Curaçao in Bewegung

Starke Emissionen: Ölraffinerie »Ysla« nahe Willemstad auf der Karibikinsel Curaçao Foto: Jorge Silva/Reuters

Die Neuigkeit war wichtig genug, dass Premierminister Bernard »Ben« Whiteman sie den 150.000 Einwohnern der Karibikinsel Curaçao am Sonntag live per Radio und Fernsehen mitteilte: Die Zusammenarbeit mit der Ölgesellschaft Petróleos de Venezuela (PDV SA) wird nicht fortgeführt, wenn der Vertrag 2019 ausläuft. Eine Nachricht mit Konsequenzen für Wirtschaft und Arbeitsplätze.

Seit fast 30 Jahren nutzt der Staatsbetrieb aus Caracas unter anderem die auf Curaçao befindliche Raffinerie »Ysla« in der Inselmetropole Willemstad. Doch das Ende scheint besiegelt: »Leider haben alle Bemühungen der Regierung, zu einem neuen Abkommen mit Venezuela zu kommen, kein positives Resultat ergeben. Curaçao konnte nicht länger warten, wir muss­ten uns nach Alternativen umschauen«, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters aus der Rede, die als Video am Montag auf der Internetseite der Regierung erschien.

Ysla ist längst kein Vorzeigebetrieb mehr. Der wegen der Wirtschaftskrise in seiner Heimat chronisch klamme Staatsbetrieb PDVSA hatte die Raffinerie in den zurückliegenden Jahren zu einer Dreckschleuder verkommen lassen. Gelder für Umweltschutzmaßnahmen wurden nicht bereitgestellt, die Raffinerie sorgte für erhebliche Belastungen in dem Urlaubsparadies. Curaçao fordert seit Jahren von dem Unternehmen, endlich die nötigen Investitionen zu tätigen, die zwar immer wieder versprochen wurden, aber niemals kamen.

Die Beendigung der Geschäftsbeziehungen ist kein leichter Schritt für die Regierung. Traditionell unterhält die Bevölkerung von Curaçao enge Beziehungen zu Venezuela, das nur 27 Seemeilen entfernt liegt. Formal gehört die Insel zu den Niederlanden. Sie genießt aber weitgehende Autonomie, auch wenn König Willem-Alexander das offizielle Staatsoberhaupt ist und über die Verteidigungspolitik in Den Haag entschieden wird. Ein Gouverneur vertritt die Interessen des Königreichs.

Doch das Glück scheint auf der Seite der Inselbewohner: Ein neuer Mieter der Raffinerie ist da. Das Unternehmen heißt Guangdong Zhenrong Energy und stammt aus der Volksrepublik China. 18 Milliarden Antillen-Gulden will Guangdong Zhenrong in die Modernisierung der Raffinerie und weitere Maßnahmen fließen lassen, umgerechnet neun Milliarden Euro. Das ist eine sagenhafte Summe, nicht nur, aber besonders für das kleine Curaçao, achtmal größer als der Staatshaushalt. 40 Krankenhäuser könne man damit bauen, rechnete Premier Whiteman laut der Tageszeitung Antilliaans Dagblad in seiner Ansprache vor. Die Chinesen wollen dem Vernehmen nach die Wasser- und Stromversorgung ebenfalls auf den neuesten Stand bringen, meldet Reuters.

Auch der Rest des Abkommens liest sich gut: Insgesamt 4.000 Arbeitsplätze will das Unternehmen schaffen und wäre damit der wichtigste Anbieter von Arbeitsplätzen auf der kleinen Insel, die nur halb so groß ist wie Rügen. Guangdong Zhenrong wird außerdem keine Mitarbeiter aus China nach Curaçao schicken, alle Jobs sollen mit Einheimischen besetzt werden. Ausbilder aus dem Reich der Mitte sollen die Fachkräfte für die Aufgabe fit machen.

Das für den sozialen Frieden auf der Insel momentan wichtigste Detail: Alle Arbeiter sollen denselben Lohn erhalten, egal ob sie bei der Raffinerie direkt angestellt sind oder dort arbeiten, aber formal bei anderen Betrieben beschäftigt sind. Man kann den Beschäftigten nur wünschen, dass es der Investor ernst meint. Denn seit vier Jahren verhandeln die Gewerkschaften mit den Unternehmen über genau diesen Punkt – ohne Erfolg. Der alte Tarifvertrag ist 2012 ausgelaufen. Einen neuen gibt es bis heute nicht und seitdem auch keine Lohnerhöhung mehr.

Ende August hatten rund 600 Arbeiter in der Raffinerie deshalb genug und begannen zu streiken. Öltonnen brannten, die Werkstore wurden blockiert. Die Gewerkschaften forderten nicht nur acht Prozent mehr Geld, sondern auch eine einmalige Ausgleichszahlung für entgangene Lohnerhöhungen in den letzten vier Jahren: 1.500 Euro pro Person. Den acht Prozent stimmten die Arbeitgeber nach zwei Wochen zu, aber die Entschädigung wollten sie nicht bezahlen, sie boten lächerliche 250 Euro, wie die niederländische Tageszeitung Trouw resümiert.

Die Solidarität mit den Streikenden wuchs von Tag zu Tag. Immer mehr schlossen sich dem Arbeitskampf an. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, im Theater in Willemstad brannte es. Schließlich riefen die Gewerkschaften für den vergangenen Donnerstag zum Generalstreik auf. Schulen und Geschäfte blieben geschlossen, die meisten Haushalte und Betriebe hatten weder Strom noch fließendes Wasser. Der Schaden für die gesamte Wirtschaft der Insel war enorm, besonders auch für den Tourismussektor.

Die entschiedene Kampfaktion trug ziemlich schnell Früchte: Nach nur 24 Stunden stellten Geschäftsleute, die mit dem Lohnkonflikt überhaupt nichts zu tun hatten, 900.000 Euro aus eigener Tasche zur Verfügung, die unter den insgesamt 700 Arbeitern der Raffinerie verteilt werden sollen. Damit kehrte wieder etwas Ruhe ein. Für die Insel gerade noch rechtzeitig, denn am 30. September stehen Parlamentswahlen an. Der besondere Aspekt: Drei der Streikführer stehen dann zur Wahl.