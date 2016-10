Abschiebung in den Bürgerkrieg

Das Bürgerkriegsland Afghanistan sei sicher und könne Flüchtlinge wieder zurück nehmen, meint die EU. Foto: Nasir Wakif/Reuters

Die Vereinbarung der EU mit Afghanistan über die beschleunigte Abschiebung Tausender Flüchtlinge ist auf scharfe Kritik von Hilfsorganisationen gestoßen. Die Sicherheitslage in Afghanistan sei »desolat« und das Land »alles andere als sicher«, erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt am Dienstag. Er warf der EU vor der internationalen Geberkonferenz zu Afghanistan in Brüssel »glatte Erpressung der afghanischen Regierung« vor.

Die Vereinbarung unter dem Titel »Gemeinsamer Weg nach vorne bei Migrationsfragen« war am Sonntag geschlossen worden. Sie legt die Vorgehensweise bei freiwilliger Rückkehr und Abschiebungen detailliert fest. So sollen im ersten halben Jahr nicht mehr als 50 Afghanen pro Flug zwangsweise abgeschoben werden. Erwogen wird auch der Bau eines eigenen Terminals am Flughafen von Kabul, um abgeschobene Flüchtlinge aufzunehmen.

Die jüngsten Angriffe der radikalislamischen Taliban am ehemaligen Bundeswehr-Standort Kundus zeigten, dass Afghanistan kein sicheres Land sei, erklärte die Grünen-Europaabgeordnete Barbara Lochbihler am Montag abend.

Am Montag war es islamistischen Taliban-Kämpfern bei einem Überraschungsangriff gelungen, Teile der Stadt Kundus zu erobern. Am Dienstag ist es aber den afghanischen Streitkräften mit Unterstützung der USA gelungen, die Oberhand in den meisten Bezirken wiederzuerlangen, teilten die Behörden mit. Es sei zu vereinzelten Gefechten gekommen. »Derzeit konzentrieren wir uns darauf, die Stadt zu säubern«, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Kabul. Zeitgleich mit dem Angriff auf Kundus hatten die radikalislamischen Taliban auch schwere Offensiven in anderen Landesteilen begonnen.

»Es ist ja nicht so, dass man in diesem Land überhaupt nicht leben kann», verteidigte Michael Gahler (CDU) am Dienstag vor dem Start der Afghanistan-Konferenz im Deutschlandfunk die Abschiebepolitik. In Teilen des Landes bedrohten die Taliban zwar die Menschen, abgeschobenen Flüchtlingen drohten seitens der Regierung jedoch keine unmenschliche Behandlung oder gar die Todesstrafe, sagte Gahler. Deshalb dürften sie nach der Genfer Flüchtlingskonvention zurück nach Afghanistan geschickt werden. (AFP/dpa/Reuters/jW)