, Dienstleistungen der Verwaltung werden abgebaut, die Armut wächst, und für Beratungsstellen oder Kiezgruppen ist immer weniger Geld da.

Von den bürgerlichen Medien ist nicht zu erwarten, dass sie die neoliberale Haushaltspolitik des Senats in Frage stellen, ebenso von CDU und FDP. Nur bei der Linksfraktion in der Bürgerschaft sind sowohl die Kompetenz als auch der Wille vorhanden, die unsoziale Kürzungsagenda von SPD und Grünen zu entlarven. Zu den angelaufenen Haushaltsberatungen haben vier Experten der Linkspartei – Joachim Bischoff, Norbert Hackbusch, Bernhard Müller und Norbert Weber – in einer 40seitigen Broschüre den Doppelhaushalt 2017/18, bei dem es um fast 21 Milliarden Euro geht, gründlich auseinandergenommen.

Die Autoren lassen kaum ein gutes Haar an der Finanzplanung des Senats. »Der Hamburger Haushalt ignoriert die soziale Lage in der Stadt, ist eine Kampfansage an die Beschäftigten im öffentlichen Haushalt und strotzt vor Intransparenz«, fasst Hackbusch, haushaltspolitischer Sprecher der Fraktion, die Kritik in einem Beitrag auf der Fraktionshomepage zusammen. Trotz einer für die Staatsfinanzen günstigen Situation mit niedrigen Zinsen und hohem Steueraufkommen weigere sich der Senat, die Ausgaben um mehr als ein Prozent zu erhöhen.

Schuld daran ist die Vorgabe von Scholz, die Ziele der Schuldenbremse einzuhalten. »Es muss zu Ende gehen mit der Politik des Schuldenmachens«, erklärte er bei der Präsentation des Haushalts. Schon diese markige Behauptung sei nur ein »von der politischen Führung gepflegter Mythos«, heißt es in der Broschüre, da die Schulden der Stadt tatsächlich weiter wüchsen. Hamburg werde »kaputtgespart«, diese Tatsache zugleich geschickt verschleiert, schreibt Hackbusch, etwa durch die Umstellung auf die »doppische Haushaltsführung«.

Der Doppelhaushalt weise nicht mehr einzelne Zahlungsposten aus, sondern eine »massiv zusammengefasste kaufmännische Rechnungsführung auf knapp 4.200 Seiten mit einem völlig unzureichenden Kennzahlensystem«. Für Abgeordnete und Bürger sei der Haushalt so immer weniger zu durchschauen. Aus diesem Grund falle es dem Senat auch leicht zu behaupten, es gebe an keiner Stelle weniger Leistungen.

»Doch das stimmt nicht«, so Hackbusch, »seien es die Bürgerhäuser, die Stadtteilkultur, die Bezirksämter, die Senioreneinrichtungen oder die Beratungsstellen der Stadt – alle berichten, dass sie die Leistungen einschränken müssen, weil sie durch das Einfrieren der Zuwendungen jedes Jahr weniger Ressourcen zur Verfügung haben«. Als »Kampfansage an die Beschäftigten« bezeichnet er die Senatslinie, in den kommenden zehn Jahren Einrichtungsträgern die Personalkosten mit einem Plus von höchstens 0,88 Prozent pro Jahr zu bezahlen. Der Druck auf Zuwendungsempfänger, aus Tarifen auszusteigen, sei groß.

Entgegen der Versprechen der SPD, in Hamburg soziale Ungerechtigkeit und Armut zu bekämpfen, nehme die Armut in Hamburg zu. Hackbusch zitiert Zahlen des Statistischen Bundesamtes, nach denen sich in Hamburg die Armutsgefährdungsquote von 2005 bis 2015 von 17,4 auf 18 Prozent erhöht hat. Armutsgefährdet ist jemand, der mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung auskommen muss. »Das große Versprechen, Hartz IV würde zur Bekämpfung der Armut beitragen, ist eindeutig widerlegt«, so Hackbusch. Ein Seitenhieb auf Olaf Scholz, der als SPD-Generalsekretär die Agenda 2010 mit durchsetzte.

Die Linksfraktion plädiert für eine »zukunftsorientierte Strukturpolitik und eine Bekämpfung der sozialen Spaltung«. Selbst der Landesrechnungshof sehe neben Umschichtungen im Haushalt die Möglichkeit, Steuern wie die Grund- und Gewerbesteuern zu erhöhen. Der Doppelhaushalt 2017/18 soll am 15. Dezember in der Bürgerschaft beschlossen werden. Am 2. November um 18.30 Uhr lädt die Linksfraktion zu einer öffentlichen Anhörung, bei der Vertreter der sozialen und kulturellen Arbeit von ihren Problemen mit dem Haushalt berichten, ins Rathaus ein.