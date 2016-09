Mit Phosphor gegen Zivilisten

Rauch am 31. August über Sanaa nach einem Luftangriff der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition Foto: Khaled Abdullah/Reuters

Saudi-Arabien scheint in seinem Krieg im Jemen Phosphormunition einzusetzen, welche die Golfmonarchie von den USA geliefert bekommen hat, berichtete die Washington Post (Montagsausgabe) unter Berufung auf Menschenrechtsgruppen. Die Auswertung von Bildern und Videos, die in den »sozialen Netzwerken« verbreitet wurden, hätten Anlass zur Sorge gegeben, dass das leichtentzündliche Material auch gegen Zivilisten eingesetzt werden könnte.

Nach US-Recht darf Phosphormunition nur unter der Auflage an andere Länder verkauft werden, dass sie später nicht gegen Menschen, sondern lediglich zu Signal- und Vernebelungszwecken eingesetzt wird. Wenn die Granaten explodieren, setzen sie weißen Phosphor frei, der sich im Kontakt mit der Luft entzündet und dicken weißen Rauch produziert. Wird diese Munition gegen Soldaten oder Zivilisten eingesetzt, kann sie zu schweren Verletzungen führen. Kommt Phospor in direkten Kontakt mit der Haut sind schwerste Verbrennungen möglich.

Offizielle US-Vertreter haben laut Washington Post zwar zugegeben, dass die US-Regierung der Golfmonarchie in der Vergangenheit diese Munition zur Verfügung gestellt hat, weigerten sich aber zu sagen, wann und in welchem Umfang sie geliefert wurde. Nachdem auf Fotos von einem Schlachtfeld eine Mörsergranate mit weißem Phosphor zu sehen war, hätten die US-Offiziellen bestätigt, dass es sich um eine US-amerikanische Granate handle, aber nicht zurückverfolgt werden könne, wann diese verkauft wurde.

»Die Vereinigten Staaten erwarten von allem Empfängern von US-Waffenlieferungen, dass die Waffen unter Einhaltung internationaler Gesetze benutzt werden und unter Beachtung der US-amerikanischen Lieferbedingungen«, sagte ein anonymer Vertreter des US-Außenministeriums der Washington Post. Die Berichte über die illegale Nutzung würden genau geprüft, hieß er weiter.

Die USA betrachteten die Waffenlieferungen an ihren Verbündeten am Golf offiziellen Verlautbarungen zufolge zunehmend skeptisch. Im Mai hätte die Obama-Administration bereits die Lieferung von rund 400 Clusterbomben an das saudische Militär gestoppt, nachdem Menschenrechtsorganisationen nachgewiesen hatten, dass diese Waffen gegen Zivilisten eingesetzt wurden. Erst am Montag hatte Amnesty International gemeldet, dass bei einem tödlichen Luftangriff auf ein Krankenhaus im Jemen Mitte August von der saudischen Luftwaffe eine in den USA produzierte Präzisionsbombe vom Typ »Paveway« eingesetzt worden war.

Von etwa 8.600 Luftangriffen, welche die Saudis seit März vorigen Jahres im Jemen geflogen sind, galten nach einem Bericht des britischen Guar­dian vom vergangenen Freitag nur etwa 3.600 einem militärischen Ziel. Die übrigen trafen vor allem zivile Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser, Moscheen und Marktplätze.

Seit Obama 2009 ins Weiße Haus einzog, hat seine Regierung Waffen im Wert von über 115 Milliarden US-Dollar nach Saudi-Arabien geliefert – mehr als jede US-Regierung zuvor.

Das internationale Recht verbietet zwar nicht generell den Einsatz von weißem Phosphor. Verwendet werden darf er jedoch nur dort, wo sich mit Sicherheit keine Zivilisten aufhalten. Aber auch der Einsatz gegen Soldaten wird kritisiert, weil er verheerende Folgen haben kann. (jW)