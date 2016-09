Kirchenkampf in Mittelhessen

Anerkannt und gemocht von der Dorfgemeinschaft: Younes Maroufi besitzt viele künstlerische Talente, auch für Musik und Gesang Foto: Thomas Rotarius

Da sage mal einer, im Marburger Hinterland sei nichts los. Die romanische, schon etwas verfallene Dorfkapelle von Bürgeln aus dem 11. Jahrhundert war am zweiten Septemberwochenende ein echter Anziehungspunkt. Seit mehr als 40 Jahren wird der Fachwerkbau nicht mehr als Kirche genutzt. An den Wänden des alten Gemäuers lassen sich noch verblichene Sinnsprüche erkennen. Einer lautet: »Sonntags besser ins Betshaus gehen als ins Wirtshaus«. Er scheint noch zu wirken. Etwa 200 Leute kamen, darunter auch die örtliche Politprominenz. Großen Applaus gab es für den früheren Verwaltungsbeamten der Marburger Philipps-Universität Kurt Bunke, der mit seinem »Kulturverein Alte Kirche Bürgeln« leidenschaftlich für deren Erhalt eintritt. Das historische Kleinod soll nicht der Abrissbirne zum Opfer fallen. Im 15. Jahrhundert sei das Gotteshaus gotisch ausgebaut, 1685 im barocken Stil erweitert worden, wusste Bunke zu berichten. Bereits 1970, als eine neue Kirche fertig wurde, sollte die alte weg. Dagegen habe sich eine Initiative gegründet, die bis heute aktiv ist. Die Gemeinde müsse nun endlich etwas für die Rettung des denkmalgeschützten Gebäudes tun. Ein richtiges Kulturzentrum soll daraus werden, geht es nach Bunke und seinen Mitstreitern.

Die Hauptperson der Veranstaltung war jedoch ein anderer. 2014 war der algerische Architekt, Fotograf und Landschaftsmaler Younes Maroufi nach Deutschland gekommen. Demnächst wird er 30 Jahre alt. In der Kirche präsentierte er seine Werke. Die Veranstaltung organisiert hatten für ihn Freiwillige des Cölber Arbeitskreises Flüchtlinge (CAF). Dieser setzt sich auch hartnäckig dafür ein, dass Maroufi in der mittelhessischen 1.500-Seelen-Gemeinde Bürgeln bleiben kann, einem Ortsteil der nahe Marburg gelegenen Gemeinde Cölbe. Denn dem Künstler droht die Abschiebung. Nach einer Petition an den Hessischen Landtag ist diese erst einmal nur ausgesetzt. Vorsitzender des CAF ist ebenfalls der langjährige GEW-Gewerkschafter Kurt Bunke. Mit der gleichen Beharrlichkeit, mit der er seinen »Kirchenkampf« vorantreibt, geht er gegen das Diktum der Bundesregierung an, die Algerien jüngst zum »sicheren Herkunftsstaat« erklärte. Eine Voraussetzung, um Menschen wie Younes Maroufi des Landes verweisen zu können.

»Stimmungen eines Flüchtlings«, lautete der Titel der Ausstellung mit seinen Fotografien. Sie zeigen seine neue Heimat. Längst nicht alles ist heile Welt, was dem Algerier hier vor die Linse kommt. Doch er fühlt sich endlich zu Hause, hier, wo er auch seine künstlerische Laufbahn begann. Ganz anders als in seinem Herkunftsland. Unter sozialem und psychischem Druck habe er dort gelitten, berichtet Maroufi. Aktuell belaste ihn die angedrohte Abschiebung. Er leide deswegen unter Depressionen. Ein wichtiger Antrieb für seine Kunst sei es, darüber aus dem seelischen Tief herauszukommen.

