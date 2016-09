Größtes Flüchtlingslager der Welt: Dadaab am 19. Oktober 2011 Foto: Thomas Mukoya/Reuters

Fünf Millionen Somalis, mehr als 40 Prozent der Bevölkerung, haben nicht genug Nahrung. Das bedeutet eine Zunahme um 300.000 Hilfsbedürftige seit Februar. Darauf weist eine am Dienstag veröffentlichte Presseerklärung der UN-Organisation OCHA hin. Die Abkürzung steht für »Office for the Coordination of Humanitarian Affairs«.

Hintergrund der Meldung ist ein ausführlicher Bericht. Die OCHA differenziert dort die genannte Gesamtzahl folgendermaßen: 1,1 Millionen Somalis befinden sich in einer kritischen Ernährungslage. Hinzu kommen 3,9 Millionen Menschen, deren Situation als »angespannt« bezeichnet wird. Gemeint ist damit, dass sie jetzt Unterstützung benötigen, um nicht in eine Krisenlage abzurutschen. Dabei ist beispielsweise an Futterhilfe zu denken, um zu verhindern, dass die Nutztiere dieser Familien verhungern oder so sehr abmagern, dass ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten stark sinkt. Hauptursachen der Schwierigkeiten sind – neben dem seit 1988 andauernden Krieg im Land sowie einem fortschreitende Staatszerfall – zu schwache Niederschläge während mehrerer aufeinander folgender Regenzeiten.

Dem OCHA-Bericht zufolge sind 300.000 somalische Kinder »akut unterernährt«. Darunter sind mehr als 50.000, die als »schwer unterernährt« gelten. Außergewöhnlich hoch ist auch die Unterernährung bei somalischen Frauen. 58 Prozent der besonders gefährdeten Menschen gehören zu den 1,1 Millionen Binnenflüchtlingen, von denen laut OCHA-Bericht »viele unter entsetzlichen Bedingungen« in Lagern und improvisierten Unterkünften leben. Als spezielle Bedrohungen, denen diese Menschen in Somalia ausgesetzt sind, nennt die UN-Organisa­tion »das ständige Risiko gewaltsamer Vertreibung« – vor allem aufgrund politischer und wirtschaftlicher Interessen von Machtträgern –, Diskriminierung, Verletzung der Menschenrechte von Kindern und sexuelle Gewalt gegen Frauen.

Erschwerend kommt die erklärte Absicht der kenianischen Regierung hinzu, bis zum November das größte Flüchtlingslager der Welt in Dadaab aufzulösen, in dem schätzungsweise 300.000 Somalis leben. Einige Bewohner sollen in ein anderes kenianisches Lager kommen, die meisten jedoch nach Somalia abgeschoben werden. Mehr als 18.000 Menschen wurden in diesem Jahr bereits mit Unterstützung des UNHCR, des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, aus Dadaab »repatriiert«.

Angeblich ausschließlich freiwillig, wie es die Flüchtlingskonvention von 1951 vorschreibt und wie Sprecher des UNHCR behaupten. Da die Situation in somalischen Flüchtlingslagern noch schlimmer ist als in Dadaab, ist jedoch nicht glaubwürdig, dass irgend jemand sich freiwillig dorthin transportieren lässt. Betroffene berichten vor allem von der Drohung kenianischer Behörden, sie würden selbst die magere »Starthilfe« des UNHCR (maximal 400 Dollar pro Person) verlieren, wenn sie jetzt nicht in die bereitstehenden Busse nach Somalia stiegen.

Die kenianische Regierung rechtfertigt ihre Maßnahmen mit der unbewiesenen Behauptung, in Dadaab würden Terroranschläge geplant. Überzeugender ist ein ganz anderes Argument: »Das ist weltweit die Praxis«, erläuterte der für die innere Sicherheit zuständige Kabinettssekretär Joseph Nkaissery im Mai. »Zum Beispiel weisen in Europa reiche, wirtschaftlich blühende und demokratische Länder Flüchtlinge aus Syrien, einer der schlimmsten Kriegszonen seit dem Zweiten Weltkrieg, ab.«

Das britische Overseas Development Institute (ODI) wirft in einem Bericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde, den europäischen Staaten und Australien vor, maßgeblich für die globale Aushöhlung der Flüchtlingsrechte verantwortlich zu sein. »Wenn wohlhabende Länder mit starken Ökonomien sich weigern, ihren Verpflichtungen gemäß der Flüchtlingskonvention von 1951 nachzukommen – welcher Anreiz besteht dann für ärmere Länder, es zu tun?« fragt die Autorin des Berichts, die Italienerin Sara Pantuliano.