Deutsche Soldaten am 25.08.2015 am estnischen Luftwaffenstützpunkt in Ämari vor einem »Eurofighter« Foto: Alexander Welscher/dpa

Während Rüstungsexporte Milliarden in die Kassen deutscher Konzerne spülen, soll die Bundeswehr zusammen mit der NATO auf dem Mittelmeer »gegen Terror, Waffen- und Menschenschmuggel« vorgehen. Am Donnerstag abend beschloss der Bundestag mit den Stimmen von CDU/CSU und der Mehrheit der SPD-Abgeordneten die »Marinemission« »Sea Guardian«. Die Linke und die Grünen stimmten geschlossen dagegen. Damit sollen im Oktober bis zu 650 deutsche Soldaten dem NATO-Kommando unterstellt werden.

»Sea Guardian« folgt der NATO-»Antiterrormission« »Active Endeavour«. Diese war nach dem 11. September 2001 angelaufen. Mit Schiffen und Flugzeugen sollen nun Soldaten den Mittelmeerraum inspizieren und verdächtige Boote kontrollieren. Das Mandat ist zunächst bis Ende 2017 befristet. Kosten soll der Einsatz deutscher Truppen laut Bundesregierung etwas mehr als 13 Millionen Euro. Die Regierungsfraktionen lobten den Einsatz als »Mission für die europäische Sicherheit«. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), sagte, langfristiges Ziel sei es, Mittelmeeranrainerstaaten wie Libyen »selbst zu befähigen, gegen Terror vorzugehen«. Endlich, so ergänzte der SPD-Abgeordnete Josip Juratovic, »wird das Engagement im Mittelmeer auf eine völkerrechtliche Grundlage gestellt«. Elf Mitglieder seiner Fraktion sahen das anders. So votierten Klaus Barthel, Marco Bülow, Ute Finckh-Krämer, Wolfgang Gunkel, Ralf Kapschack, Cansel Kiziltepe, Hilde Mattheis, Christian Petry, René Röspel, Rüdiger Veit und Waltraud Wolff gegen den Militäreinsatz.

Die Linksfraktion kritisierte den Vorstoß. »Deutschland rutscht immer tiefer in militärische Abenteuer«, konstatierte deren Abgeordneter Alexander Neu. Das Ziel der NATO sei offenbar eine »expansive Raumkontrolle zur Ausweitung imperialer Politik«. »Wer Terror und Flüchtlinge als Gründe heranzieht, ohne auch nur ein Wort über die Mitschuld des Westens an deren Entstehung zu verlieren, ist schäbig«, mahnte er. Zudem sei das Mandat im Unterschied zum Vorgängereinsatz darauf ausgelegt, »nie zu enden«. Es heiße darin schwammig, der Einsatz werde fortgesetzt, »solange Instabilität besteht«. Auch die sogenannte Beistandsklausel des EU-Vertrages habe man herausgelassen. Danach kann die NATO von Mitgliedsstaaten zwar verlangen, Hilfe bei bewaffneten Einsätzen zu leisten. Diese können aber auch ablehnen, wenn das Parlament dagegen stimmt. Tobias Lindner bezeichnete dies als »Blankoscheck«. Nun könne die Bundeswehr am Mittelmeer »tun und lassen, was sie will, ohne zu fragen«. Das hebele den Parlamentsvorbehalt aus.

Wenige Stunden vor dem Parlamentsbeschluss hatte Bundesverteidigungsministerium Ursula von der Leyen (CDU) in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters über den »Fortschritt« der NATO-Osterweiterung unter Mithilfe der Bundesregierung geplaudert. Danach will das Militärbündnis im kommenden Jahr rund 4.000 Soldaten in die Ostseeanrainerstaaten Litauen, Estland, Lettland und Polen verlegen, um »Russland von einem möglichen Angriff abzuschrecken«. Angeblich, so erklärte von der Leyen, sähen bis zu 60 Prozent der Bevölkerungen dieser Länder die Außenpolitik des russischen Staates als »Bedrohung« an. Dies hätten »Umfragen« ergeben. Auch die Bundeswehr werde dabei mitmischen. Sie solle schon in der ersten Jahreshälfte 2017 mit einer 450köpfigen Truppe das Bataillon in Litauen anführen. Damit werde der Beschluss des NATO-Gipfels vom Juli umgesetzt, so von der Leyen.