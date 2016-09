»Perverser Zeitgeist«

Im Berliner Wahlkampf versuchte die AfD, unter Schwulen und Lesben mit Ressentiments gegenüber Muslimen auf Stimmenfang zu gehen. Während der CSD-Parade im Juli wurde die Aussage eines Großplakats »umgestaltet«. Foto: snapshot-photography/ K.M.Krause

Die AfD verstärkt ihre Stimmungsmache gegen die Gleichstellung von Lesben und Schwulen mit Heterosexuellen. Gleich mehrere Protagonisten der Partei sind dabei, gegen eine gleichberechtigte Darstellung unterschiedlicher Lebensweisen im Schulunterricht mobil zu machen. In Hessen, wo die Landesregierung behutsam den Sexualkundeunterricht modernisieren will, pöbeln die Rechten gemeinsam mit christlichen Fundamentalisten, »besorgten Eltern« und anderen Ewiggestrigen gegen diese Pläne.

Ende der letzten Woche hatte Albrecht Glaser, Sprecher des hessischen AfD-Landesverbandes, eine Pressemitteilung veröffentlicht, die die Überschrift »Die hessische Landesregierung vergreift sich an unseren Kindern« trug. Darin warf der AfD-Politiker dem Kultusministerium vor, »auf eklatante Weise nicht nur gegen die ihm obliegende Neutralitäts- und Zurückhaltungspflicht« zu verstoßen, sondern »ebenso gegen das Indoktrinationsverbot, wenn bereits Grundschulkindern vielfältige sexuelle Verhaltensweisen vermittelt und etwa die Heterosexualität, insbesondere in ihrer ethischen Dimension, relativiert wird«. Im Gegensatz zu Glasers Phantasien wirbt das Kultusministerium in seinem »Lehrplan zur Sexualerziehung« lediglich dafür, »ein offenes, diskriminierungsfreies und wertschätzendes Verständnis für die Verschiedenheit und Vielfalt der partnerschaftlichen Beziehungen, sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten in unserer Gesellschaft« zu vermitteln.

Bei der Propaganda der hessischen AfD handelt es sich jedoch keineswegs um einen Einzelfall. Bereits bei mehreren Aufmärschen evangelikaler Fundamentalisten mischten hochrangige AfD-Politiker mit (jW berichtete). Im Nachgang der Abgeordnetenhauswahl in Berlin geriet jüngst Kay Nerstheimer in den Fokus der Öffentlichkeit. Der 52jährige hatte den Wahlkreis Berlin-Lichtenberg bei der Abgeordnetenhauswahl am 18. September gewonnen. Nerstheimer wird sein Mandat jedoch nur als fraktionsloser Abgeordneter wahrnehmen, da er Mitglied der extrem rechten »German Defence League« war, was für Empörung sorgte. Zudem soll sich der AfD-Politiker mehrfach rassistisch geäußert haben. Auf seiner mittlerweile abgemeldeten Facebook-Seite soll er Flüchtlinge aus Syrien als »widerliches Gewürm« bezeichnet haben. Homosexuelle gehörten ihm zufolge zu einer »degenerierten Spezies«, die sich »widernatürlich« verhalte. Zudem sei es »kein Verdienst, diesen Gendefekt zu besitzen«.

Björn Höcke, Fraktionschef der AfD im Landtag von Thüringen, kündigte während eines »Bürgerdialogs« am vergangenen Freitag den Kampf gegen Gleichstellung an. »Wir werden diesem Zeitgeist, diesem unsäglichen, diesem unglücklichen, diesem perversen Zeitgeist, anders kann man es nicht sagen, niemals nachgeben«, sagte er und führte weiter aus: »Wir werden ihm die Stirn bieten, wir stehen gerade und aufrecht für die Natürlichkeit der Familie, für die Natürlichkeit der Sexualität, für das, was die Gesellschaft prägt: die natürliche Verbindung aus Mann und Frau.« Höcke hetzte unter Beifall gegen die neuen hessischen Richtlinien zur Sexualerziehung: »Das kann doch kein Erziehungsziel einer Schule sein, die Kinder dazu zu zwingen, diese sexuelle Andersartigkeit, die in vielen Fällen sexuelle Perversität bedeutet, nicht nur zu tolerieren, sondern positiv zu finden.« Erst Mitte September hatte die Travestiekünstlerin Olivia Jones den Höcke-Intimus und AfD-Chef von Sachsen-Anhalt André Poggenburg wegen Volksverhetzung angezeigt, da dieser Homosexualität mit Pädophilie in Zusammenhang gebracht habe.

Das Gebaren der AfD-Oberen gegen Schwule, Lesben und Transsexuelle ist vor dem Hintergrund, dass die Partei selbst über eine mitgliederstarke »Bundesarbeitsgemeinschaft Homosexuelle in der AfD« verfügt, bemerkenswert. Auch in der AfD-Jugendorganisation tummeln sich Lesben und Schwule. Mit den Widersprüchlichkeiten haben sie offenbar keine Probleme. Dies erklärte jüngst auch Jana Schneider, die lesbische Landesvorsitzende der Jungen Alternative in Thüringen, in einem Interview mit der Website Vice.