In fließendem Deutsch erläuterte der junge Mann dem Publikum seine Bilder. Seine Rede leitete er oft mit Schilderungen seiner Lebenssituation ein. Etwa so: »Ich war in unglücklicher Stimmung ...«, »Ich litt unter Lärm und Streit in der ersten Unterkunft in Neustadt ...« oder »Mir stand meine zweite Anhörung bevor und ich wusste, dass darauf oft die Ablehnung folgt.« Seine Erklärungen schloss Maroufi stets mit der Bemerkung: »Dann ging ich raus spazieren und fotografierte.« Die Ergebnisse fanden bei den Ausstellungsbesuchern großes Interesse. Viele junge Leute aus dem Dorf Bürgeln waren darunter, ebenso Flüchtlinge, die in Neustadt und Stadtallendorf untergebracht sind.

Musikalische Reise durch die Geschichte: Sabine Gramenz und Malte Kühn präsentierten Chansons von Komponisten, die vor den Nazis ins Exil flohen Foto: Thomas Rotarius

Licht und Schatten

Maroufis Unterstützerkreis ist stolz auf die schönen Exponate der Ausstellung. Zu sehen sind etwa Landschaftsbilder aus dem Marburger Hinterland, mit dem Handy fotografiert, Licht und Schatten wurden vom Künstler so nachbearbeitet, dass sie in ihrer Intensität an den Maler Caspar David Friedrich erinnern. Maroufi zeigt wolkenverhangene Himmel oder morastige Tümpel, um Melancholie und Ängste auszudrücken, die aus seiner Lebenssituation resultieren, der ungewissen Zukunftsperspektive. Und doch ist auf jedem Foto auch irgendwo so etwas wie ein Lichtstrahl zu entdecken. Spricht Maroufi von der Bürgeler Landschaft, sagt er stets »hier bei uns«. Im Juli belegte er – vermittelt durch den CAF – einen einwöchigen Kurs auf der Sommerakademie in Marburg beim Erfurter Landschaftsmaler Wieland Payer, dessen Werke eine Reminiszenz an die Kunst der deutschen Frühromantik darstellen. Als Ergebnis waren auch zwei Gemälde in der Kapelle zu sehen.

Bemerkenswert ist eine Fotografie mit dem Titel »peace« (Frieden): Sie zeigt die kleine Kapelle, in der nun seine Bilder ausgestellt waren, inmitten der malerischen Landschaft. Die Kirche habe er als Plädoyer für Religionsfreiheit in Szene gesetzt, erläutert Maroufi. Wegen der Terroranschläge in Paris, Nizza, München sei er in Sorge, dass es in der Bundesrepublik mehr Islamophobie geben könnte, so der Künstler und betont: »Wir sind alle gleich.« Viel Lob kam aus den Mündern der Besucher. Auch die Vertreter der Politik, von CDU bis zur Linken, sparten nicht damit. Soviel Wertschätzung war für den noch jungen Künstler eine völlig neue Erfahrung.

Was Menschen mit seelischen Problemen wie Maroufi hingegen in Algerien zu erwarten hätten, lässt sich etwa bei Professor Rachid Ouaissa, Leiter des »Zentrums für Nah- und Mittelost-Studien« der Philipps-Universität Marburg, nachlesen. Er schreibt in einer Expertise: »Psychische Erkrankungen stellen in Algerien ein massives gesellschaftliches Stigma dar.« Betroffene erführen Erniedrigung, Ausgrenzung und soziale Diskriminierung. Es wird geschätzt, dass dort mehr als 300.000 psychisch Erkrankte der Obdachlosigkeit ausgeliefert und vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen seien. Es gibt kaum Aussicht auf wirksame medizinische Behandlung.

In Deutschland sehen Maroufis Chancen deutlich besser aus. Der sensible Künstler macht eine Therapie. Mit Unterstützung des CAF strebt er an, ein Studium der Bildenden Kunst oder etwas Ähnliches an der Uni Marburg aufzunehmen. Der stellvertretende Landrat des Kreises Marburg-Biedenkopf, Marian Zachow – ein CDU-Mann, will sich nun dafür einsetzen, dass die Kunstwerke des Algeriers auch in Ausstellungen an anderen Orten gezeigt werden.

