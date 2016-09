Locker sitzende Pistolen

Tatort Notunterkunft: In Berlin-Moabit erschossen Polizisten am Mittwoch einen Flüchtling Foto: Gregor Fischer/dpa-Bildfunk

Bodo Pfalzgraf, Berliner Landesvorsitzender der als politisch rechtsaußen geltenden Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), hat sich erneut anlässlich tödlicher Polizeischüsse zu Wort gemeldet. In der Nacht zu Mittwoch hatten offenbar drei Beamte vor einer Notunterkunft für Flüchtlinge in Berlin-Moabit mehrere Schüsse auf einen 29jährigen Mann abgegeben, der angesichts eines mutmaßlichen sexuellen Missbrauches an seiner Tochter mit einem Messer auf einen Tatverdächtigen losgegangen war. Der junge Vater erlag daraufhin seinen Verletzungen (jW berichtete).

Während die Mordkommission gegen die beteiligten Polizisten ermittelt, stellte sich der DPolG-Landeschef umgehend vor die Beamten. Gegenüber dem RBB rechtfertigte Pfalzgraf am Mittwoch, dass nicht etwa in die Beine geschossen wurde, um den Messerangriff zu verhindern. Bereits in der Vergangenheit hatten Beamte in Berlin in ähnlichen Fällen auf den Einsatz von Pfefferspray oder gezielte Schüsse auf Arme oder Beine verzichtet und die Delinquenten getötet. Verurteilt wurde bisher keiner der Polizisten. Regelmäßig meldet sich im Nachgang der ehemalige Politiker der rechtsextremen »Republikaner« Pfalzgraf zu Wort. Als im Juni 2013 ein Polizist den psychisch erkrankten Manuel F. im Becken des Berliner Neptunbrunnens erschoss, hatte er erklärt, dass man »nicht alle Konflikte dieser Welt sprachlich lösen« könne. Außerdem werde »nicht trainiert, auf Arme und Beine zu schießen«. Am Mittwoch sprach sich Pfalzgraf zudem für die Einführung von Tasern aus. Diese Elektroschockwaffen werden unter anderem von Organisationen wie Amnesty International kritisiert, da es infolge von Tasereinsätzen in den USA bereits zu mehreren hundert Todesfällen z. B. unter herzkranken Menschen kam.

Kritik an den Forderungen der Gewerkschaft äußerte die Linke-Bundestagsabgeordnete Karin Binder. »Anstatt kontinuierlich einer weiteren Militarisierung der Polizei das Wort zu reden, sollte sich Herr Pfalzgraf endlich dem Schutz von Leben verpflichtet fühlen. Wir leben in einem Rechtsstaat und nicht im Wilden Westen«, sagte sie am Donnerstag auf jW-Anfrage. Die Politikerin, die sich seit langer Zeit mit polizeilicher Bewaffnung beschäftigt, verwies darauf, dass die Beamten genau für »solche Einsätze mit Pfefferspray ausgestattet« seien.

Tatsächlich hatte das auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP), das Pendant zur DPolG, in der Vergangenheit so dargestellt. So hatte die GdP bereits im Mai 2013 anlässlich des SPD-Landesparteitags in Berlin eine Protestaktion veranstaltet, um gegen einen Antrag der Jungsozialisten (Jusos) zu intervenieren, in dem es um ein Verbot von Pfeffersprayeinsätzen ging. Während ihrer Einlage hatten die Beamten gezeigt, wie ein Messerangriff durch Reizgas verhindert werden könne, und begründeten damit dessen Notwendigkeit. »Warum die Polizei im Alltag trotzdem regelmäßig umgehend zur Schusswaffe greift, bleibt wohl das Geheimnis der Polizei«, so Binder.