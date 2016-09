Zum ersten Mal seit Jahren können die Syrer das Opferfest Eid Al-Adha relativ ruhig begehen Foto: EPA/YOUSSEF BADAWI

Die von den USA und Russland für Syrien vereinbarte Waffenruhe, die am Montag abend offiziell in Kraft trat, ist an ihrem ersten Tag offenbar weitgehend eingehalten worden. Ihr Beginn fällt auf das muslimische Opferfest (Eid Al-Adha), das auch in der Arabischen Republik vier Tage lang gefeiert wird.

Die syrische Armee kündigte an, eine siebentägige Waffenpause einzuhalten, behielt sich aber das Recht vor, auf terroristische Angriffe zu reagieren. Der in Washington sitzende US-Botschafter für Syrien, Michael Ratney, der auch Ansprechpartner für die von den Vereinigten Staaten gesponserten Aufständischen ist, sprach diesen das Recht zu, sich zu »verteidigen«, falls sie von der syrischen Armee oder russischen Truppen angegriffen würden. Gleichzeitig forderte er die Kampfgruppen auf, sich von radikalen Islamisten wie der Dschabha Fatah Al-Scham (Front zur Eroberung von Syrien), der früheren Al-Nusra-Front, zu distanzieren. Das verweigern die Gruppen der »gemäßigten Opposition« jedoch.

In der Hauptstadt Damaskus blieb es am Dienstag ruhig. Sie bot mit Familien und Spaziergängern auf den Straßen ein friedliches Bild. Ähnliches wurde aus dem Westen der nordsyrischen Stadt Aleppo berichtet. Auch in Homs, Hama, Sweida und in den Küstengebieten blieb es ruhig. Das russische Verteidigungsministerium, das eng mit der syrischen Armee und deren Verbündeten kooperiert, kündigte die Überwachung der Waffenruhe mit Drohnen an. Eine im Norden und Süden von Aleppo vereinbarte »Sicherheitszone« soll von internationalen »Beobachterteams« kontrolliert werden. Durch diese Gebiete sollen Hilfskonvois der Vereinten Nationen und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz IKRK Nahrungsmittel, Medikamente und dringend benötigte Hilfsgüter zu den Notleidenden bringen. In Aleppo soll zudem die von den Aufständischen zerstörte Stromversorgung repariert werden, damit vor allem die Pumpsysteme der Stadt wieder betrieben werden können, die Haushalte und Krankenhäuser mit Wasser versorgen.

Gekämpft wurde weiter auf dem syrischen Golan, wo die Dschabha Fatah Al-Scham seit Tagen die »Südliche Kadesia-Schlacht« gegen die syrische Armee führt. Kadesia ist der Name eines Ortes im Osten des Irak, an dem die islamische Armee im Jahr 636 unserer Zeitrechnung die des persischen Sassaniden-Reiches schlug. Die Symbolik zeigt, dass sich die wahhabitisch-salafistischen Verbände in einem Kampf gegen die vermeintliche Besetzung Syriens durch den Iran wähnen. Entsprechend bezeichnen sie die syrische Führung als »Marionetten Teherans« und als Ungläubige. Während die syrische Armee von Einheiten der libanesischen Hisbollah unterstützt wird, greift Israel auf seiten der Dschabha Fatah Al-Scham in die Kämpfe ein. Tel Aviv attackierte in den vergangenen Tagen mit Kampfjets und Artillerie syrische Armeestellungen. Nach Informationen aus Damaskus wurden dabei in der Nacht zu Dienstag ein israelischer Kampfjet und eine Drohne über syrischem Territorium abgeschossen. Israel dementierte den Abschuss, nicht aber den Angriff auf Syrien.

Bei Gesprächen in Damaskus wird die Hoffnung deutlich, dass die Waffenruhe halten und endlich ein politischer Prozess in Gang kommen könnte. »Die Menschen sind müde«, meinte Scherif B., der die Opposition unterstützt. Auch Walid S., ein syrischer Palästinenser, hofft auf ein Ende der Kämpfe, damit die weitgehend brachliegende Wirtschaft endlich wieder in Gang kommen kann. Ob Unterstützer oder Gegner des syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad – viele Syrer haben den Eindruck, dass das Land hinter ihrem Rücken neu aufgeteilt werden soll. Der Lawrow-Kerry-Plan sei ja geheim, meint Khadum A., ein pensionierter Ingenieur. Er vergleicht ihn mit dem Sykes-Picot-Abkommen, mit dem Paris und London 1916 den Nahen Osten unter sich aufteilten. »Alle Kriege in der Geschichte und alle anschließenden Vereinbarungen drehten sich um die Aufteilung der Märkte«, ist er überzeugt. »Vor 100 Jahren wollten Großbritannien und Frankreich ihre Interessen hier markieren, heute sind es die USA und Russland.« Weil aber auch die EU, die Türkei, Israel, die Golfstaaten, Iran, Indien und China eigene Interessen in der Region hätten, werde es bis zu einer endgültigen Lösung noch dauern. »Dieses ist nicht unser Krieg, sondern ist euer Krieg«, sagt er im Gespräch mit junge Welt. »Wir Syrer werden erst Frieden schließen können, wenn ihr euch geeinigt habt und uns in Frieden lasst.«

Auch der Geschichtsprofessor George Jabbour kritisiert die zwischen Washington und Moskau ausgehandelten Regelungen. Wie könne es sein, so fragt er, »dass Russland, die USA und Dutzende andere Staaten mit ihren Kampfflugzeugen über Syrien Angriffe fliegen dürfen, nicht aber die Luftwaffe unseres souveränen Staates«. Als Syrer, »als syrischer Patriot, als Experte im Völkerrecht lehne ich dieses Abkommen ab. Aber um das Blutvergießen zu beenden, hoffe ich, dass es umgesetzt wird.«