Exkursionen durch die neue Heimat: Maroufis Bilder drücken Ängste, Melancholie, aber auch Hoffnung aus Foto: Thomas Rotarius

Zusammenhalt im Ort

Außer dem Algerier sind In der Gemeinde Cölbe noch etwa fünfzig weitere Flüchtlinge untergebracht. Stundenweise werden sie vom Arbeitskreis betreut. 85 Mitglieder wechseln sich dabei ab. Hierfür wurde ein »Begegnungscafé« geschaffen und ein Stück verwildertes Land in einen »Begegnungsgarten« verwandelt. Der CAF hat Beete angelegt, Kohlrabi, Mangold und Zucchinis wachsen dort. Die Katholische Kirche in Cölbe stellte die Orte zur Verfügung. Montags und mittwochs werden Beratungen zu den für diese Menschen relevanten Lebensproblemen angeboten.

Der Zusammenhalt und das Engagement der CAF-Mitglieder nötigen Bewunderung ab. Das Wort »Ehrenamt« will Kurt Bunke für ihr Tun nicht verwendet wissen. Von Ehre könne keine Rede sein, von Amt schon gar nicht. »Wenn wir all das professionell betreiben würden, wären es vier Sozialarbeiterstellen in Vollzeit«, viel Geld, das sich die Gemeinde dank des Vereins spare. Bei der Betreuung der Flüchtlinge gebe es viel Staatsversagen. Umso besser funktionierten die selbst geschaffenen und verwalteten Strukturen der Helfer der vielgerühmten »Willkommenskultur«. Dann redet er Tacheles: »Wir sind aber kein Wurmfortsatz des Staates, sondern eine Nichtregierungsorganisation, die Politikern und Behörden immer wieder auf die Füße treten muss«.

»Soviel Freundlichkeit wie hier ist mir noch nie begegnet«, beschreibt Younes Maroufi die Stimmung in Bürgeln. Im Verein duzten sich alle, zögen an einem Strang. Eine der Aktiven ist Ursula Waldeck, frisch pensionierte Krankenschwester der Marburger Klinik für Dermatologie. Sie ging auf den Algerier zu, nachdem dieser in Bürgel eine eigene Wohnung beziehen konnte, holte ihn aus der Vereinsamung. »Sie kocht, bäckt, geht für Flüchtlinge von ihrem eigenen Geld einkaufen, begleitet uns zu Behörden, hat stets ein offenes Ohr«, erzählt Maroufi. Auch der ebenfalls seit kurzem verrentete Werbegrafiker Thomas Rotarius bringt sich ein. Er begleitet den Algerier bei Ausflügen mit dem Fahrrad, berät ihn bei der künstlerischen Umsetzung. Rotarius war derjenige, der Maroufis Talent entdeckte. Auch das für Gesang und Gitarrespiel, welches er bei einem Sommerfest unter Beweis stellte. Ehefrau Gisela Nagel-Rotarius sitzt für Bündnis 90/Die Grünen in der Gemeindevertretung von Cölbe. Auch sie ist im Verein aktiv. Für Younes Maroufi hat sie viel Lob. Da dieser neben Arabisch auch Französisch, Englisch und Deutsch spreche, sei er längst vom Hilfeempfänger zum unentbehrlichen Helfer geworden. »Younes dolmetscht bei Behördengängen, Arztbesuchen, hilft beim Ausfüllen von Formularen.«

