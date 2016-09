Zum bundesweiten Tag des Flüchtlings am 30. September forderte die Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale die deutsche Bundesregierung am Donnerstag auf, die Situation von Frauen und Mädchen in den Herkunftsländern, auf der Flucht und in Unterkünften endlich ernst zu nehmen und zu handeln:

Millionen von Frauen und Mädchen erleben täglich sexualisierte Gewalt in den Kriegs- und Krisenregionen, aus denen Menschen nach Deutschland fliehen. »Die Konzepte der Bundesregierung beschränken sich bislang darauf, die EU-Außengrenzen mit Hilfe sogenannter Migrationspartnerschaften abzuschotten«, kritisiert Monika Hauser, Gründerin von Medica Mondiale. »Partnerstaaten Deutschlands und der Europäischen Union sind dabei Länder wie der Sudan, Südsudan oder Mali, in denen sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen gezielt als Kriegswaffe und Vertreibungsstrategie eingesetzt wird. Eine Migrations- und Asylpolitik, die Fluchtursachen damit bekämpfen will, dass die von Krieg und Gewalt bedrohten Menschen an einer Flucht gehindert werden sollen, ist zynisch und naiv zugleich.«

Medica Mondiale fordert von der deutschen Bundesregierung: Sexualisierte Gewalt muss als Fluchtursache anerkannt und gleichzeitig nachhaltig bekämpft werden. Insbesondere Soldaten staatlicher Armeen und Kämpfer der Opposition setzen Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen gezielt ein, um ihre Gegner zu terrorisieren und zu bezwingen, aber auch ganze Bevölkerungsgruppen zu vertreiben. (…)

Frauen müssen auf der Flucht und in Unterkünften besser geschützt werden. Insbesondere alleinreisende Frauen und solche mit Kindern sind auf der Flucht massiv von sexualisierter Gewalt betroffen. Nicht selten bezahlen sie mit ihrem Körper für die Überfahrt, werden zwangsverheiratet oder zur Prostitution gezwungen. Täter sind nicht nur Schlepper und andere Geflüchtete, sondern auch Polizisten, Grenzbeamte, UN-Soldaten oder ziviles Hilfspersonal. Deutschland muss anerkennen, dass Frauen und Mädchen grundsätzlich dem Risiko geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt sind, auch in Unterkünften.

Die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, Ulla Jelpke, kommentierte am Mittwoch eine Klarstellung der Bundesregierung, derzufolge es keine Probleme mit gefälschten Pässen von Flüchtlingen gibt:

Nachdem in den Medien breit über angeblich unentdeckt gebliebene, gefälschte Pässe von Flüchtlingen berichtet worden war, stellte die Bundesregierung im heutigen Innenausschuss des Bundestages klar: Es gibt diese Probleme nicht. Dies habe auch ein Bund-Länder-Treffen bestätigt. Lediglich vereinzelte Fälle würden noch überprüft.

Alle Dokumente von Asylsuchenden werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Zusammenarbeit mit anderen Behörden überprüft. Alle Fälschungen werden erkannt. Von den in diesem Jahr bis August überprüften 230.000 Dokumenten haben sich 1,6 Prozent als Fälschungen erwiesen. Die Bundesregierung wies zugleich darauf hin, dass viele Flüchtlinge Identitätspapiere zum Beispiel deshalb fälschen müssen, um ihr Land verlassen zu können.Ich begrüße diese Klarstellungen der Bundesregierung – und wünsche mir, dass hierüber ebenso ausführlich berichtet wird wie vor einer Woche. Im übrigen ist ein gefälschter Pass in keiner Weise ein Indiz dafür, dass eine schutzsuchende Person etwa eine terroristische Bedrohung darstellen könnte.