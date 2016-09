Ein Grundprinzip des römischen Rechts lautet: »Audiatur et altera pars«. Es solle auch die andere, die beschuldigte, Seite gehört werden, bevor ein Urteil gesprochen wird. Wenn die niederländischen Staatsanwälte, die am Mittwoch den MH- 17-Zwischenbericht vorstellten, davon zu Studentenzeiten gehört haben – und davon ist auszugehen – , dann haben sie dies offenbar im Berufsleben vergessen.

Die Ermittlungen zum Abschuss der Maschine der Malaysia Airlines am 17. Juli 2014 über dem Kriegsgebiet im Osten der Ukraine kranken seit ihrem Beginn daran, dass der Hauptverdächtige von Anfang an feststand. Russland soll es gewesen sein! »Der Russe« oder die von ihm unterstützten Aufständischen des Donbass müssen die Maschine abgeschossen haben. Diese vorbestimmte Parteilichkeit lässt die »internationalen Ermittler« systematisch alle Beweise ignorieren, die Russland bereits zur Debatte über die Urheberschaft beigesteuert hat – Aufnahmen der eigenen Satellitenüberwachung, Aufzeichnungen der Luftraumkontrolle und vieles andere mehr. Dagegen halten die USA ihre Satellitenfotos bis heute zurück. Der anderen unmittelbar beteiligten Konfliktpartei, der Ukraine, lassen die niederländischen Ermittler durchgehen, dass sie die Aufzeichnungen ihrer Luftraumkontrolle bis heute unter Verschluss hält. Kiew wurde bei der Konstituierung der »internationalen Ermittlungsgruppe« sogar ein Vetorecht über die Veröffentlichung von Ergebnissen zugestanden: Für die Bekanntgabe von Resultaten ist der Konsens aller beteiligten Staaten Voraussetzung. Das ist ziemlich unerhört und machte von Anfang an klar, dass hier nicht »ergebnisoffen« ermittelt wird.

Insbesondere wird die offensichtlich bestehende indirekte Verantwortung der Kiewer Seite für den Abschuss systematisch ausgeblendet: Die Ukraine hatte – nachdem ein paar Tage vor dem Abschuss der Verkehrsmaschine eines ihrer Militärflugzeuge in einer Flughöhe von 9.600 Metern über dem Donbass getroffen worden war – die Gewissheit, dass die Aufständischen höher reichende Flugabwehrwaffen besaßen als die von der Schulter abzufeuernden »Manpads«, die nur bis in 6.000 Meter Höhe reichen. Trotzdem hat die Ukraine nach diesem Vorfall den Luftraum über dem Donbass nur unterhalb von 10.000 Metern gesperrt – eine Showveranstaltung, denn der zivile Luftverkehr findet zwischen 10.000 und 12.000 Metern statt. Kiew hat damit alle Zivilflugzeuge, deren Eigner nicht so vernünftig waren, den Donbass von sich aus weiträumig zu umfliegen, wissentlich in ein Minenfeld fliegen lassen und offensichtlich billigend in Kauf genommen, dass es früher oder später zu einer Katastrophe kommen würde. Denn mit einer solchen im Rücken ließ sich genau das beschleunigen, woran Kiew damals dringend gelegen war: die Einstimmung der damals noch zweifelnden internationalen Öffentlichkeit gegen Russland. Insofern belasten die 298 Toten von MH 17 Kiew – egal, wer letztlich geschossen hat.