In dem kleinen Dorf scheint die Welt noch in Ordnung zu sein: Politiker unterschiedlicher Couleur wirken beim CAF mit. Doch sind auch alle bereit, sich einer Abschiebung des Künstlers mit Nachdruck entgegenzustellen? Hildegard Otto, SPD-Fraktionsvorsitzende in der Gemeindevertretung Cölbe, ist es »theoretisch schon …«, wie sie lapidar auf eine entsprechende Frage entgegnet. Der Rückhalt vor Ort ist nicht unwichtig. Er stärkt die Argumente, mit denen der Petitionsausschuss des Hessischen Landtags überzeugt werden soll. Demnach würde es die Freiwilligen in Cölbe und Bürgeln brüskieren, ausgerechnet den Künstler, der so mustergültig mithilft, aus ihrer Mitte zu reißen und abzuschieben. Die 200 Leute, die sich am 11. September auf den Weg zur Kapelle machten, stimmten schon einmal mit den Füßen ab. Es habe geradezu »zum guten Ton gehört«, die Ausstellung aufzusuchen, witzelte Kurt Bunke begeistert. »Im Opferstock haben wir Spenden von rund 500 Euro gefunden.« Damit habe sich die Veranstaltung weitgehend selbst getragen.

Gemeinsam für Menschlichkeit: Der Cölber Arbeitskreis übt aktive Solidarität mit Flüchtlingen Foto: Thomas Rotarius

Damals und heute

Unter den Gästen war auch Gerhard Menk. Ein Thema des Historikers und Archivars, der als Honorarprofessor an der Justus-Liebig-Universität Gießen tätig ist, sind die nach 1933 aus Deutschland Exilierten. Den Besuchern führte er vor Augen, wie einst die Gesellschaft in den USA auch kulturell durch vor den Nazis geflohene Menschen bereichert worden sei. In Maroufis Fall sei es hier heute ähnlich. Flucht und Exil thematisierte in der Alten Kirche Bürgeln auch ein Konzert unter dem Titel »Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück«. Die Sopranistin Sabine Gramenz und der Pianist Malte Kühn präsentierten bekannte Chansons, deren Komponisten von den Nazis ins Exil getrieben wurden. Das Duo führte die Gäste auf eine Reise durch die Geschichte, mit Stationen von Unterdrückung und Widerstand. Mal leidenschaftlich und stimmgewaltig, mal spöttisch und kühl distanziert. Malte Kühn zeigte den historischen Kontext der Chansons auf. Ein Lied wie »Kann denn Liebe Sünde sein« klingt schon ganz anders in den Ohren, wenn man weiß, dass der Textdichter Bruno Balz als Homosexueller verfolgt und ins Konzentrationslager gesteckt wurde. Nur durch eine Scheinheirat konnte er sich retten.

Ebenso bewegend die Geschichte des jüdischen Komponisten Werner Richard Heymann (»Das gibt’s nur einmal, das kommt nicht wieder«), der zunächst nach Paris und dann in die USA ins Exil gegangen war. Auch damals schon waren Papiere wichtig. Heymann hatte sie auf der Odyssee verloren. Das erschwerte nach dem Krieg seine Heimkehr. Bei einer Art Einbürgerungstest wurde von ihm gefordert, erzählte Kühn, einen deutschen Gassenhauer zu singen. Er bestand. Was das Gremium nicht wusste, war, dass er selbst das Lied komponiert hatte. Eine Anekdote drehte sich um Fluchthilfe. Der Komponist Robert Stolz (»Wohin ist das alles, wohin ...«) soll Menschen über die Grenze nach Österreich gebracht haben – zur Tarnung mit Hakenkreuzfähnchen an seiner Limousine.

Um Rettung geht es auch Kurt Bunke und den Aktivisten des CAF. Für ihre alte Dorfkirche und für Younes Maroufi. Dafür sucht man breit nach Verbündeten. Und setzt Grenzen, wo nötig. Der Arbeitskreis ist dabei, wenn es um Aktionen gegen die regionale AfD geht. 400 Leute kamen erst kürzlich zu einer Demonstration gegen die Ausländerfeinde. Schwarze Hasskappen, wie von manchen im Ort befürchtet, trug dort niemand. Bunt scheint Cölbe gut zu stehen.