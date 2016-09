Flüchtlinge als Sündenböcke

Rechter Aufmarsch am Sonntag nachmittag in Bautzen Foto: AP Photo/Jens Meyer

Nachdem westdeutsche Neonazis für den Sonntag zu einem Aufmarsch in Bautzen mobilisiert hatten, folgten ihnen einige Dutzend Teilnehmer. Aber auch antifaschistische Gruppen versammelten sich am Nachmittag und unterstützten eine von in Bautzen lebenden Geflüchteten initiierte Demonstration. Zuvor war eine für Freitag abend angesetzte rechte Kundgebung abgesagt worden. In einem gemeinsamen Ultimatum verbanden Gruppierungen mit Namen wie »Nationale Front Bautzen« und »Rechtes-kollektiv.BZ« die Absage ihres Aufmarschs am Freitag mit Forderungen und drohten, weiter zu mobilisieren, wenn es keine »spürbare Verbesserung der Situation in unserer Stadt« gebe. Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) zeigte sich dennoch offen für einen Dialog. »Zu einem sachlichen Gespräch bin ich immer bereit«, teilte er mit.

Am Mittwoch abend war die Gewalt in Bautzen eskaliert, als sich auf dem Kornmarkt etwa 80 Rechte und 20 junge Asylbewerber attackierten. Neonazis hetzten die Flüchtlinge anschließend bis zu ihrer Unterkunft. Am Donnerstag abend versammelten sich wieder rund 350 Rechte auf dem Platz. Für die größtenteils minderjährigen Flüchtlinge gilt seither eine abendliche Ausgangssperre. Die als »störend Empfundenen« würden dadurch als Sündenböcke stigmatisiert, kritisierte die Migrationsexpertin der Fraktion von Die Linke im Landtag, Juliane Nagel. »So haben die Nazis erreicht, was sie wollten.« Sachsens Ausländerbeauftragter Geert Mackenroth (CDU) sprach von einer »beängstigenden Gemengelage«. Der Linke-Landesvorstand verabschiedete am Freitag abend eine Erklärung, in der es hieß, Neonazis versuchten in Bautzen ein Exempel dafür zu statuieren, dass sie ganze Städte beherrschen können. »Stadt und Polizei dürfen sich durch Eingehen auf diese erpresserischen Forderungen nicht zu Erfüllungsgehilfen machen«, so die Linke Sachsens.

Bei einer rechten Kundgebung in Köthen (Sachsen-Anhalt) sind am Sonnabend Polizisten mit Böllern angegriffen und Einsatzwagen beschädigt worden. Die Polizei ermittelt nach den Vorfällen nun wegen Landfriedensbruchs, Körperverletzung und Sachbeschädigung sowie wegen Verstoßes gegen das Versammlungs- und Sprengstoffgesetz. (dpa/jW)